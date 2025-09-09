Są nowi wiceministrowie zdrowia

Jolanta Sobierańska-Grenda zastąpi Izabelę Leszczynę na stanowisku ministry zdrowia

Z dotychczasowych wiceministrów na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia zostaje tylko Katarzyna Kaceprczyk. Odwołani natomiast zostali wiceministrowie Urszula Demkow, Marek Kos i Wojciech Konieczny. Wcześniej, pod koniec sierpnia ze stanowiskiem wiceministra pożegnał się Jerzy Szafranowicz. Przedstawiamy sylwetki nowych wiceministrów.

Ekspertka od kompetencji w ochronie zdrowia

Katarzyna Kęcka to z wykształcenia pielęgniarka. Od 2019 r. zarządza Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie. Jest też wykładowcą uniwersyteckim. Karierę zawodową rozpoczęła od studiów pielęgniarskich ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego. Później ukończyła studia podyplomowe na kierunku Geriatria z Elementami Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej oraz kolejne na kierunku Zdrowie publiczne - marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia - na tym kierunku obroniła również doktorat.

Od 2013 zajmuje się kompetencjami pielęgniarskimi. Jest autorką i współautorką publikacji oraz podręczników w obszarze pielęgniarstwa. W latach 2018-2023 pełniła funkcję Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Szczecinie. Od 2019 r. jest Prezesem Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Pracuje również jako asystent w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

"Zaangażowana w proces kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Prowadzi kursy specjalistyczne oraz kwalifikacyjne. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych." - czytamy na stronie resortu zdrowia.

Jest inicjatorką i współpracownikiem wielu wydarzeń zdrowotnych i edukacyjnych, takich jak m.in. prowadzenie warsztatów szkoleniowych, pisanie scenariuszy filmów edukacyjnych oraz udzielanie porad stacjonarnych i wyjazdowych osobom po 65. roku życia. W ramach projektów edukacyjnych współpracuje z Fundacją na Rzecz Aktywnego Rozwoju Telemedycyny i E-zdrowia w Polsce „E-medycyna” oraz Fundacją Nie Widać Po Mnie.

"Od 2019 r. jako pracodawca, ale i czynna zawodowa pielęgniarka oraz nauczyciel uniwersytecki patrzy przez pryzmat wykorzystania kompetencji zawodowych wszystkich grup medycznych w ramach zespołu interdyscyplinarnego w opiece nad pacjentem. Jej zdaniem efektywne wykorzystanie umiejętności i wiedzy poszczególnych profesjonalistów pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa własnego w podmiocie medycznym, a przez to podniesienie bezpieczeństwa i jakości w opiece nad pacjentem" - pisze resort zdrowia.

Dyrektor z wieloletnim doświadczeniem

Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie i kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii w tym szpitalu, z wykształcenia jest lekarzem, specjalistą położnictwa i ginekologii oraz perinatologii. W 1988 uzyskał dyplom lekarza medycyny na Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny. W 2001 roku ukończył studia podyplomowe na wydziale Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia Szkoły Głównej Handlowej. W 2007 roku uzyskał tytuł MBA w medycynie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego. Tytuł doktora nauk medycznych obronił w 2003 roku.

W latach 1988 -2005 pracował w Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii AM im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, w latach 1996-2004 był kierownikiem NZOZ Fundacji Karowa. Od 2005 pracuje w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie od 2012 roku jest dyrektorem.

"Angażuje się w wykorzystywanie nowatorskich metod w leczeniu i opiece nad pacjentem. Propagator współpracy kliniczno-technologicznej - stworzył pierwszy w Polsce dział ds. AI i Innowacji Technologicznych w publicznej jednostce naukowo-badawczej działającej w systemie ochrony zdrowia. Aktywność tej jednostki organizacyjnej to m.in. konkurs Mother and Child Startup Challenge. Lider grupy roboczej ds. innowacji w szpitalnictwie przy NIL IN - Sieci Lekarzy Innowatorów" - tak pisze na swojej stronie o Tomaszu Maciejewskim resort zdrowia.

Resort odpolityczniony i odpartyjniony

Zmiany w kierownictwie Ministerstwa Zdrowia pod koniec ubiegłego tygodnia zapowiadał premier Donald Tusk. O tym, że nastąpią było jednak wiadomo już w lipcu, w momencie powołania na stanowisko ministra zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

- -Polskie szpitale i inne podmioty, które w tej sferze działają, będą miały gospodynię, która będzie koncentrowała się na działaniach na gruncie, przy samej ziemi. Dziękuję koalicjantom, że przyjęli to do wiadomości. Nie była to łatwa sprawa dla nich, ale cały resort będzie odpartyjniony - powiedział wtedy premier Donald Tusk.