Kluczowe fakty: Z dwudniową wizytą gościł w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu autorytet w dziedzinie chirurgii robotycznej.

W trakcie wizyty profesora polscy lekarze przeprowadzili szereg innowacyjnych zabiegów robotycznych - w tym rekonstrukcję moczowodu z wykorzystaniem śluzówki z policzka.

Dotychczas w Polsce odbyło się kilka takich zabiegów. Efekty są obiecujące, ale procedura nie jest finansowana z pieniędzy publicznych.

Chirurgia robotyczna jest jedną z tych gałęzi medycyny, z których rozwojem wiązane są największe nadzieje - zabiegi cechują się niską inwazyjnością w porównaniu do klasycznej chirurgii. Krótszy jest też proces rekonwalescencji.

Jak informuje Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w materiale zamieszczonym na stronie internetowej, profesor Chung przyjechał do stolicy Dolnego Śląska z dwudniową wizytą. Obserwował i komentował sześć zaawansowanych operacji przeprowadzonych z wykorzystaniem robota chirurgicznego da Vinci.

Wśród zaplanowanych zabiegów znalazły się między innymi: radykalna prostatektomia, nerkooszczędzające usunięcie guza oraz nowatorska operacja rekonstrukcji moczowodu z zastosowaniem przeszczepu błony śluzowej z policzka – jedna z niewielu tego typu w Polsce.

800 operacji robotycznych w dwa lata

- Zależy nam, by rozwijać chirurgię robotyczną nie tylko pod względem liczby przeprowadzanych zabiegów, ale przede wszystkim ich jakości i różnorodności. Spotkania z wybitnymi ekspertami, takimi jak profesor Chung, to dla naszego zespołu okazja do wymiany wiedzy, oceny stosowanych technik i dalszego rozwijania możliwości leczenia ludzi, którzy nam zaufali, ale nie tylko – podkreśla profesor Bartosz Małkiewicz, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Chirurgii Robotycznej we Wrocławiu.

System da Vinci działa w USK od lipca 2023 roku. Do tej pory przeprowadzono już ponad 800 operacji z jego użyciem. Zakres zabiegów jest rozszerzany o procedury innowacyjne, takie jak plastyka zwężonego moczowodu u pacjentów z zaawansowanymi powikłaniami urologicznymi.

Materiał z policzka posłużył do rekonstrukcji moczowodu

Jedną z nowości i zarazem dużym wyzwaniem dla operatorów jest zabieg plastyki zwężenia przewodu moczowego. Podczas wizyty profesora Chunga Bartosz Małkiewicz operował ponad 50-letniego pacjenta, który od wielu lat chorował na kamicę nerkową. Na skutek wielu zabiegów małoinwazyjnych oraz powikłań doszło u niego do zwężenia moczowodu w części środkowej.

- Rozwiązaniem tego problemu może być przeszczepienie śluzówki policzka w zwężoną ścianę moczowodu - tłumaczy profesor Małkiewicz i dodaje, że chory był na stałe zacewnikowany, bo w wyniku zatrzymania odpływu moczu z nerki, mógłby tę nerkę stracić.

Nie jest to zabieg wykonywany w Polsce rutynowo - odbyło się ich w naszym kraju zaledwie kilka. Obserwacje poczynione w innych ośrodkach wskazują jednak, że rezultaty operacji są obiecujące. Procedura nie jest jednak objęta refundacją. Niewątpliwie jednak wskazuje możliwe kierunki rozwoju chirurgii robotycznej.

Leczenie robotyczne poprawia efektywność terapii

- Robot da Vinci to wszechstronne narzędzie chirurgiczne, które umożliwia precyzyjne operowanie w trudno dostępnych miejscach. Jego zastosowanie nie ogranicza się do prostatektomii. Możemy z jego pomocą leczyć także wiele innych chorób układu moczowego. Kluczowe znaczenie ma jednak odpowiedni model finansowania - mówi profesor Tomasz Szydełko, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Urologii i krajowy konsultant w dziedzinie urologii.

Jak zaznacza profesor Szydełko, krótszy czas hospitalizacji, mniejsze zużycie krwi i lepsze wyniki czynnościowe pacjentów to konkretne korzyści nie tylko medyczne, ale i społeczne. Leczenie robotyczne umożliwia szybszy powrót pacjenta do życia zawodowego i rodzinnego, a także ogranicza koszty długofalowej opieki.