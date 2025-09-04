Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Zabieg wszczepienia zastawki przez skórę. Nowa nadzieja dla pacjentów

|
shutterstock_2274376849
Sztuczna inteligencja pomagała lekarzom w kolonoskopii. Po trzech miesiącach ich umiejętności pogorszyły się
Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN
W Narodowym Instytucie Kardiologii przeprowadzono innowacyjny zabieg wszczepienia zastawki płucnej metodą przezskórną. - Nowoczesna technologia pozwoliła pacjentowi uniknąć kolejnej operacji kardiochirurgicznej i znacząco skróciła czas rekonwalescencji - tłumaczy prof. Marcin Demkow, kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca. Osoba, u której przeprowadzono zabieg, opuściła szpital już po dwóch dobach.  

Pacjent, u którego wszczepiono zastawkę płucną metodą przezskórną, ma złożoną, wrodzoną wadą serca - Tetralogię Fallota (TOF), czyli inaczej zespół Fallota. To złożona, wrodzona wada serca, która stanowi około 3-5 proc. tego typu wszystkich wrodzonych nieprawidłowości tego mięśnia. Pacjent był operowany w dzieciństwie, a w ostatnich latach zmagał się z ciężką niedomykalnością zastawki płucnej i powiększeniem prawej komory serca. Dzięki nowoczesnej technologii udało się wykonać zabieg w sposób małoinwazyjny, bez konieczności ponownej operacji kardiochirurgicznej.

- Naszą misją jest zapewnienie pacjentom dostępu do najnowocześniejszych metod leczenia, które nie tylko wydłużają życie, ale przede wszystkim poprawiają jego jakość. Wprowadzenie do praktyki klinicznej innowacyjnych rozwiązań poszerza możliwości terapii pacjentów z wadami wrodzonymi serca i potwierdza, że nasz ośrodek jest liderem nowoczesnej kardiologii w Polsce i Europie - podkreśla prof. Janina Stępińska, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii.

Na czym polega ta technologia?

W Narodowym Instytucie Kardiologii taki zabieg został przeprowadzony po raz czwarty. Przeprowadziło go czterech lekarzy specjalistów ze wsparciem zespołu pielęgniarskiego i technika, wykorzystując specjalistyczny reduktor drogi odpływu prawej komory. Taka technologia pozwala przygotować miejsce pod wszczepienie standardowej zastawki biologicznej w sytuacji, gdy warunki anatomiczne nie pozwalają na bezpośrednią implantację.

Diagnoza serca w 15 sekund? Pomoże w tym stetoskop AI
Dowiedz się więcej:

Diagnoza serca w 15 sekund? Pomoże w tym stetoskop AI

Trudność w przypadku tego pacjenta polegała na tym, że miejsce, w którym powinna znaleźć się zastawka płucna, było zbyt szerokie dla wszystkich dostępnych obecnie na rynku zastawek. - Dzięki reduktorowi mogliśmy przygotować optymalne warunki do implantacji, a sam zabieg wykonaliśmy przezskórnie, przez żyłę udową. To pozwoliło pacjentowi uniknąć kolejnej operacji kardiochirurgicznej i znacząco skróciło czas rekonwalescencji - wyjaśnia prof. Marcin Demkow, kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca.

Szansa na mniej powikłań u pacjentów

W ostatnim czasie kardiolodzy zaobserwowali u chorego powiększanie się jam prawego serca oraz postępującą niedomykalność zastawki płucnej. Dzięki temu małoinwazyjnemu zabiegowi, pacjent mógł opuścić szpital już po dwóch dobach hospitalizacji. Kardiolodzy podkreślają, że zabieg przeprowadzono w dobrym momencie. - Dzięki zabiegowi udało się zapobiec dalszej progresji wady serca i uniknąć ryzyka rozwoju ciężkich powikłań, takich jak zaburzenia rytmu czy niewydolność serca. W bardzo krótkim czasie serce pacjenta powinno wrócić do normalnych rozmiarów i pracować znacznie wydajniej - zaznacza prof. Elżbieta Katarzyna Biernacka, konsultantka Poradni Wad Wrodzonych Serca i Zaburzeń Rytmu o Podłożu Genetycznym.

Pacjenci z chorobami serca powinni zaszczepić się przeciw chorobom zakaźnym. Są najnowsze wytyczne
Dowiedz się więcej:

Pacjenci z chorobami serca powinni zaszczepić się przeciw chorobom zakaźnym. Są najnowsze wytyczne

Nowoczesna technologia, zastosowana przez lekarzy NIKard, pozwoliła pacjentowi nie tylko uniknąć kolejnych operacji kardiochirurgicznych, lecz także szybko wrócić do zdrowia i normalnego funkcjonowania.

