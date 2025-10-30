Za starzy na leczenie otyłości? Nie ma górnej granicy wieku, ale trzeba uważać

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia z marca 2025 roku w Polsce w grupie wiekowej 65+ aż 78 procent mężczyzn i 72 procent kobiet ma nadwagę lub otyłość.

Otyłość u seniorów można leczyć zarówno farmakologicznie, jak i bariatrycznie. Dr n. med. Anna Ścibisz, specjalistka kardiologii i obesitolożka oraz dr n. med. Anna Kwiatkowska, specjalistka chirurgii ogólnej, wyjaśniają, jakie płyną z tego korzyści.

Redukcja masy ciała u osób starszych wiąże się jednak z różnymi wyzwaniami. Na co powinno się zwracać szczególną uwagę?

Otyłość jest poważną chorobą, która powoduje szereg powikłań zdrowotnych takich jak choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, bóle stawów, nowotwory i obturacyjny bezdech senny. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia z marca 2025 roku, co trzeci Polak ma nadwagę, a aż 28 procent naszego społeczeństwa choruje na otyłość. Problem dotyczy różnych grup wiekowych - od dzieci po seniorów. Wśród osób 65+ aż 78 procent mężczyzn i 72 procent kobiet ma nadwagę lub otyłość. Te osoby też można leczyć - zarówno farmakologicznie, jak i chirurgicznie.

Za starzy na leczenie?

- Starsi pacjenci często nie traktują otyłości samej w sobie jako problemu. Zgłaszają się po pomoc specjalisty najczęściej wtedy, kiedy mają problem z wyrównaniem nadciśnienia tętniczego albo cukrzycy, czyli powikłań otyłości - mówi w rozmowie z tvn24.pl dr n. med. Anna Ścibisz, specjalistka kardiologii i obesitolożka, certyfikowana przez Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości.

Dr n. med. Anna Kwiatkowska, specjalistka chirurgii ogólnej, kierująca Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Minimalnie Inwazyjnej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu, najczęściej spotyka z kolei starszych pacjentów z otyłością, którzy mają zaleconą redukcję masy ciała przed jakimś zabiegiem.

- Najczęściej na operacje bariatryczne kierowani są pacjenci przed zabiegami ortopedycznymi, na przykład przed wszczepieniem endoprotezy biodra czy kolana, ale zdarzają się też seniorzy z dużymi przepuklinami albo oczekujący na leczenie neurochirurgiczne kręgosłupa - mówi tvn24.pl dr Kwiatkowska.