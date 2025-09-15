Szkolne lunchboxy. Co powinno się w nich znaleźć? 

Jak pomóc dziecku, u którego podejrzewamy otyłość? Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W lunchboxach powinny znaleźć się produkty wspierające prawidłowy rozwój, koncentrację i odporność dziecka. O jakich składnikach należy pamiętać? I jakie proporcje należy zachować?

Placki twarogowe, wrapy z tuńczykiem i kanapki, ale nie z pszennej mąki. Warto też włączyć dziecko w przygotowywanie posiłku "na wynos".

Jest też lista produktów, które nie powinny trafiać do lunchboxa. Jakie to produkty?

Przygotowywanie lunchboxów to okazja, by potrenować samodzielność dzieci i nastolatków. Można zacząć od wspólnego ustalania z dzieckiem, co mogłoby się w takiej "śniadaniówce" znaleźć. Jednak z czasem, co potwierdzają eksperci, ten obowiązek powinien należeć tylko do dziecka. A szykowania takiego posiłku zgodnie z zasadami zdrowego żywienia można swoje pociechy łatwo nauczyć. Trzeba tylko wiedzieć, co powinien zawierać szkolny lunchbox.