Za starzy na leczenie otyłości? Nie ma górnej granicy wieku, ale trzeba uważać

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Otyłość seniorów można leczyć. To poprawia jakość życia
Otyłość seniorów można leczyć. To poprawia jakość życia
Źródło: Shutterstock
Aż 28 procent polskiego społeczeństwa choruje na otyłość. W tym gronie są również seniorzy i to liczni. Często nie postrzegają otyłości samej w sobie jako problemu. Zgłaszają się po pomoc w redukcji masy ciała przed zabiegami, na przykład ortopedycznymi, albo wtedy, gdy mają trudności z wyrównaniem nadciśnienia tętniczego czy cukrzycy. Z jakich metod leczenia mogą skorzystać osoby 65+? Na co trzeba szczególnie uważać?
Kluczowe fakty:
  • Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia z marca 2025 roku w Polsce w grupie wiekowej 65+ aż 78 procent mężczyzn i 72 procent kobiet ma nadwagę lub otyłość.
  • Otyłość u seniorów można leczyć zarówno farmakologicznie, jak i bariatrycznie. Dr n. med. Anna Ścibisz, specjalistka kardiologii i obesitolożka oraz dr n. med. Anna Kwiatkowska, specjalistka chirurgii ogólnej, wyjaśniają, jakie płyną z tego korzyści.
  • Redukcja masy ciała u osób starszych wiąże się jednak z różnymi wyzwaniami. Na co powinno się zwracać szczególną uwagę?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl i w "Wywiadzie medycznym" Joanny Kryńskiej.

Otyłość jest poważną chorobą, która powoduje szereg powikłań zdrowotnych takich jak choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, bóle stawów, nowotwory i obturacyjny bezdech senny. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia z marca 2025 roku, co trzeci Polak ma nadwagę, a aż 28 procent naszego społeczeństwa choruje na otyłość. Problem dotyczy różnych grup wiekowych - od dzieci po seniorów. Wśród osób 65+ aż 78 procent mężczyzn i 72 procent kobiet ma nadwagę lub otyłość. Te osoby też można leczyć - zarówno farmakologicznie, jak i chirurgicznie.

Za starzy na leczenie?

- Starsi pacjenci często nie traktują otyłości samej w sobie jako problemu. Zgłaszają się po pomoc specjalisty najczęściej wtedy, kiedy mają problem z wyrównaniem nadciśnienia tętniczego albo cukrzycy, czyli powikłań otyłości - mówi w rozmowie z tvn24.pl dr n. med. Anna Ścibisz, specjalistka kardiologii i obesitolożka, certyfikowana przez Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości.

Dr n. med. Anna Kwiatkowska, specjalistka chirurgii ogólnej, kierująca Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Minimalnie Inwazyjnej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu, najczęściej spotyka z kolei starszych pacjentów z otyłością, którzy mają zaleconą redukcję masy ciała przed jakimś zabiegiem.

- Najczęściej na operacje bariatryczne kierowani są pacjenci przed zabiegami ortopedycznymi, na przykład przed wszczepieniem endoprotezy biodra czy kolana, ale zdarzają się też seniorzy z dużymi przepuklinami albo oczekujący na leczenie neurochirurgiczne kręgosłupa - mówi tvn24.pl dr Kwiatkowska.

