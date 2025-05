Po zbrodni na UW nagrania trafiły do internetu. "Poważne konsekwencje"

Po głośnej zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim na portalach społecznościowych pojawiły się nie tylko drastyczne informacje, lecz także nagrania. Jak podkreśla w rozmowie z tvn24.pl dr Łukasz Müldner-Nieckowski, konsultant krajowy w dziedzinie psychoterapii, ich wpływ na naszą psychikę może być ogromny. I to nawet jeśli nie byliśmy świadkami tragedii. Ekspert zwraca uwagę na grupę osób, która w takiej sytuacji jest wyjątkowo narażona.

- Jedna osoba wyciągnie z tego głęboką refleksję, dla drugiej będzie to przykre doświadczenie emocjonalne. Ktoś inny może jednak przeżyć silny lęk i poczuć się zagrożony - wskazuje psychoterapeuta dr Łukasz Müldner-Nieckowski w rozmowie z portalem tvn24.pl.

Psychoterapeuta o "wtórnej traumatyzacji"

- Pobudza to do przeżywania tych samych emocji, które przeżywały osoby, które tam były. Myślę, że jest to rodzaj wtórnej traumatyzacji. Rozchodzi się to bardzo szeroko, bardzo wiele osób tego doświadcza. Można trafić na osobę, która sama doświadczyła w życiu czegoś trudnego i odezwą się w niej emocje, które mogą być bardzo trudne. Nie każdy ma przecież dobrze opracowane swoje własne urazy - mówi dr Łukasz Müldner-Nieckowski. - Mechanizm wyparcia, filtrowania informacji jest tym, co nas zabezpiecza przed zaburzeniem zdrowia psychicznego - dodaje.

"Konsekwencje mogą być poważne"

- Ktoś jest w sytuacji, w której dzieje się coś strasznego, a nic nie może zrobić. To jest bardzo traumatyzujące. Próbą poradzenia sobie z tym jest na przykład filmowanie albo przekazanie jakichś informacji. Interpretowanie tego, co się wydarzyło i dlaczego. To wszystko próby uzyskania kontroli nad czymś, co nie podlegało kontroli, nad czymś, co już się stało i czego nie da się zmienić. Jeśli jednak obrazy z miejsca zbrodni zostały upublicznione i przekazane szerzej, tak jak to miało miejsce w tym temacie, to konsekwencje mogą być bardzo poważne - wskazuje dr Łukasz Müldner-Nieckowski.