Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Kobiety stresują się u ginekologa. Wziernik-kwiat pomoże?

|
Wziernik ginekologiczny
Ginekologia estetyczna i regeneracyjna coraz bardziej popularne wśród kobiet w Polsce
Źródło: Fakty TVN
Badaczka i projektantka z Niderlandów stworzyły prototyp nowego wziernika. Uważają, że przekona on kobiety do badań ginekologicznych, zmniejszając ich stres i dyskomfort. Czy to faktycznie przełom? Jakimi wziernikami dysponują obecnie ginekolodzy i czym ten nowy się od nich różni?
Kluczowe fakty:
  • Kobiety na portalach społecznościowych zachwyciły się prototypem nowego wziernika ginekologicznego. Czym różni się od tych, które są obecnie stosowane?
  • Obecnie ginekolodzy posługują się plastikowymi i metalowymi wziernikami różnego rodzaju. Do czego im służą?
  • - Nie ma sensu straszyć stosowanymi obecnie wziernikami, bo to jedynie jeszcze bardziej zniechęci kobiety do wizyt u ginekologa - mówi lekarka.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Wygląda trochę jak kaczy dziób. Ma obłe, wąskie zakończenie. Rozwiera się jak szczypce. Tak zbudowany jest wziernik – bardzo ważne narzędzie w gabinecie ginekologicznym. Do tej pory wzierniki były po prostu nieodłączną częścią badania ginekologicznego i nie zwracano na nie szczególnej uwagi. Jednak za sprawą prototypu nowego wziernika o tych narzędziach zrobiło się głośno.

Nowy wziernik jak kwiat

Nowy wziernik nazwano "Lilium". Zaprojektowały go wspólnie badaczka Tamara Hoveling i Ariadna Izcara Gual z Uniwersytetu Technicznego w Delft w Niderlandach.

Wynalazczynie Lilium powołują się na badania, według których między 30 a 35 proc. kobiet obawia się wizyty ginekologicznej, wstydzi się w jej trakcie albo odczuwa ból. Łączą tę statystykę między innymi z tym, jak zaprojektowany jest wziernik. "Część kobiet, z którymi rozmawiałam, wskazało na ból w momencie wkładania i wyjmowania tego urządzenia" – mówi cytowana w komunikacie prasowym uczelni Ariadna Izcara Gual. Twierdzi, że ma to związek z kształtem wziernika i z tym, że jest on zimny.

Lilium – zdaniem jego twórczyń – ma poprawiać samopoczucie pacjentek w trakcie badania ginekologicznego dlatego, że kształtem przypomina kwiat i ma pozytywne konotacje. Ten wziernik wykonany jest z termoplastycznej wulkanizowanej gumy. "Kwiat" składa się z trzech "płatków", a nie z dwóch łyżek jak tradycyjne wzierniki, dzięki czemu ma pozwolić na dokładniejsze oglądanie szyjki macicy, szczególnie u kobiet z obniżeniem narządu rodnego i luźną pochwą.

Kolejną zaletą wziernika, który powstał w Delft, jest to, że będzie on wielorazowy, a zatem bardziej przyjazny dla planety niż jednorazowe plastikowe wzierniki. Składa się jedynie z dwóch części i można go sterylizować w autoklawie, żeby zachować higienę.

Zanim Lilium wejdzie na rynek, potrzeba jeszcze więcej badań i testów. Jego wynalazczynie założyły zbiórkę. Ustawiły cel na 100 tys. euro, a zebrały już dwukrotnie więcej.

Do diagnostyki i do zabiegów

Wziernik jest względnie prostym, ale bardzo ważnym narzędziem dla ginekologa. Po pierwsze, wykorzystuje się go w diagnostyce – szczególnie do oglądania szyjki macicy, ale też ścian pochwy. Rozszerzając ją wziernikiem, lekarz może wprowadzić do pochwy szczoteczkę i pobrać z niej wymaz lub cytologię szyjki macicy. Drugie zastosowanie wzierniki mają przy zabiegach, które wykonuje się przez pochwę, na przykład przy zakładaniu wkładki wewnątrzmacicznej albo przy histeroskopii. Ginekolodzy mają obecnie do dyspozycji wzierniki metalowe i plastikowe w różnych rozmiarach.

