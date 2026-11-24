Zdrowie Wagary, bunt, agresja. A jeśli za "demoralizacją" dziecka kryje się choroba? Anna Bielecka |

Ejchart o kolejnym przypadku przemocy w ośrodku wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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O problemach w placówkach dla "trudnej młodzieży" jest ostatnio głośno m.in. za sprawą reportażu "Superwizjera" o Schronisku dla Nieletnich w Dominowie w województwie lubelskim. Wcześniej w tvn24. pl opisywaliśmy też przypadek 13-latka z Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Jerzmanicach-Zdroju. W listopadzie 2024 roku wychowanek tej placówki podjął próbę samobójczą po tym, jak został pobity przez wychowawcę.

Tę sprawę przywołał prof. Marek Konopczyński, pedagog resocjalizacyjny i Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Nieletnich, podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii poświęconej zdrowiu psychicznemu wychowanków oraz dostępności specjalistycznej pomocy.

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Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 2014-2024 w placówkach podległych resortowi odnotowano 29 prób samobójczych.

63 psychologów. Ilu młodych ludzi potrzebuje leczenia?

W październiku 2026 roku w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i okręgowych ośrodkach wychowawczych zatrudnionych było 63 psychologów - wynika z kolei z danych Ministerstwa Sprawiedliwości. W wymienionych placówkach faktycznie przebywało 695 osób. Oznacza to, że jeden psycholog na etacie miał pod opieką średnio 12-14 wychowanków.

Na pierwszy rzut oka wskaźnik może wyglądać korzystnie. Nie odpowiada jednak na najważniejsze pytanie: ilu młodych ludzi potrzebuje psychiatry, psychoterapii czy leczenia uzależnień i ilu rzeczywiście otrzymuje taką pomoc?

Placówki dla nieletnich nie mają charakteru leczniczego, tylko wychowawczo-poprawczy i zatrudniają nauczycieli i wychowawców, wspomagając się jednym, dwoma czy trzema psychologami. Nie ma w placówkach lekarzy. Nie ma w placówkach psychiatrów. Prof. Marek Konopczyński, pedagog resocjalizacyjny, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Nieletnich

Według informacji, które pedagog uzyskał od kadry i dyrektorów placówek, natychmiastowej, złożonej opieki psychologicznej lub psychiatrycznej może wymagać od 30 do 50 procent przebywających w nich młodych ludzi.

Wagaruje. Jest "zdemoralizowany" czy potrzebuje pomocy?

Zdaniem prof. Konopczyńskiego problem może zaczynać się dużo wcześniej, zanim młody człowiek trafi do zamkniętej placówki. W szkole wagary, agresja, krzyk czy łamanie zasad bywają postrzegane przede wszystkim jako problem wychowawczy. Tymczasem podobne zachowanie może współwystępować z depresją i innym kryzysem psychicznym.

Profesor zwrócił też uwagę, że uczniowie sprawiający problemy wychowawcze, także neuroatypowi, dość szybko trafiają przed sądy rodzinne. - Dużym aktualnie problemem jest łatwość kierowania tam przez szkoły uczniów sprawiających różne problemy - wskazał.

Jeśli problem zostanie rozpoznany wyłącznie jako niewłaściwe zachowanie, nastolatek z problemem może wejść w system nastawiony na resocjalizację, zamiast otrzymać leczenie.

Dziesięcio, jedenasto- czy dwunastolatek nie może być demoralizowany z samej definicji demoralizacji. (...) To jego rodzice są zdemoralizowani, a nie on. On jest ofiarą demoralizacji rodziców - tłumaczył ekspert.

Sytuację ma szansę zmienić projektowana nowelizacja ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Chodzi o to, by dyrektorzy szkół zyskali podstawę do wcześniejszego podejmowania działań pomocowych, gdy zachowanie ucznia może wskazywać na potrzebę diagnozy, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychoterapii lub leczenia.

- Dyrektor szkoły nie będzie mógł skierować dziecka do sądu, jeżeli nie wyczerpie określonych działań w środowisku lokalnym - mówił profesor.

Kraty, drut kolczasty i śluzy. Czy w takich warunkach można prowadzić terapię?

Samo rozpoznanie, że młody człowiek potrzebuje specjalistycznej pomocy, nie rozwiązuje jednak problemu. Pytanie, co dzieje się z nim później i w jakich warunkach ma być prowadzona terapia. Zdaniem prof. Konopczyńskiego nawet zwiększenie liczby etatów psychologów niewiele zmieni, jeśli specjalistyczna pomoc będzie prowadzona w warunkach izolacji.

Kraty, drut kolczasty oraz śluzy to zabezpieczenia kojarzące się z zakładami karnymi. Choć po zmianach prawnych część dawnych zakładów poprawczych przekształcono w okręgowe ośrodki wychowawcze, infrastruktura, a niekiedy także kadra pozostała ta sama.

Warunki panujące w placówce mają znaczenie szczególnie w przypadku młodych ludzi, którzy wcześniej doświadczyli przemocy, zaniedbania lub innych traumatycznych przeżyć. Terapia wymaga przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa.

Jego zdaniem placówki powinny zajmować się przede wszystkim osobami wymagającymi oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych, a dzieci potrzebujące stałej pomocy medycznej powinny mieć zapewnione odpowiednie leczenie. - Mamy około połowy wychowanków, którzy powinni być leczeni, ale nie w warunkach zakładu, tylko poza zakładem - mówił.

Falenica. Samookaleczenia, hospitalizacje i leki

To, jak poważne problemy zdrowotne mogą mieć młodzi ludzie trafiający do systemu, pokazują dane przedstawione przez Anetę Głuchowską z żeńskiego Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Falenicy.

Od wejścia w życie nowych przepisów przez ośrodek przeszło blisko 100 wychowanek. Jak mówiła Głuchowska, zdecydowana większość jeszcze przed trafieniem do placówki dokonywała samookaleczeń. Prawie połowa była wcześniej hospitalizowana psychiatrycznie, niektóre dziewczęta kilkukrotnie. Także podczas pobytu zdecydowana większość pozostaje pod kontrolą psychiatry i przyjmuje leki. - Wiele wychowanek bardziej niż takiego wsparcia resocjalizacyjnego, wychowawczego potrzebuje po prostu terapii i leczenia - mówiła.

Problemem jest dostępność miejsc i specjalistów. Głuchowska opisywała sytuacje, w których pracownicy muszą decydować, z którym wychowankiem najpilniej jechać na konsultację psychiatryczną. Porównała to do swoistego "triażu", który obowiązuje pacjentów trafiających na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Nie każdy wychowanek chce też współpracować. Część nie akceptuje swoich problemów zdrowotnych, odmawia przyjmowania leków lub pomija dawki. Zdarza się również brak współpracy ze strony rodziny.

"Kadra jest bezradna"

Zmiana profilu wychowanków stawia nowe wymagania także przed zespołem placówek. Prof. Konopczyński mówił o coraz większym znaczeniu neuroróżnorodności oraz tak zwanych niepełnosprawności ukrytych. - Kadra jest bezradna wobec problemów, które występują u tych dzieci - ocenił.

Głuchowska zwracała z kolei uwagę, że część kadry nadal funkcjonuje w oparciu o "stary system myślenia" i metody wychowawcze niedostosowane do aktualnych potrzeb i wrażliwości podopiecznych.

Psychiatria nie tylko w szpitalu

Jednym z elementów przygotowywanej nowelizacji przepisów dotyczących nieletnich ma być rozszerzenie możliwości leczenia.

Jak tłumaczył prof. Konopczyński, obecne przepisy dają sądowi możliwość zastosowania stacjonarnego środka leczniczego. - W praktyce oznacza to jednak zderzenie z kolejnym problemem: brakiem miejsc na oddziałach psychiatrii dzieci i młodzieży - dodał.

Projektowane przepisy mają umożliwić stosowanie również innych form pomocy. - Wprowadzamy w nowelizacji ustawy dla wszystkich nieletnich wymagających specjalistycznej pomocy psychiatrycznej, psychoterapeutycznej albo terapii uzależnień nowe środki lecznicze - wskazał ekspert.

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Chodzi między innymi o psychoterapię i terapię uzależnień prowadzoną ambulatoryjnie lub w trybie dziennym. - To ważne, bo młody człowiek nie zawsze potrzebuje pobytu w szpitalu. Czasem potrzebuje regularnego psychiatry, psychoterapii albo leczenia prowadzonego blisko miejsca, w którym mieszka - dodał profesor.

Najważniejsze pozostaje jednak wcześniejsze rozpoznanie, to z czym właściwie mierzy się dziecko. - Za wagarami, agresją, buntem czy łamaniem zasad może stać nie tylko problem wychowawczy. Może stać kryzys psychiczny, zaburzenie lub doświadczenie przemocy. A wtedy sama resocjalizacja nie wystarczy - tłumaczył pedagog.