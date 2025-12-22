Logo strona główna
Zdrowie

Nowy wariant grypy w Polsce. GIS: przed nami 6-8 tygodni wzmożonej zachorowalności

Paweł Grzesiowski
Dr Paweł Grzesiowski (GIS) o programie szczepień przeciwko HPV
W Polsce zaczyna się dynamiczny wzrost zachorowań na grypę, a kolejny tydzień może przynieść nawet dwukrotnie więcej infekcji niż obecnie - poinformował na konferencji prasowej główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. - Te osoby, które są starsze, mają różne choroby towarzyszące, przewlekłe, są najbardziej podatne - przypomniał, apelując między innymi o korzystanie ze szczepień i ostrożność podczas świątecznych spotkań. Jak dodał, co druga chora osoba jest zakażona nowym wariantem wirusa.

Jak powiedział Grzesiowski, w kolejnym tygodniu należy się spodziewać co najmniej dwukrotnego wzrostu zachorowań na grypę. W Europie, w tym również w Polsce, widać już dużą aktywność wirusa. Zachorowalność wynosi około 80 przypadków na 100 tys. mieszkańców, co oznacza około 30 tys. zachorowań tygodniowo - poinformował .- Być może w przyszłym tygodniu będziemy mieli zachorowalność na poziomie około 140-150 przypadków na 100 tys. mieszkańców - powiedział Grzesiowski.

"Dla naszych układów odpornościowych on jest nowy"

GIS zauważył, że oznacza to większe obciążenie dla placówek opieki zdrowotnej, SOR-ów czy oddziałów, które będą przyjmować pacjentów. Poinformował, że w tegorocznym sezonie grypowym pojawił się nowy wariant wirusa .- To jest wirus odmienny od tego, który dotychczas dominował, czyli H1N1. Ma na tyle zmienioną strukturę genetyczną, że dla naszych układów odpornościowych on jest nowy - powiedział dr Grzesiowski.

Fala tej choroby nadeszła wcześniej. Jest nowa mutacja wirusa
Dowiedz się więcej:

Fala tej choroby nadeszła wcześniej. Jest nowa mutacja wirusa

Dodał, że nowy wariant wirusa jest powodem zachorowań w połowie wszystkich przypadków grypy w naszym regionie. Najwięcej choruje dzieci do 14. roku życia - powyżej 350 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Zauważył jednak, że w związku z okresem świąteczno-noworocznym i przerwą w nauce transmisja wirusa w grupie dziecięcej może się zmniejszyć.

- Zamieniamy to na spotkania rodzinne, na spotkania z bliskimi w okresie świąteczno-noworocznym. To też jest ważny moment, żeby przypomnieć o tym, aby osoby, które mają objawy choroby, które są już chore, żeby raczej unikały spotkań z bliskimi, żeby nie doprowadzać do kolejnych zachorowań - mówił.

"Zachęcamy i przypominamy o szczepieniach"

GIS podkreślił, że szczepienie tegorocznym preparatem na grypę działa na nowy wariant wirusa. Podał, że do tej pory zaszczepiło się prawie 2,2 mln osób . - To jest już więcej niż w zeszłym roku, ale oczywiście to jest daleko poniżej naszych oczekiwań - zaznaczył dr Grzesiowski.

Przypomniał, że szczepienie zalecane jest przede wszystkim dzieciom do 14 lat, osobom z tzw. grup ryzyka i w wieku powyżej 50 lat . - Zachęcamy i przypominamy o szczepieniach wśród personelu medycznego oraz pracowników oświaty i wszelkich pracowników zajmujących się opieką społeczną i socjalną - podkreślił.

"Tak wyglądają nasze poranki: porównujemy, kto wstał, a kto nie mógł"
Dowiedz się więcej:

"Tak wyglądają nasze poranki: porównujemy, kto wstał, a kto nie mógł"

METEO

GIS zalecił, by dbać o higienę rąk i kaszlu, zachowywać dystans z chorymi i nosić maseczki w placówkach medycznych oraz w placówkach opieki długoterminowej .- Rekomendujemy również zmniejszenie mobilności i udziału osób z grupy ryzyka w jakichś zgromadzeniach. Oczywiście wiem, że to będzie bardzo trudne, jeżeli chodzi o święta i okres noworoczny, ale pamiętajmy o tym, że chronimy najsłabszych. Te osoby, które są starsze, mają różne choroby towarzyszące, przewlekłe, one są najbardziej podatne na grypę i jej powikłania - powiedział dr Grzesiowski.

"Nie jest wariantem superzjadliwym"

Główny Inspektor Sanitarny przypomniał też o testach antygenowych w kierunku grypy. - Jeśli potwierdzimy, że jest to grypa, mamy szansę szybko wdrożyć leczenie przyczynowe, czyli dać lek przeciwgrypowy, który jest dostępny w Polsce wyłącznie na receptę. Są to preparaty zawierające substancję aktywną oseltamiwir i ten lek podany odpowiednio wcześnie, najlepiej w ciągu pierwszych 48 godzin od rozpoczęcia choroby, wyraźnie zmniejsza ryzyko powikłań i co najważniejsze, skraca okres zakaźności, czyli leczona osoba mniej zaraża otoczenie - zaznaczył.

Podkreślił również, że nie ma danych odnoszących się do nowego wirusa grypy, które mówiłyby, że przebieg choroby jest cięższy i że jest więcej zgonów czy hospitalizacji. - Nie jest wariantem superzjadliwym - stwierdził dr Grzesiowski.

GIS zalecił też, by w kontekście przygotowania do szczytowego okresu aktywności grypy, a będzie to następne 6-8 tygodni, przygotować się na większą liczbę pacjentów, ich hospitalizację i zaopatrzyć się w zwiększoną liczbę leków przeciwgrypowych.

Ile dowodów potrzeba, by ten mit w końcu odpuścił? WHO przedstawiła nowe
Dowiedz się więcej:

Ile dowodów potrzeba, by ten mit w końcu odpuścił? WHO przedstawiła nowe

- Zalecamy również, żeby w placówkach medycznych, tych, które spodziewają się zwiększonego obciążenia, rozdzielać ścieżkę pacjentów infekcyjnych od nieinfekcyjnych - powiedział.

Przekazał, że jeśli chodzi o pozostałe wirusy, typu RSV, widać pewną tendencję wzrostową, która dotyczy dzieci do drugiego roku życia. Jeżeli chodzi o wirus SARS-CoV-2, to liczba zachorowań na COVID-19 zmniejszyła się do około 20 zachorowań na 100 tys. mieszkańców.

Autorka/Autor: pwojc/ap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Choroby zakaźneGrypaSanepidŚwięta Bożego NarodzeniaSzczepienia
