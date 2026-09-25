Zdrowie W nagłych przypadkach nie tylko na SOR. Resort zdrowia ma nowe rozwiązania Oprac. Agnieszka Pióro |

Jak udzielić pierwszej pomocy? Specjalny instruktaż Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ok. 500 tys. Polaków ma mieć łatwiejszy dostęp do opieki medycznej w nagłych przypadkach. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie koszykowe ministra zdrowia dotyczące świadczeń w powiatowych centrach zdrowia. W ocenie skutków regulacji podano, że dotyczy to 35 powiatów. Chodzi o "zabezpieczenie świadczeń w miejscach, gdzie dostęp do nich jest najsłabszy" - napisano w uzasadnieniu.

Nagłe przypadki, drobne zabiegi

Zgodnie z przepisami, świadczenia te mogą być realizowane wyłącznie w miejscach, gdzie w danym powiecie nie funkcjonuje SOR ani izba przyjęć udzielająca świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego, a do najbliższej takiej placówki jest ponad 30 km drogą publiczną. Odległość ta jest liczona od lokalizacji świadczeniodawcy (PCZ), a nie od miejsca zamieszkania pacjenta. Oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie, a centrum powinno działać w placówce prowadzącej działalność ambulatoryjną. Ma zapewniać całodobową opiekę - przez siedem dni w tygodniu (także w święta).

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Celem powiatowych centrów zdrowia (PCZ) "będzie udzielanie pacjentom w stanach nagłych, podstawowych świadczeń chirurgicznych, w szczególności w zakresie drobnych zabiegów niewymagających znieczulenia ogólnego, a także zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty, w dziedzinie chorób wewnętrznych, porady pielęgniarskiej oraz dostępu do łóżek zapewniających opiekę w przypadku poddania pacjenta kilkugodzinnej obserwacji" - napisano w OSR. Centrum ma dysponować co najmniej jedną salą z minimum trzema łóżkami do obserwacji, pomieszczeniem i łazienką dostosowanymi do przyjmowania dziecka oraz mieć możliwość izolacji osoby z chorobą zakaźną lub jej podejrzeniem. PCZ zapewnią także transport w przypadku potrzeby dalszego leczenia w szpitalu. Pod względem organizacyjnym i lokalowym PCZ mają funkcjonować na wzór szpitalnych izb przyjęć.

Na jaką pomoc można liczyć?

Wśród świadczeń wykonywanych w PCZ znalazły się m.in. laboratoryjne badania diagnostyczne oraz obrazowe.

Rozwiń Takie badania wykonasz w PCZ: badania krwi i moczu, m.in. morfologia, CRP, glukoza, kreatynina, sód, potas oraz badanie ogólne moczu;

badania hormonalne i inne oznaczenia laboratoryjne, m.in. TSH, FT3, FT4, troponiny i D-dimery;

badania toksykologiczne na obecność alkoholu, narkotyków, leków oraz innych substancji psychoaktywnych.

W PCZ będzie także możliwość wykonania (w uzasadnionych przypadkach) RTG (m.in. klatki piersiowej, kręgosłupa i kości kończyn, żeber) USG (m.in. jamy brzusznej, układu moczowego i wybranych stawów), a także określone badania dopplerowskie; EKG, pulsoksymetria i spirometria.

A jakie zabiegi czy procedury mają być wykonywane w ramach pomocy doraźnej?

Rozwiń To między innymi: szycie ran, ich oczyszczanie, zakładanie opatrunków i usuwanie szwów

zaopatrywanie oparzeń

usuwanie ciał obcych, m.in. ze skóry, ucha, nosa i powierzchni oka

tamponowanie nosa przy krwotoku

zakładanie szyn unieruchamiających i wymianę określonych opatrunków unieruchamiających

cewnikowanie pęcherza moczowego oraz wymianę cewnika

płukania żołądka

nastawianie niektórych złamań i zwichnięć oraz usuwanie szwów czy gipsu

szczepienie przeciw wściekliźnie

Placówka ma zapewniać również poradę specjalistyczną (m.in chirurga, specjalisty chorób wewnętrznych lub kardiologa czy gastroenterologa), opiekę pielęgniarską oraz leki i wyroby medyczne niezbędne do udzielenia świadczenia.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie miesiąca od jego ogłoszenia, czyli 25 października.