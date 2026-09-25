W nagłych przypadkach nie tylko na SOR. Resort zdrowia ma nowe rozwiązania
Ok. 500 tys. Polaków ma mieć łatwiejszy dostęp do opieki medycznej w nagłych przypadkach. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie koszykowe ministra zdrowia dotyczące świadczeń w powiatowych centrach zdrowia. W ocenie skutków regulacji podano, że dotyczy to 35 powiatów. Chodzi o "zabezpieczenie świadczeń w miejscach, gdzie dostęp do nich jest najsłabszy" - napisano w uzasadnieniu.
Nagłe przypadki, drobne zabiegi
Zgodnie z przepisami, świadczenia te mogą być realizowane wyłącznie w miejscach, gdzie w danym powiecie nie funkcjonuje SOR ani izba przyjęć udzielająca świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego, a do najbliższej takiej placówki jest ponad 30 km drogą publiczną. Odległość ta jest liczona od lokalizacji świadczeniodawcy (PCZ), a nie od miejsca zamieszkania pacjenta. Oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie, a centrum powinno działać w placówce prowadzącej działalność ambulatoryjną. Ma zapewniać całodobową opiekę - przez siedem dni w tygodniu (także w święta).
Celem powiatowych centrów zdrowia (PCZ) "będzie udzielanie pacjentom w stanach nagłych, podstawowych świadczeń chirurgicznych, w szczególności w zakresie drobnych zabiegów niewymagających znieczulenia ogólnego, a także zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty, w dziedzinie chorób wewnętrznych, porady pielęgniarskiej oraz dostępu do łóżek zapewniających opiekę w przypadku poddania pacjenta kilkugodzinnej obserwacji" - napisano w OSR. Centrum ma dysponować co najmniej jedną salą z minimum trzema łóżkami do obserwacji, pomieszczeniem i łazienką dostosowanymi do przyjmowania dziecka oraz mieć możliwość izolacji osoby z chorobą zakaźną lub jej podejrzeniem. PCZ zapewnią także transport w przypadku potrzeby dalszego leczenia w szpitalu. Pod względem organizacyjnym i lokalowym PCZ mają funkcjonować na wzór szpitalnych izb przyjęć.
Na jaką pomoc można liczyć?
Wśród świadczeń wykonywanych w PCZ znalazły się m.in. laboratoryjne badania diagnostyczne oraz obrazowe.
- badania krwi i moczu, m.in. morfologia, CRP, glukoza, kreatynina, sód, potas oraz badanie ogólne moczu;
- badania hormonalne i inne oznaczenia laboratoryjne, m.in. TSH, FT3, FT4, troponiny i D-dimery;
- badania toksykologiczne na obecność alkoholu, narkotyków, leków oraz innych substancji psychoaktywnych.
W PCZ będzie także możliwość wykonania (w uzasadnionych przypadkach) RTG (m.in. klatki piersiowej, kręgosłupa i kości kończyn, żeber) USG (m.in. jamy brzusznej, układu moczowego i wybranych stawów), a także określone badania dopplerowskie; EKG, pulsoksymetria i spirometria.
A jakie zabiegi czy procedury mają być wykonywane w ramach pomocy doraźnej?
- szycie ran, ich oczyszczanie, zakładanie opatrunków i usuwanie szwów
- zaopatrywanie oparzeń
- usuwanie ciał obcych, m.in. ze skóry, ucha, nosa i powierzchni oka
- tamponowanie nosa przy krwotoku
- zakładanie szyn unieruchamiających i wymianę określonych opatrunków unieruchamiających
- cewnikowanie pęcherza moczowego oraz wymianę cewnika
- płukania żołądka
- nastawianie niektórych złamań i zwichnięć oraz usuwanie szwów czy gipsu
- szczepienie przeciw wściekliźnie
Placówka ma zapewniać również poradę specjalistyczną (m.in chirurga, specjalisty chorób wewnętrznych lub kardiologa czy gastroenterologa), opiekę pielęgniarską oraz leki i wyroby medyczne niezbędne do udzielenia świadczenia.
Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie miesiąca od jego ogłoszenia, czyli 25 października.