Ginekolog otwiera wziernik dopiero, kiedy włoży go do pochwy
Ginekolog otwiera wziernik dopiero, kiedy włoży go do pochwy

- Mamy specjalne wzierniki jednołyżkowe dla kobiet, które nie współżyły, także dziewczynek. One są metalowe, płaskie i bardzo małe. Wyglądem przypominają małą łyżeczkę. Oczywiście, nie u wszystkich pacjentek możemy je zastosować, to zależy od warunków anatomicznych - mówi w rozmowie z tvn24.pl dr n. med. Katarzyna Skórzewska, specjalistka położnictwa i ginekologii oraz endokrynologii.

Lekarka zaznacza, że metalowe wzierniki faktycznie są zimne. Można jednak łatwo temu zaradzić – ściskając wziernik przez chwilę w ręce (mając ubraną rękawiczkę) albo wkładając go na chwilę pod ciepłą wodę. - Ja w swojej praktyce używam głównie plastikowych wzierników w rozmiarze XS, rzadziej w rozmiarze S, jeśli pacjentka ma luźną pochwę. Po wzierniki metalowe sięgam rzadko, bo są szersze niż te plastikowe, więc badanie jest mniej komfortowe dla pacjentki - mówi dr Skórzewska. Dodaje, że atutem plastikowego wziernika jest to, że jest przezroczysty, dzięki czemu lepiej widać ściany pochwy.

Do zabiegów ginekolodzy używają dwułyżkowych wzierników (m.in. wzierników Kallmorgena), które pozwalają na rozszerzenie pochwy już od jej wejścia. Trudno bowiem operować i wkładać narzędzia przez niewielką dziurkę. Pacjentka jednak jest przeważnie znieczulona, więc nie odczuwa dyskomfortu.

Metalowy wziernik często jest zimny i przez to nieprzyjemny. Wystarczy przez chwilę ogrzać go pod ciepłą wodą albo w ręce
Metalowy wziernik często jest zimny i przez to nieprzyjemny. Wystarczy przez chwilę ogrzać go pod ciepłą wodą albo w ręce
Źródło: Shutterstock

Pochwa się adaptuje

- Pochwa ma bardzo duże zdolności adaptacyjne. Nie jest gładkim, napiętym kanałem. Jej ściany są pofałdowane. Dlatego, kiedy coś się do niej wkłada – wziernik, prącie, globulkę – rozciąga się i rozszerza - mówi dr Skórzewska.

Lekarka podkreśla, że badanie ginekologiczne dla wielu kobiet jest stresujące, przez co ściskają one mięśnie otaczające pochwę. Wtedy ściska się szczególnie wejście do pochwy i może być trudniej założyć wziernik. - Zamknięty wziernik jest zbliżony rozmiarem do tamponu. Otwieramy go dopiero, kiedy już włożymy go do środka. Jeśli jest problem z założeniem wziernika, to używamy żelu, takiego jak do USG, i wtedy idzie dużo łatwiej. Czujemy dyskomfort tylko przy wejściu do pochwy, dalej już nie, ponieważ górna część pochwy nie jest unerwiona bólowo - mówi dr Skórzewska, wyjaśniając, że nerw sromowy unerwia dolną część pochwy i srom, dlatego ból jest odczuwany tylko przy wprowadzaniu wziernika, a potem już nie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Moda na jedzenie łożyska. Czy ma to jakieś zdrowotne korzyści?

Moda na jedzenie łożyska. Czy ma to jakieś zdrowotne korzyści?

Zuzanna Kuffel
Mogą powodować krwawienia i problemy z zajściem w ciążę. Ma je wiele kobiet

Mogą powodować krwawienia i problemy z zajściem w ciążę. Ma je wiele kobiet

Zuzanna Kuffel

- Chciałabym wypróbować Lilium, żeby zrozumieć, jaka ma być jego przewaga nad wziernikami, z których korzystamy obecnie. Zastanawia mnie to, że jego ściany nie są przezroczyste. Jest estetyczny, ale nie wiadomo, czy też praktyczny. Na ten moment moim zdaniem nie jest to przełom. A przede wszystkim nie ma sensu straszyć stosowanymi obecnie wziernikami, bo to jedynie jeszcze bardziej zniechęci kobiety do wizyt u ginekologa i sprawi, że będą się bardziej obawiały badania - mówi dr Skórzewska. 

Autorka/Autor: Zuzanna Kuffel

Źródło: tvn24.pl, TU Delft

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieKobietyGinekologiaLekarze
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Antropolożka i socjolożka medycyny wykształcona na Uniwersytecie Amsterdamskim. Specjalizuje się w tematyce zdrowia i seksualności. Szczególnie interesują ją choroby częste, ale rzadko diagnozowane i/lub słabo rozumiane
Czytaj także:
Żołnierze estońscy na paradzie z okazji Święta Niepodległości
Kolejny kraj gotowy wysłać żołnierzy na Ukrainę
Świat
Atak na taksówkarza w Krakowie
Wiedzą, kto zaatakował taksówkarza. Poszukiwania trwają
Kraków
shutterstock_240002407
Rekord na Wall Street. "Uczestnicy rynku wyraźnie się przygotowują"
BIZNES
imageTitle
Piękny gol tylko podrażnił Chelsea. 18-latek niespodziewanym bohaterem
EUROSPORT
Spotkanie teściowej i synowej w stołecznym zoo
Pierwsze spotkanie synowej z teściową
WARSZAWA
Svalbard
Takiego tempa topnienia nie przewidywały żadne modele
METEO
Ukraińskie samoloty MIG-29
Lądował myśliwcem po misji bojowej, rozbił się
Świat
imageTitle
Polka zaskoczona piłkami przed US Open. "Jakby leżały w kontenerze i czekały rok"
EUROSPORT
Ranil Wickremesinghe, były prezydent Sri Lanki
Pierwsza taka sytuacja w historii kraju. Były prezydent aresztowany
Świat
imageTitle
Bramka PSG wciąż zaczarowana. Godne pożegnanie Donnarummy
EUROSPORT
Już niebawem zaćmienie Księżyca
Krwawy Księżyc pojawi się na niebie. Czy będzie widoczny w Polsce
METEO
imageTitle
"Głos się łamie, ciężko się mówi". Tak Świątek kroczyła po historyczny tytuł
EUROSPORT
EN_01650637_0863
Sekret chińskich samochodów. Tego nie powiedzą ci w salonie
Maciej Michałek
W Ukrainie coraz głośniej mówi się o kontrofensywie. Łukaszenka udał się do Moskwy
Miał wypuścić więźniów politycznych, nazwał ich "bandytami". Łukaszenka odpowiada USA
Świat
imageTitle
Popis Kane'a i Bayernu na inaugurację. "Zagrożenie dla całej ligi"
EUROSPORT
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas spotkania z mieszkańcami w Lublinie
Dotacje dla branży HoReCa. Ministra zapowiada kontrolę "najbardziej ryzykownych projektów"
Polska
Burze
Uwaga na burze i silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia
METEO
rosyjska armia rosyjscy zolnierze milru_06
Chcą wojny "co najmniej do jesieni", by "zmaksymalizować zdobycze"
Świat
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
"Nikt w Europie tak wiele nie zaryzykował". Brzezinski o nieobecności Polski
Świat
Ajatollah Ali Chamenei na billboardzie na Placu Enqelab w Teheranie
Teheran dostał ultimatum. Jest decyzja o wznowieniu negocjacji
Świat
Okręty wojenne NATO przybyły do Rygi kontynuując misję Baltic Sentry (Bałtycka Warta)
Okręty sojusznicze w Rydze. "Namacalny symbol naszego zaangażowania"
Świat
Mariusz Błaszczak
Błaszczak i Cenckiewicz oskarżeni, poszukiwania pięciolatka, szef NATO o Osinach
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pochmurno, deszcz, ochłodzenie
Będzie deszczowo, miejscami zagrzmi
METEO
imageTitle
Wyrównany mecz, demolka w dogrywce. Nie będzie czwartej Polki w US Open
EUROSPORT
Wypadek w Pembroke w stanie Nowy Jork
Wracali z wycieczki, autokar wypadł z drogi. Wiele ofiar
Świat
Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Trump pokazał prezent od Putina
Świat
imageTitle
Linette na pierwszy ogień. Organizatorzy US Open podali plan meczów w niedzielę
EUROSPORT
Bez kitu cz.2
Eksperci o mitach wokół wiatraków. "Odczarujmy jedną rzecz"
Polska
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
48 godzin później. Tak gaśnie nadzieja na rozmowy pokojowe
Świat
Osuwisko w Konkary w Gwinei
Tragedia na obrzeżach stolicy. Wielu zabitych
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica