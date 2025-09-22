Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Suplementujesz witaminę D? Sięgając po taką możesz… obniżyć jej poziom

Suplementy z olejem rybnym mogą zwiększać ryzyko problemów z sercem i udarów. Wyniki badania
Prof. Michał Chudzik mówił o witaminie D3 w podcaście "Wywiad Medyczny"
Przyjmowanie suplementów witaminy D2 może prowadzić do spadku stężenia witaminy D3 w organizmie. Do takiego wniosku doszli brytyjscy naukowcy, analizując wyniki kilkunastu przeprowadzonych wcześniej badań. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiadomo. Czy to oznacza, że nie należy sięgać po witaminę D2? Nie do końca…
Kluczowe fakty:
  • Niedobory witaminy D3 to problem spotykany u wielu osób zamieszkujących regiony północne.
  • W przypadku stwierdzenia niedoborów witaminy D3 zaleca się jej suplementację.
  • Na rynku są preparaty zawierające witaminę D3, pozyskiwane z lanoliny oraz zawierające witaminę D2, pozyskiwane z grzybów. Do niedawna uznawano, że wybór typu suplementowanego składnika nie ma znaczenia.
  • Brytyjscy naukowcy wykazali jednak, że przyjmowanie witaminy D2 może prowadzić do spadku poziomu witaminy D3 w organizmie. Co to oznacza dla osób suplementujących ten składnik?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce można znaleźć w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl. Warto też oglądać Wywiad Medyczny Joanny Kryńskiej w TVN24+.

Ludzki organizm wytwarza witaminę D pod wpływem promieniowania ultrafioletowego typu B ze światła słonecznego. Dzięki UVB dochodzi do przekształcenia białka zwanego 7-dehydrocholesterolem w prowitaminę D3, która następnie, pod wpływem ciepła ciała, zamienia się w witaminę D3 (cholekalcyferol). W wielu krajach w okresie jesiennym i zimowym słońce świeci zbyt słabo, by możliwe było wytwarzanie odpowiednej ilości tej witaminy, dlatego też zalecane bywa przyjmowanie suplementów.

Dlaczego witaminę D trzeba suplementować?

W regionach północnych wiele osób zimą cierpi z powodu niedoboru witaminy D, co objawia się ospałością, bólem kości, bólem mięśni, podatnością na infekcje czy zmęczeniem - i nie zdaje sobie z tego sprawy.

- Badanie poziomu witaminy D3 zlecam de facto u każdego pacjenta. I widzę, że 80-90 procent pacjentów ma niedobór. Ale to, co my oznaczamy, to tak zwany pierwszy etap witaminy D3. W praktyce codziennej nie oznaczamy tego elementu witaminy D3, który w pełni funkcjonuje w naszym organizmie, czyli po działaniu w nerkach uzyskuje pełną aktywność. Czy wszyscy powinni przyjmować witaminę D? Myślę, że nie. Do pacjentów apeluję zawsze, aby nie sprawdzali tylko poziomu samej witaminy D3, ale i inne elementy: wapń czy fosfor. Dopiero patrząc na ich choroby i inne wyniki badań, można rozważać rozsądną suplementację - mówił w podcaście Wywiad Medyczny Joanny Kryńskiej w TVN24+ prof. Michał Chudzik, kardiolog z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Szpitala Orłowskiego w Warszawie.

OGLĄDAJ: Pomagają w zachowaniu zdrowia i chronią przed chorobami? "Piękna bajka"
Inspekcja Handlowa skontrolowała suplementy diety

Pomagają w zachowaniu zdrowia i chronią przed chorobami? "Piękna bajka"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Jeśli suplementacja okazuje się potrzebna, to zalecana dawka witaminy D różni się w zależności od wieku. Dla większości dorosłych i osób starszych wynosi 1000–2000 IU dziennie (25–50 µg), choć osoby po 75. roku życia mogą potrzebować wyższych dawek, a u niemowląt zaleca się 400–600 IU dziennie. Dawka zależy od masy ciała, karnacji i stanu zdrowia. W przypadku stwierdzenia niedoboru konieczna jest konsultacja z lekarzem, który dobierze odpowiednią terapię.

Witamina D2 czy D3? Wybór jednak ma znaczenie

Dostępne są dwie formy suplementów: witamina D3, czyli cholekalcyferol - który zazwyczaj pochodzi z lanoliny, substancji występującej na wełnie owczej - oraz witamina D2, czyli ergokalcyferol, pochodząca głównie z grzybów. Dotychczas uważano, że nie ma znaczenia, który z tych preparatów się przyjmuje.

Teraz jednak zespół Emily Brown z University of Surrey (Wielka Brytania) przeprowadził metaanalizę 11 wcześniej opublikowanych randomizowanych kontrolowanych badań dotyczących suplementów witaminy D, w których wzięło udział łącznie 655 osób.

Jak się okazało, przyjmowanie suplementów witaminy D2 może prowadzić do spadku stężenia witaminy D3 w organizmie. Co więcej, w wielu badaniach poziom witaminy D3 był niższy u osób przyjmujących witaminę D2 niż w grupach kontrolnych nieprzyjmujących żadnych suplementów witaminy D. Na razie nie jest do końca jasne, dlaczego tak się dzieje - ani czy suplementy witaminy D3 też obniżają jej poziom.

"Suplementowe eldorado". GIS ostrzega
Dowiedz się więcej:

"Suplementowe eldorado". GIS ostrzega

Część ról się nakłada

Jedno z badań, opublikowane w 2022 roku sugeruje, że witaminy D2 i D3 mają nakładające się, ale różne role we wspieraniu funkcji odpornościowych. Prawdopodobnie tylko witamina D3 stymuluje na przykład układ sygnalizacji interferonu typu I, który stanowi pierwszą linię obrony przed bakteriami i wirusami.

Zdaniem Brown wyniki sugerują, że suplementy witaminy D3 mogą być bardziej korzystne dla większości osób niż witamina D2, ale dodaje, że należy wziąć pod uwagę czynniki osobiste, takie jak chęć unikania produktów zwierzęcych.

Do końca nie wiemy, co w nich jest. A jednak dajemy się nabrać
Dowiedz się więcej:

Do końca nie wiemy, co w nich jest. A jednak dajemy się nabrać

Nie oznacza to również, że należy po prostu zaprzestać przyjmowania witaminy D2. Zdaniem ekspertów u osób starszych konwersja witaminy D3 do jej aktywnej formy, zwanej kalcytriolem, może być mniej wydajna, dlatego suplementacja witaminą D2 może być szczególnie korzystna w tej grupie. Na razie, jeśli osoba będąca weganinem ma niedobór witaminy D, wybór suplementu witaminy D2 zamiast braku suplementacji pozostaje prawdopodobnie rozsądniejszym wyborem.

Autorka/Autor: pwojc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Zdrowiesuplementy diety
Czytaj także:
Tusk w Sierakowicach
Obce obiekty nad Polską. Będziemy strzelać "bezdyskusyjnie"
Polska
imageTitle
Walki nie było. Znamy kolejnego ćwierćfinalistę mundialu
EUROSPORT
karetka
Nastolatek na hulajnodze potrącił sześciolatka. Dziecko jest w ciężkim stanie
Olsztyn
Angelina Jolie na hiszpańskim festiwalu filmowym San Sebastián Film Festival
Zapytali Angelinę Jolie, czego obawia się jako Amerykanka
Kultura i styl
Sławomir Cenckiewicz
Cenckiewicz "akurat tej notatki nie widział". Ale proponuje "konfrontacje na notatki"
Polska
Nieznane źródło eksplozji w okolicach Hajduk Nyskich
Głośny huk i dym nad lasem. Policja bada sprawę wybuchu 
Opole
Warren Buffett
Fundusz Buffetta opuszcza chińskiego giganta
BIZNES
imageTitle
Zacięty mecz Kawy. Jest krok od awansu
EUROSPORT
Środa Wielkopolska. Dziecko w studni
Roczny chłopiec wpadł do studni. Matka próbowała go ratować kijem od miotły
Poznań
Katastrofa myśliwca F-16 Tiger Demo Team - Air Show 2025 w Radomiu
Prokuratura: odczytano zapisy z czarnych skrzynek F-16, które rozbiło się w Radomiu
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w Łodzi. Sprawę wyjaśnia policja
Policjantka z telefonem przy uchu w radiowozie. "Jest to dla nas bolesne"
Łódź
imageTitle
Równo dziesięć lat temu Lewandowski zachwycił świat
EUROSPORT
STANGRET GRZESIEK FOTY-0004
"Marszałek musiał się ugiąć". Tak posłowie wydają nasze pieniądze
Polska
imageTitle
Odrodzenie cudownego dziecka Barcelony. "Powoli odnajduję rytm"
EUROSPORT
Zatrzymanie 48-latka
Był poszukiwany i pijany. Jechał autem mimo dożywotniego zakazu
WARSZAWA
shutterstock_1971141260
Fatalne skutki awarii w Australii. "Znaczące konsekwencje"
BIZNES
imageTitle
Kolejny tydzień panowania Sabalenki. Goni Świątek
EUROSPORT
Eryk Kulm jako Fryderyk Chopin
Rusza festiwal w Gdyni. W programie długo oczekiwane filmy
Kultura i styl
Lotnisko w Genewie
Setki pasażerów musiało ponownie przejść kontrolę bezpieczeństwa. Zamieszanie na lotnisku
Świat
koszyk zakupy sklep market shutterstock_2411760319_1
Nowe dane ze sklepów
BIZNES
Konferencja Radosława Sikorskiego
"Już nie tylko przeciwko Ukrainie". O tym będzie mówić Sikorski
Świat
Odchylenie średniej temperatury od normy na wys. 2 metrów nad ziemią
Wielka wymiana mas powietrza. Mamy zamieszanie w pogodzie
METEO
Kierowca uderzył w ogrodzenie i uciekł
Wjechał w ogrodzenie i uciekł. W Polsce przebywał nielegalnie, nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
PEKIN – 6 października: Ludowy Bank Chin, 6 października 2019 r. w Pekinie, Chiny. Widok z przodu na Ludowy Bank Chin. shutterstock_2158703563
Ważna decyzja chińskiego banku centralnego
BIZNES
Auto uderzyło w przystanek i stanęło w ogniu
Auto uderzyło w przystanek i stanęło w płomieniach
Wrocław
Prezydent Karol Nawrocki podczas mszy świętej w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown (21.09.2025)
"Pewne osłupienie". Mężczyzna wyprowadzony z mszy z udziałem Nawrockiego
Polska
imageTitle
Podpadł trenerowi. Niedawny bohater Barcelony ukarany
EUROSPORT
warszawa saska kepa shutterstock_2343196209
Ostra walka na rynku. "Popyt był rekordowy"
BIZNES
Księżyc nad placem św. Piotra
W Watykanie powraca "proces stulecia"
Świat
Władimir Putin
Rosja testuje czy prowokuje? "Jedno i drugie"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica