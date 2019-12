Sarna wpadła do kanału, znalazła się w potrzasku. Pomogli strażacy

Foto: Straż Pożarna w Zielonej Górze Video: KP PSP w Pyrzycach

Strażacy uratowali psa przymarzniętego do tafli jeziora

30.11 | Psa na rozlewisku zauważyły mieszkanki Skrzynki (Zachodniopomorskie). Zwierzę było przymarznięte do jeziora w odległości około pięciu metrów od brzegu. Kobiety chciały same pomóc, ale nie dały rady. Wezwały pomoc. - Kiedy strażacy docierali do niego, lód się załamywał. W końcu jednak udało się go wciągnąć na deskę i ewakuować do brzegu - opowiada ogn. Bartłomiej Czarnof ze straży pożarnej w Pyrzycach.

»