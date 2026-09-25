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W nagłych przypadkach nie tylko na SOR. Resort zdrowia ma nowe rozwiązania

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Gdy odległość do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć przekracza 30 kilometrów, pomoc można będzie uzyskać w powiatowych centrach zdrowia (PCZ). Chodzi o nagłe przypadki takie jak rana wymagająca szycia czy usunięcie ciała obcego. Ile takich placówek powstanie i od kiedy?

Ok. 500 tys. Polaków ma mieć łatwiejszy dostęp do opieki medycznej w nagłych przypadkach. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie koszykowe ministra zdrowia dotyczące świadczeń w powiatowych centrach zdrowia. W ocenie skutków regulacji podano, że dotyczy to 35 powiatów. Chodzi o "zabezpieczenie świadczeń w miejscach, gdzie dostęp do nich jest najsłabszy" - napisano w uzasadnieniu.

Nagłe przypadki, drobne zabiegi

Zgodnie z przepisami, świadczenia te mogą być realizowane wyłącznie w miejscach, gdzie w danym powiecie nie funkcjonuje SOR ani izba przyjęć udzielająca świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego, a do najbliższej takiej placówki jest ponad 30 km drogą publiczną. Odległość ta jest liczona od lokalizacji świadczeniodawcy (PCZ), a nie od miejsca zamieszkania pacjenta. Oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie, a centrum powinno działać w placówce prowadzącej działalność ambulatoryjną. Ma zapewniać całodobową opiekę - przez siedem dni w tygodniu (także w święta).

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Celem powiatowych centrów zdrowia (PCZ) "będzie udzielanie pacjentom w stanach nagłych, podstawowych świadczeń chirurgicznych, w szczególności w zakresie drobnych zabiegów niewymagających znieczulenia ogólnego, a także zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty, w dziedzinie chorób wewnętrznych, porady pielęgniarskiej oraz dostępu do łóżek zapewniających opiekę w przypadku poddania pacjenta kilkugodzinnej obserwacji" - napisano w OSR. Centrum ma dysponować co najmniej jedną salą z minimum trzema łóżkami do obserwacji, pomieszczeniem i łazienką dostosowanymi do przyjmowania dziecka oraz mieć możliwość izolacji osoby z chorobą zakaźną lub jej podejrzeniem. PCZ zapewnią także transport w przypadku potrzeby dalszego leczenia w szpitalu. Pod względem organizacyjnym i lokalowym PCZ mają funkcjonować na wzór szpitalnych izb przyjęć.

Na jaką pomoc można liczyć?

Wśród świadczeń wykonywanych w PCZ znalazły się m.in. laboratoryjne badania diagnostyczne oraz obrazowe.

Takie badania wykonasz w PCZ:
  • badania krwi i moczu, m.in. morfologia, CRP, glukoza, kreatynina, sód, potas oraz badanie ogólne moczu;
  • badania hormonalne i inne oznaczenia laboratoryjne, m.in. TSH, FT3, FT4, troponiny i D-dimery;
  • badania toksykologiczne na obecność alkoholu, narkotyków, leków oraz innych substancji psychoaktywnych.

W PCZ będzie także możliwość wykonania (w uzasadnionych przypadkach) RTG (m.in. klatki piersiowej, kręgosłupa i kości kończyn, żeber) USG (m.in. jamy brzusznej, układu moczowego i wybranych stawów), a także określone badania dopplerowskie; EKG, pulsoksymetria i spirometria.

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A jakie zabiegi czy procedury mają być wykonywane  w ramach pomocy doraźnej?

To między innymi:
  • szycie ran, ich oczyszczanie, zakładanie opatrunków i usuwanie szwów
  • zaopatrywanie oparzeń
  • usuwanie ciał obcych, m.in. ze skóry, ucha, nosa i powierzchni oka
  • tamponowanie nosa przy krwotoku
  • zakładanie szyn unieruchamiających i wymianę określonych opatrunków unieruchamiających
  • cewnikowanie pęcherza moczowego oraz wymianę cewnika
  • płukania żołądka
  • nastawianie niektórych złamań i zwichnięć oraz usuwanie szwów czy gipsu
  • szczepienie przeciw wściekliźnie

Placówka ma zapewniać również poradę specjalistyczną (m.in chirurga, specjalisty chorób wewnętrznych lub kardiologa czy gastroenterologa), opiekę pielęgniarską oraz leki i wyroby medyczne niezbędne do udzielenia świadczenia.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie miesiąca od jego ogłoszenia, czyli 25 października.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Ochrona zdrowiaZdrowieLekarzeSORPacjent
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