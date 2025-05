Endometrioza jest powiązana z innymi chorobami. Odkrycie naukowców

Łucyan o endometriozie w Polsce: rzeczy, które słyszą kobiety są często szokujące Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kobiety chorujące na endometriozę są bardziej narażone na rozwój chorób immunologicznych - wynika z nowego badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Oksfordzkim. To odkrycie, zdaniem naukowców, może mieć znaczący wpływ na leczenie endometriozy.

Kluczowe fakty: Na endometriozę w Polsce może chorować nawet co dziesiąta kobieta.

Endometrioza jest powiązana genetycznie z wieloma chorobami układu odpornościowego - ustalili naukowcy.

Od 1 lipca leczenie endometriozy w Polsce będzie finansowane z NFZ.

Badanie opublikowano w czasopiśmie naukowym "Human Reproduction". Zostało przeprowadzone w Wielkiej Brytanii - naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego skorzystali z bazy danych UK Biobank i przyjrzeli się związkom endometriozy z występowaniem 31 różnych chorób immunologicznych. Podkreślają, że skala badania była "bezprecedensowa" - sprawdzono ponad 8 tys. przypadków endometriozy i 64 tys. przypadków chorób immunologicznych.

Endometrioza a inne choroby

Okazuje się, że kobiety chorujące na endometriozę są dużo bardziej narażone na rozwój różnych chorób autoimmunologicznych i autozapalnych, jak reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, celiakia, łuszczyca czy stwardnienie rozsiane. W przypadku takich pacjentek ryzyko może być od 30 do nawet 80 proc. wyższe. Badacze podkreślają, że wynika to z faktu, że między tymi chorobami występują powiązania genetyczne.

"Dostarczyliśmy solidnych dowodów na związek między endometriozą a późniejszym ryzykiem rozwoju chorób, takich jak choroba zwyrodnieniowa stawów czy reumatoidalne zapalenie stawów, i wykazaliśmy, że ma to podłoże biologiczne" - zauważyła współautorka badania prof. Krina Zondervan. Według niej ustalenia te mogą zostać wykorzystane do "poszukiwania nowych metod leczenia, które mogą być skuteczne w tych schorzeniach".

Według badaczy ich wyniki dowodzą też, że kobiety ze zdiagnozowaną endometriozą powinny być ściślej obserwowane pod kątem rozwoju chorób immunologicznych.

Czym jest endometrioza?

Endometrioza to choroba, w której tkanka macicy wydostaje się poza macicę i - podobnie jak nowotwór - rozprzestrzenia się po organizmie, zarastając kolejne narządy, co powoduje ogromny ból i niepłodność. Chociaż na endometriozę choruje co dziesiąta kobieta, dotychczas w Polsce nie istniał żaden system jej leczenia.

Reporterki "Faktów" TVN Magda Łucyan i Katarzyna Górniak w 2021 roku zrealizowały reportaż "Taka twoja uroda" przybliżający, czym jest endometrioza, jak wygląda życie kobiet, które na nią chorują, i z czym mierzą się, szukając w Polsce pomocy.

W marcu tego roku ministra zdrowia Izabela Leszczyna na antenie TVN24 ogłosiła, że od 1 lipca będziemy mogli w Polsce leczyć endometriozę dzięki finansowaniu z Narodowego Funduszu Zdrowia.