Pierwsze na świecie przeznaczyniowe (przezskórne) wszczepienie zastawki płucnej wykonano u 12-letniego chłopca z wadą serca w 2000 roku we Francji. Ten przełomowy zabieg otworzył nową erę w kardiologii interwencyjnej, umożliwiając leczenie wad zastawki płucnej bez konieczności operacji kardiochirurgicznej.

W Polsce pierwszy tego typu zabieg został przeprowadzony w NIKard w grudniu 2008 roku.

Autorka/Autor: Anna Bielecka

Źródło: Narodowy Instytut Kardiologii

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieLekarzeKardiologiaSzpital
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Czytaj także:
Rekin ugryzł 8-latka na Florydzie
Rekin ugryzł 8-latka
METEO
Pilne
Tusk: Polska nie wyśle wojsk do Ukrainy
Polska
Karol Nawrocki
Otoczenie prezydenta "atakuje własny rząd". "Coś, czego nie przerabialiśmy"
Debata TVN24+
imageTitle
Polak zatarł złe wrażenie. Jest w połowie drogi do ważnego turnieju
EUROSPORT
Emmanuel Macron
Macron o zobowiązaniu 26 krajów i gwarancjach bezpieczeństwa od USA
Świat
Lato burza
Czekają nas burzowe chwile
METEO
Karol Nawrocki w Gabinecie Owalnym
MSZ nie dostało jeszcze notatki z przebiegu wizyty Nawrockiego w USA
Najnowsze
Na miejscu interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Przyszedł do urzędu z toporkiem, dostał mandat i został wypuszczony. A potem wrócił...
Kujawsko-Pomorskie
Tragiczny wypadek pod Zgierzem. Nie żyje 20-latka
Uderzył w betonowy płot, zginęła 20-latka. Kierowca zarzut usłyszał w szpitalu
Łódź
Stadion Miedzi Legnica
Odebrali dzieci pijanej matce. Maluchy trafiły do policjanta do domu
Wrocław
imageTitle
Niedozwolone testy i duży problem. W mistrzostwach świata nie wystąpią
EUROSPORT
Burze w części kraju
Gdzie jest burza? W części kraju znowu słychać grzmoty
METEO
Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu
Trump z apelem do europejskich przywódców
Świat
Elon Musk, Donald Trump
Trump wydaje kolację. Muska nie zaprosił
Świat
Adam Glapiński
Glapiński: nie ma o tym mowy
BIZNES
Doszło do kradzieży biżuterii
Ukradł łańcuszki za 18 tysięcy. Zatrzymali go po kilkunastu minutach, a już zdążył część sprzedać
Lublin
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Niepokojące dane z polskich firm
BIZNES
"Tuskoland" zakazał flag Polski na mundurach? Policja wyjaśnia
FAŁSZ"Tuskoland" zakazał flagi na mundurze? Policja wyjaśnia
Michał Istel
Młody samiec latawca królewskiego
Samica wtapia się w tło. Samce zachwycają kolorami
WARSZAWA
Argentyna. Odzyskano obraz "Portret Damy", rzekomo skradziony przez nazistów
Słynny "Portret damy" odnaleziony. Córka nazisty ma usłyszeć zarzuty
Świat
imageTitle
Przez nieuwagę sztabu wypłynął skład Holendrów na mecz z Polską
EUROSPORT
Jedzenie
W tym szpitalu to pacjent wybiera, co zje na obiad
Kraków
lekarz
Skierowanie już nie będzie potrzebne. Do których lekarzy?
Zdrowie
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Katastrofa F-16. Nowe informacje
Polska
Giorgio Armani
Giorgio Armani nie żyje
Kultura i styl
Pałac Prezydencki
Siedem dni na zwrot Srebrnego Krzyża Zasług. Pismo z Kancelarii Prezydenta
Polska
Ambulans z 91-letnią pacjentką przez dwie godziny czekał przed SOR-em Szpitala Wolskiego
Rzecznik Praw Pacjenta interweniuje. "Nie sposób tolerować takiego traktowania"
Zdrowie
Tak kolorowe schody w Podgórzu wyglądały niedługo po odmalowaniu
Kolory tęczy zajęły barwy narodowe. Sprawę bada policja
Kraków
imageTitle
Polacy wieczorem grają z Belgami. "Miejmy nadzieję, że wytrzymamy te trudy"
EUROSPORT
Bolid nad Polską
Świetlista kula nad Polską
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica