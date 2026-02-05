Przełom w kardiologii. Nowa metoda ratuje pacjentów z uszkodzonymi zastawkami serca

Połączyli dwie metody, z tego jedną nieznaną w kardiochirurgii. Tak lekarze uratowali pana Stanisława Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN

Mechaniczne zastawki serca wyróżniają się wysoką trwałością, dlatego są często stosowane u młodszych pacjentów z ciężkimi wadami zastawki aortalnej. Problem pojawiał się jednak w momencie, gdy protezy te zawodziły, na przykład z powodu zablokowania ruchomych dysków czy innych nieprawidłowości. Do tej pory jedyną drogą ratunku była ponowna operacja na otwartym sercu - zabieg wysokiego ryzyka, który w wielu przypadkach był po prostu niemożliwy do przeprowadzenia. - Ryzyko ponownej operacji było zaporowe, a do tej pory nie istniały żadne skuteczne alternatywy przezskórne dla takich osób - podkreślił dr Borja Ibánez, dyrektor naukowy Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), główny autor pracy opublikowanej w "European Heart Journal":

Mechaniczna zastawka w zastawce

Przełomowa metoda ViMech (mechaniczna zastawka w zastawce) polega na przezcewnikowym wszczepieniu nowej zastawki wewnątrz tej uszkodzonej. Cały proces został najpierw precyzyjnie opracowany w modelach eksperymentalnych. Kluczowym elementem techniki jest kontrolowane podzielenie dysków starej zastawki na fragmenty i ich bezpieczne usunięcie przy użyciu specjalistycznych narzędzi przezcewnikowych. Aby zapobiec przedostawaniu się materiału zatorowego do krwiobiegu, lekarze stosują dodatkowe systemy ochronne.

Po usunięciu starych elementów, w miejsce poprzedniej zastawki wszczepia się nową. Dr Ignacio J. Amat Santos z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Valladolid ocenia, że "możliwość kontrolowanego usunięcia dysków zastawki mechanicznej i leczenia pacjenta metodą przezcewnikową stanowi radykalną zmianę w postępowaniu w tych wysoce złożonych przypadkach".

Sukcesy kliniczne i przyszłość metody

Metoda ViMech została już z sukcesem zastosowana u pacjentów w wieku od 67 do 79 lat, którzy nie kwalifikowali się do konwencjonalnej reoperacji z powodu ciężkich powikłań lub przebytych wcześniej licznych zabiegów. Wyniki są obiecujące: podczas sześciomiesięcznej obserwacji wszyscy pacjenci żyli, nie wykazywali objawów chorobowych i funkcjonowali normalnie. Specjaliści zwracają również uwagę, że nowa procedura pozwoliła u niektórych chorych na uproszczenie leczenia przeciwzakrzepowego, co bezpośrednio poprawia ich jakość życia.

Mimo że badanie objęło niewielką grupę pacjentów i wymaga dalszych analiz nad strategią przeciwzakrzepową, autorzy są optymistami. W podsumowaniu stwierdzili, że strategia ta mogłaby w przyszłości odmienić postępowanie kliniczne u tysięcy pacjentów, znacząco rozszerzając możliwości współczesnej kardiologii interwencyjnej.

Pionierskie operacje kardiologiczne wykonuje się także w Polsce

W styczniu pisaliśmy w tvn24.pl o sukcesie lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, którzy jako pierwsi w Polsce przeprowadzili jednoczasową implantację dwóch zastawek serca - aortalnej i mitralnej - metodą całkowicie przezskórną. Pacjentka, kobieta po 80. roku życia z ciężką niewydolnością serca, nie mogła zostać poddana klasycznej operacji ze względu na zbyt wysokie ryzyko.

Zespół pod kierunkiem prof. Jerzego Sachy zastosował unikalną na skalę światową konfigurację dostępów naczyniowych: podobojczykowy dla zastawki aortalnej oraz przezprzegrodowy żylny dla zastawki mitralnej. Dzięki temu udało się uniknąć nacinania klatki piersiowej i nakłuwania mięśnia sercowego, co jest standardem w takich przypadkach przy braku dostępu przez tętnice udowe.

Ten pionierski zabieg udowodnił, że nawet u bardzo sędziwych pacjentów z zaawansowaną miażdżycą możliwe jest skuteczne i małoinwazyjne leczenie wad wielozastawkowych. Zabieg zostanie zaprezentowany jeszcze w tym roku w Stanach Zjednoczonych, przed międzynarodowym gremium specjalistów, podczas konferencji w Nowym Jorku.

