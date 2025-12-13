Wszystko boli, a badania są w normie. Pacjentki często mówią: pani doktor mi nie uwierzy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Sylwii często towarzyszyły bóle całego ciała, osłabienie, poczucie rozbicia i problemy z koncentracją. Myślała, że to przez częste infekcje. Czas pokazał, że się myliła. Jakie dolegliwości może powodować fibromialgia?

- Kiedy przychodzi do mnie pacjentka i zaczyna od zdania "pani doktor mi nie uwierzy", to już wiem, że prawdopodobnie ma fibromialgię - mówi Anna Łotowska-Ręczmień, specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii, która zajmuje się leczeniem bólu.

Fibromialgii nie widać w badaniach obrazowych ani laboratoryjnych. Nie jest ona jednak rozpoznaniem z wykluczenia. Na jakiej podstawie diagnozuje się tę chorobę?

Specjalistka od leczenia bólu podkreśla, że chociaż fibromialgia jest chorobą nieuleczalną, można skutecznie łagodzić jej objawy. Jakimi sposobami?

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce " Zdrowie " w serwisie tvn24.pl.

Sylwia: Dziś możemy rozmawiać, ale gdybyśmy były umówione przedwczoraj, musiałybyśmy to przełożyć, bo nie byłabym w stanie logicznie odpowiadać na pytania.

Agnieszka: Nigdy nie wiem, jak będę się czuła następnego dnia - gdzie w ciele akurat jutro umiejscowi się ból. Czasem mogę wyjść z domu, a czasem trudno mi się poruszać i nawet wstać z łóżka.

Marta: Myślę, że zdrowa osoba nie jest w stanie nawet wyobrazić sobie tego, jak wygląda moje życie.

Sylwia, Marta i Agnieszka chorują na fibromialgię, chorobę wcale nie rzadką, ale nadal mało znaną i słabo rozumianą, która znacznie częściej dotyka kobiety.

Młoda i wszystko boli? Depresja!

Sylwia Czwarno ma dziś 54 lata. Objawy fibromialgii zaczęły się u niej 30 lat temu. Pracowała wtedy w Polskiej Agencji Prasowej i studiowała wieczorowo dziennikarstwo. Często towarzyszyły jej bóle całego ciała, osłabienie, poczucie rozbicia i problemy z koncentracją. Czasem trwało to jeden dzień, a czasem dłużej. Na początku myślała, że to infekcje i że ma słabszą odporność. Prowadziła aktywny tryb życia, więc z czasem jej objawy się nasilały i stawały coraz częstsze.