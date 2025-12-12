Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Pił osiem energetyków dziennie, zdrowy mężczyzna dostał udaru

napoje energetyczne
Napoje energetyczne, wideo poglądowe
Źródło: Reuters
Zdrowy mężczyzna w sile wieku z Wielkiej Brytanii nagle doznał udaru, mierząc się z niezwykle wysokim ciśnieniem krwi. Lekarze nie mogli znaleźć przyczyny jego stanu, aż odkryli, że wypijał osiem napojów energetycznych dziennie. Zdaniem lekarzy, którzy opisali właśnie ten przypadek, nie jest on odosobniony.

Mężczyzna, którego przypadek opisano we wtorek w czasopiśmie publikującym raporty medyczne BMJ Case Reports, miał 54-lata i był zdrowym, sprawnym, zapalonym biegaczem bez nałogów. Jego dane utajniono, ale wiadomo, że pracował w magazynie w Nottingham. Pewnego dnia mężczyzna ten poczuł słabość w lewej stronie ciała, drętwienie oraz odczuł trudności z utrzymaniem równowagi, chodzeniem, połykaniem i mówieniem. Osoba z rodziny zabrała go wtedy do lekarza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nie woda, nie cola. To ten napój młodzi piją najczęściej

Nie woda, nie cola. To ten napój młodzi piją najczęściej

Tym produktom coraz częściej mówimy "nie". Ale to wciąż za mało

Tym produktom coraz częściej mówimy "nie". Ale to wciąż za mało

Udar mózgu po energetykach

Jak relacjonował dr Sunil Munshi, lekarz konsultant w Nottingham University Hospitals NHS Trust w Wielkiej Brytanii, ciśnienie krwi mężczyzny było bardzo wysokie - 254/150mmHg, gdy prawidłowe ciśnienie krwi dla dorosłych to mniej niż 120/70mmHg. Skurczowe ciśnienie krwi wynoszące od 120 do 180 lub więcej uważa się za stan wymagający natychmiastowej opieki medycznej.

Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące ciśnienia tętniczego
Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące ciśnienia tętniczego

Mimo tego pacjent wyglądał dobrze. "Dlatego nadciśnienie nazywamy cichym zabójcą" - stacja CNN cytuje dr Munshia.

Badania głowy mężczyzny wykazały, że doznał on udaru w głębszej części mózgu. Po przyjęciu do szpitala był leczony pięcioma różnymi lekami - dopiero wtedy jego skurczowe ciśnienie krwi spadło do 170. Po powrocie do domu zaczęło jednak ponownie wzrastać, aż osiągnęło wartość 220 mimo przyjmowania leków. Lekarze przez tygodnie szukali przyczyny takiego stanu, ale bezskutecznie.

Udar mózgu
Udar mózgu
Źródło: PAP/Maria Samczuk

W końcu mężczyzna opowiedział lekarzom, że każdego dnia, aby pozostać czujnym w pracy, wypijał osiem mocnych napojów energetycznych - po dwie puszki cztery razy dziennie. Każdy z napojów zawierał 160 miligramów kofeiny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zapowiedź dużej podwyżki podatku od napojów bezalkoholowych

Zapowiedź dużej podwyżki podatku od napojów bezalkoholowych

BIZNES
"Energetyki" nie dla dzieci. Ustawowy zakaz znów w Sejmie

"Energetyki" nie dla dzieci. Ustawowy zakaz znów w Sejmie

Piotr Wójcik

Jak mówi inna autorka raportu, dr Martha Coyle, rezydentka w Nottingham University Hospitals NHS Trust, niektóre takie napoje zawierają nawet 500 miligramów kofeiny, w porównaniu z 30 w herbacie i 90 w kawie. Jak dodała, zaleca się spożycie do 400 miligramów kofeiny dziennie, a opisany mężczyzna pochłaniał jej od 1200 do 1300 miligramów, czyli trzykrotnie więcej niż rekomendowane maksimum.

Kiedy przestał pić napoje energetyczne, jego ciśnienie krwi wróciło do normy. Obecnie, osiem lat po incydencie, jest zdrowy, ale mierzy się nadal z konsekwencjami udaru - w lewej dłoni i stopie wciąż odczuwa drętwienie.

Co jest w energetykach?

Lekarze zaznaczają, że energetyki to nie tylko kofeina, ale również inne składniki mogące wpływać na ciśnienie krwi, na przykład tauryna. Zawierają też dużo glukozy, która uszkadza naczynia krwionośne u osób chorych na cukrzycę, co może prowadzić do uszkodzenia serca. Napoje energetyczne zazwyczaj zawierają również żeń-szeń, który wpływa na metabolizm, oraz guaranę, roślinę, która według badań zawiera kofeinę w stężeniu dwukrotnie wyższym niż ziarno kawy. Często zawierają również łagodniejsze substancje pobudzające, takie jak teofilina, występująca w kakao, i teobromina, występująca w herbacie, wymienia dr Coyle.

