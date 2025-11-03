Logo strona główna
|

"Zostaję wegetarianką". "Będziesz jeść trawę?"

Agnieszka Pióro
Agnieszka Pióro
Na dietę wegetariańską decyduje się coraz więcej młodych ludzi
Na dietę wegetariańską decyduje się coraz więcej młodych ludzi
Źródło: Shutterstock
Młodzi wegetarianie nie zawsze spotykają się ze zrozumieniem bliskich. Pomóc może mądra, konstruktywna rozmowa o motywacjach i zdrowiu, bo za taką decyzją mogą kryć się także trudne emocje. Jak ją przeprowadzić? Jak wspierać dziecko w bezpiecznym przejściu na wegetarianizm? Zapytaliśmy psycholożkę. W rozmowie z tvn24.pl Aleksandra Dejewska-Wysogrocka tłumaczy między innymi, na jakie sygnały warto zwrócić uwagę.
Kluczowe fakty:
  • Wielu nastolatków, którzy chcą zrezygnować z jedzenia mięsa, toczy burzliwe dyskusje z rodzicami. "W tradycyjnych domach dziecko może więc spotkać się z odmową, może być nawet zmuszanie do jedzenia" - mówi psycholożka.
  • Dobrze zbilansowana dieta wegetariańska jest korzystna dla zdrowia - potwierdzają eksperci m.in. NFZ. Czego więc mogą obawiać się rodzice?
  • Jak przeprowadzić konstruktywną rozmowę o zmianie diety? Aleksandra Dejewska-Wysogrocka tłumaczy, jakich argumentów użyć, a czego nie robić. Podpowiada też, jak poradzić sobie z kłopotliwymi sytuacjami podczas na przykład spotkań rodzinnych.
  • Czasem zmiana zwyczajów żywieniowych może być sygnałem, że "coś niepokojącego się dzieje". Jak to rozpoznać?
  Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w dziale "Zdrowie" tvn24.pl.

Młode Polki i młodzi Polacy jedzą coraz mniej mięsa, częściej chcą też ograniczyć jego konsumpcję w przyszłości – tak wynika z reprezentatywnego badania społecznego przeprowadzonego w 2022 roku przez Fundację im. Heinricha Bölla i Instytut na Rzecz Ekorozwoju. "Najsilniejszą motywacją do ograniczenia konsumpcji mięsa wśród młodych osób są względy humanitarne oraz klimatyczne. Co trzecia ankietowana osoba uważa, że hodowla zwierząt powinna zostać ograniczona ze względu na jej wpływ na klimat i środowisko, a niemal co czwarta zgadza się z postulatem całkowitej rezygnacji z hodowli zwierząt na potrzeby produkcji mięsa i mleka" – czytamy w raporcie z badania "Atlas mięsa. Fakty i dane na temat zwierząt, które zjadamy".

Agnieszka Pióro: "Mamo, od dziś nie jem mięsa", mówi 15-latka.  Co może usłyszeć?

Aleksandra Dejewska-Wysogrocka: Wszystko zależy od wieku dziecka. Reakcją, z jaką może się spotkać, to: "nie wygłupiaj się", "nie przesadzaj". Chyba że rodzice mają to samo podejście odnośnie jedzenia mięsa.

W naszej kulturze kulinarnej popularne jest jednak mięso. W tradycyjnych domach dziecko może więc spotkać się z odmową, może być nawet zmuszanie do jedzenia. Gdy ktoś próbuje przejść na dietę wegetariańską albo wegańską, czasem usłyszy: "zjedz rosół, mięso wyjęłam" bądź "no nie wiem, ale rybę możesz jeść".

"Nie będę gotować osobnych obiadów". "Co będziesz teraz jadł/jadła? Sałatę?" – to chyba także częste reakcje.

Dość skrajne - powiedzmy szczerze. Generalnie można się spotkać z niezrozumieniem. Zależnie od rodziców i tego, jakie oni mają doświadczenie i wiedzę, ta odpowiedź może być różna. Może być też trudna dla młodej osoby.

Wegetarianizm i jego rodzaje
Wegetarianizm i jego rodzaje
Źródło: PAP

Moim zdaniem to może wynikać też z troski. Generalnie dieta wegetariańska czy wegańska są w porządku, ale powinniśmy też zwrócić uwagę, z jakiego powodu dziecko czy nastolatek/nastolatka chce zmienić zwyczaje żywieniowe. Bo czasami może być to sygnał, że coś niepokojącego się dzieje.

Agnieszka Pióro
Agnieszka Pióro
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
