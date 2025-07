WHO ostrzega przed wirusem chikungunya. Jest już w Europie

Komary są dużym zagrożeniem Źródło: Discovery/Player.pl

Kluczowe fakty: WHO ostrzega przed wirusem chikungunya. Przenoszą go komary tygrysie.

Wirus chikungunya powoduje objawy podobne do grypy - wysoką gorączkę, bóle stawów i mięśni.

Czy ten wirus jest niebezpieczny? Jaką profilaktykę stosować?

We wtorek Światowa Organizacja Zdrowia wydała ostrzeżenie przed wirusem chikungunya przenoszonym przez komary. Diana Rojas Alvarez, przedstawicielka WHO, poinformowała dziennikarzy w Genewie, że zagrożonych jest 5,6 mld ludzi w 119 krajach.

Nazwa wirusa "chikungunya" wywodzi się z Tanzanii, gdzie w 1952 roku wykryto go po raz pierwszy. W lokalnym języku oznacza dosłownie "zgiętego człowieka", co nawiązuje do bólu stawów, powodującego, że osobie zakażonej może być trudno się wyprostować.

Chikungunya znowu się rozprzestrzenia

Rojas Alvarez przypomniała epidemię, do której doszło w latach 2004-2005. - Widzimy, jak historia się powtarza - powiedziała przedstawicielka WHO. Wirusem chikungunya zakaziło się wówczas prawie pół miliona osób, szczególnie na małych wyspach. Ponowny wzrost zachorowań zaczęto obserwować na początku 2025 roku szczególnie na wyspach na Oceanie Indyjskim takich jak La Reunion, Mayotte i Mauritius. Na La Reunion zakaziła się już jedna trzecia populacji. Teraz wirus rozprzestrzenia się do innych krajów, m.in. w południowo-wschodniej Azji. Dotarł już do Somalii, Kenii i na Madagaskar.

Wirus dotarł już także do Europy. Jak powiedziała Rojas Alvarez, od 1 maja br. we Francji potwierdzono już około 800 zakażeń chikungunya przywiezionych z rejonów endemicznych. Kilkanaście zakażonych osób nie podróżowało zagranicę, ale zostało zakażone przez lokalne komary we Francji. Przypadek wirusa chikungunya potwierdzono już również we Włoszech.

Wirus chikungunya - objawy

Wirusa chikungunya przenoszą przede wszystkim komary tygrysie (Aedes), które atakują przede wszystkim w ciągu dnia, szczególnie nad ranem i późnym popołudniem. Te same owady przenoszą także dengę i wirus Zika. Żeby chronić się przed zakażeniem, należy stosować repelenty i ubierać odzież z długim rękawem i długimi nogawkami. Nie ma szczepień chroniących przed tym wirusem.

Jak informuje WHO na swojej oficjalnej stronie, objawy wirusa chikungunya występują zazwyczaj od czterech do ośmiu dni po ukąszeniu przez komara. Zwykle infekcja jest samoograniczająca i mija po 2-3 dniach. Chikungunya wywołuje objawy podobne do grypy. Charakteryzuje się wysoką gorączką, do 40 stopni Celsjusza, oraz silnymi bólami mięśni lub stawów. U nielicznych osób może spowodować powikłania kardiologiczne, neurologiczne i okulistyczne. Leczenie jest głównie objawowe.