Zdaniem doktora Munshi napoje te mogą wpływać na zaburzenia rytmu serca, uszkadzać śródbłonek, czyli tkankę wyściełającą naczynia krwionośne, a także powodować agregację płytek krwi. Zaznacza też, że przypadek opisanego mężczyzny nie jest odosobniony, bo literatura medyczna pełna jest przykładów na szkodliwość napojów energetycznych. Wspomniał o takich skutkach ich spożywania jak migotanie przedsionków, krwotok wewnątrzkomórkowy mózgu, czy też udar spowodowany zakrzepem krwi. Dodał też, że napoje tego typu stają się coraz mocniejsze, a przez to - bardziej niebezpieczne.

"Proponujemy zaostrzenie przepisów dotyczących sprzedaży napojów energetycznych i kampanii reklamowych, które często są skierowane do młodszych odbiorców" - stwierdził cytowany przez CNN.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
EnergetykiNapoje energetyczneZdrowie
Czytaj także:
smartfon dziecko nastolatek shutterstock_2153294761
Serwis społecznościowy pozywa rząd Australii. "Zakaz utrudnia debatę polityczną"
BIZNES
imageTitle
"Makabryczna czerwona kartka". Polała się krew
EUROSPORT
chleb smalec cenula shutterstock_2479812325
Dietetyk obalił największy mit i rozpętał burzę. "Nie wyjdzie to nikomu na zdrowie"
Zdrowie
Śmiertelny wypadek w miejscowości Ciecierzyn pod Lublinem
Śmiertelny wypadek, zablokowana droga
Lublin
Barham Salih
"Fakty" TVN: Wysokim Komisarzem ONZ do spraw Uchodźców ma być Irakijczyk
Świat
Andrzej Duda
Andrzej Duda i ZEN.COM. Litwa właśnie nałożyła na firmę karę 1,8 mln euro
Piotr Szostak
Sonda MAVEN na tle Marsa - wizja artystyczna
Łączność padła. Komunikat NASA
METEO
pap_20230820_2PN
Europejscy liderzy po spotkaniu "koalicji chętnych": żadnych ustępstw
Świat
2910N104V CPK ZABLOTNIA 04
Afera CPK. Działka wraca do państwa
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
Ukraina "zaproponowała termin" spotkania z Zełenskiego z Nawrockim. "Oczekuje na odpowiedź"
Polska
Szefowie MSW Polski i Ukrainy Marcin Kierwiński i Ihor Kłymenko
Umowa między Polską i Ukrainą. Zastąpi dokument sprzed 25 lat
Polska
Sarah Dzafce
Pierwszy taki przypadek. 23-latka traci tytuł Miss Finlandii przez zdjęcie
Świat
imageTitle
Kolejny błysk i wyczyn Jokicia. Przed nim już tylko jedna legenda
EUROSPORT
Nicolas Maduro, Władimir Putin
Trump mu groził. Maduro zadzwonił do Putina
Świat
Rozliczenie afer z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy było jedną z głównych obietnic koalicji 15 października
Jak idą rozliczenia afer Zjednoczonej Prawicy?
Michał Istel
Posiedzenie Rady Ministrów, 9 grudnia 2025 roku
Rząd Tuska miał być mniejszy i tańszy. No to policzyliśmy
Gabriela Sieczkowska
stambul korki ulica korek shutterstock_1404298688
Spędzają w korku prawie pięć dni w roku. Niechlubny lider
BIZNES
imageTitle
Życiowy sukces w wieku 19 lat. To nie miało prawa się wydarzyć i powtórzyć
EUROSPORT
USA
"Sytuacja jest niebezpieczna i nie wiemy dokładnie, co się stanie"
METEO
Policja rozbiła grupę handlującą lekami z morfiną
Grupa handlująca lekami z morfiną rozbita. Wśród zatrzymanych lekarka
WARSZAWA
mleko shutterstock_730953745
Dwie partie produktu dla niemowląt wycofywane ze sklepów
BIZNES
imageTitle
Rok po straszliwym wypadku wrócił na stok. "Nic nie może się z tym równać"
EUROSPORT
Sejm
Sześć partii w Sejmie, dwie poza nim. Konfederacja znów na podium. Sondaż
Polska
Policjanci zabezpieczyli krzewy
Za tę uprawę może trafić do więzienia na trzy lata
Rzeszów
Niedźwiedź brunatny
Krążą po okolicy od tygodni, dzięki nim "złodzieje trzymają się z daleka"
METEO
pc
Petru: taka prezydentura służy Braunowi
Polska
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Jedna z ośmiu takich niedziel w roku
BIZNES
"Bez końca", reż. Michał Marczak
Film "Bez końca" Michała Marczaka powalczy o prestiżową nagrodę
Justyna Kobus
imageTitle
Legia sięga dna. Wyrównała wstydliwy rekord sprzed sześciu dekad
EUROSPORT
Viktor Orban
Orban prezydentem? "Plan awaryjny ratowania systemu"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica