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Zdrowie

Refundacja pomp insulinowych jednak bez ograniczeń? MZ wycofało się z kontrowersyjnej poprawki

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Pompa insulinowa
Cukrzyca typu pierwszego i drugiego - jak sobie poradzić
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwo Zdrowia zamierza rozszerzyć refundację pomp insulinowych dla osób po 26. roku życia. Pacjentów zaniepokoiła jednak poprawka projektu ustawy, która przewidywała, że refundacją nie zostaną objęte osoby, które urządzenia kupowały wcześniej za własne środki. Resort zapewnia, że takich ograniczeń nie będzie.

Pacjentów z cukrzycą typu 1 i 3 zainteresowanych refundacją pomp insulinowych po 26. roku życia, zelektryzowały doniesienia, że część z nich może nie spełniać warunków refundacji. O poprawce, która przewidywała finansowanie tych urządzeń przez NFZ tylko pacjentom, którzy z refundacji korzystali wcześniej, donosił 30 października m.in. branżowy portal Puls medycyny.

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Jak udało nam się dowiedzieć, przedstawiciele resortu wsłuchali się w głos organizacji pacjenckich i klinicystów i zmienili stanowisko.

"Minister zdrowia nie uwzględnił uwagi NFZ dot. ograniczenia kryterium kontynuacji terapii osobistą pompą insulinową wyłącznie do pomp finansowanych uprzednio ze środków publicznych" - poinformowała nas Katarzyna Kopeć-Ziemczyk, dyrektorka Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia. Zapewniła, że resort stoi na stanowisku, że takie podejście do zapisów realnie wspiera pacjentów po 26. roku życia.

"Zależy nam na równym traktowaniu. Osoba, która dotychczas samodzielnie sfinansowała pompę i dzięki terapii ma dobrze kontrolowany stan zdrowia, nie powinna być z tego powodu w mniej korzystnej sytuacji przy ubieganiu się o finansowanie z NFZ" - przekazała, zapewniając, że stanowisko w tej sprawie było również konsultowane z ekspertami klinicznymi.

Uznali oni, że warunkiem kontynuacji takiego leczenia jest potwierdzenie przez lekarza, że jest ono potrzebne, biorąc pod uwagę przebieg choroby, wcześniejsze zalecenia i dotychczasowe efekty.

Pacjenci: to dobra wiadomość

"Mamy oficjalne potwierdzenie zmiany stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie uwagi NFZ. W nowej wersji raportu z konsultacji publicznych projektu MZ1917, opublikowanej 30 października 2026 r., Ministerstwo oznaczyło tę uwagę jako 'nieuwzględnioną', wskazując na otrzymane uwagi środowiska pacjentów i konsultacje z ekspertami klinicznymi" - poinformowało też w dzisiejszym komunikacie Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, które wraz z innymi organizacjami skierowało w tej sprawie pismo do MZ.

W rozmowie z tvn24.pl, jego prezes Monika Kaczmarek, przyznaje że to "dobra wiadomość" i "ważny krok".

Od kiedy pompy będą refundowane dla dorosłych?

Przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku, choć Narodowy Fundusz Zdrowia sugerował przesunięcie terminy na 2028 rok.

"Zmiana przepisu jest konieczna ze względu na aktualną sytuację finansową NFZ. W uzasadnieniu projektu i w Ocenie Skutków Regulacji nie wskazano, skąd zostaną pokryte dodatkowe wydatki Funduszu, które tylko w pierwszym roku mają wynieść 43,4 mln zł" – argumentował Fundusz.

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Ministerstwo jednak odpowiedziało, że NFZ był na bieżąco informowany o prowadzonych pracach i zakładano, że rozszerzenie dostępu do świadczenia zostanie uwzględnione w trzyletnim planie finansowym płatnika.

Pompa zmienia życie pacjentów

Pompy insulinowe to urządzenia, które działają w połączeniu z systemami ciągłego monitorowania glikemii. Zdejmują z chorych konieczność podejmowania codziennie nawet kilkudziesięciu decyzji, polegających na przykład na odpowiednim dobraniu wstrzykiwanej dawki insuliny.

Obecnie urządzenia są refundowane wyłącznie dla pacjentów poniżej 26 r.ż. Jeśli po przekroczeniu tej granicy wiekowej chorego nie stać na zakup i utrzymanie pompy, jest skazany na powrót do samodzielnego dawkowania insuliny. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl.

- Proces leczenia wywraca mu się do góry nogami - tłumaczyła Monika Kaczmarek w październiku ub.r. podczas spotkania dotyczącego innowacji w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Jeśli pacjent decyduje się na zakup pompy z własnej kieszeni, musi brać pod uwagę koszty rzędu od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Miesięczne utrzymanie urządzenia liczone jest w setkach złotych.

Przełomowa zmiana dla pacjentów z cukrzycą 1 i 3

Kwestia kryteriów rozszerzenia refundacji niepokoiła pacjentów diabetologicznych już w sierpniu br. "Ciekawe, czy refundacja obejmie osoby, które nigdy nie załapały się na żadną refundację i kupowały pompy samemu", "nawet jeśli pompy będą refundowane po 26 r.ż., to ja i tak się nie załapię, bo spełniam tylko jeden warunek, a pewnie pierwszeństwo będą mieli ci, co spełniają jak najwięcej warunków", "należeć się będzie tym, co na pompie już byli" - komentowali wtedy na grupach i kontach poświęconych chorobie.

"Bierzemy pod uwagę, że przepisy wejdą w życie dla każdego pacjenta na innym etapie leczenia. Dlatego zakładamy, że z roku na rok będzie coraz więcej pacjentów kwalifikujących się do refundacji pomp insulinowych" - uspokajało MZ w przesłanej do naszej redakcji odpowiedzi na te wątpliwości, zapewniając, że wszystkie uwagi i sugestie zgłoszone do projektu rozporządzenia zostaną przenalizowane.

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"Resort dokonuje przełomowej zmiany, na którą od lat czekali pacjenci, dlatego naszą intencją jest możliwie jak najszersze wsparcie w tym zakresie" - podkreśliła wtedy Katarzyna Kopeć-Ziemczyk, dyrektorka Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia. Zapewniła też, że projekt przewiduje rozszerzenie populacji pacjentów z cukrzycą leczonych za pomocą pompy insulinowej.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaPacjentCukrzycaChoroby cywilizacyjneNarodowy Fundusz ZdrowiaResort zdrowia
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