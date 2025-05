Tysiące Polaków już czeka na skierowania. Wystarczy wypełnić ankietę

Wojciech Konieczny o programie Profilaktyka 40 Plus Źródło: TVN24

Niemal 53 tys. osób wypełniło już ankietę, stanowiącą podstawę do otrzymania skierowania na badania w ramach nowego programu profilaktycznego Moje Zdrowie. Tylko w ciągu pierwszej doby od uruchomienia formularz uzupełniło ponad 24 tys. osób. Eksperci są zdania, że program odniesie sukces, co nie do końca się udało w przypadku wygaszonej już Profilaktyki 40 Plus.

- To dopiero pierwsze dane statystyczne, ale program niewątpliwie będzie trafiał tam, gdzie powinien. To historycznie największy w Polsce program profilaktyczny, jak na nasze warunki wręcz startupowy i na pewno godny polecenia - komentuje dr Michał Sutkowski, prezes elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Kobiety bardziej zainteresowane

Udziałem w programie zainteresowane są przede wszystkim kobiety i osoby w wieku poniżej 50. roku życia. Z danych przekazanych nam przez Ministerstwo Zdrowia (stan na 8 maja 2025, godz. 10:00) wynika, że 81 proc. osób, które wypełniły ankietę, ma mniej niż 50 lat, a 62 proc. nie ukończyło 40. roku życia. Kobiety wypełniły 73 proc. ankiet.

- Panów nigdy pewnie nie uda się tak zaangażować jak kobiety, jeśli chodzi o sprawy zdrowia. Oczywiście będziemy ich do tego namawiać, choć tak naprawdę sami powinni tego chcieć - mówi Michał Sutkowski.

Młodzi chcą zadbać o zdrowie

W ocenie lekarzy dobre wyniki programu Moje Zdrowie w pierwszych dniach działania wynikają w dużej mierze z tego, że spotkał się on z zainteresowaniem najmłodszych z uprawnionych do udziału. 27 proc. zgłoszeń pochodzi od osób w wieku między 20 a 29 lat. Znamienne jest też to, że 96 proc. ankiet zostało wypełnionych elektronicznie - poprzez Internetowe Konto Pacjenta lub aplikację mojeIKP, a to kanały preferowane przez młodszych pacjentów.

- Kwestia obniżenia wieku uprawniającego do korzystania z programu do 20 lat jest bardzo ważna, bo to mocno zaniedbana grupa pacjentów. Mało jest osób młodych, które się chcą leczyć, ale grupa ta jest wzrastająca w porównaniu z populacją obecnych 40-, 50-latków. Nie dziwi mnie więc to, że młode osoby, które są świadome, chętnie korzystają z takiej opcji. Dotychczas nie było dla nich praktycznie żadnej oferty po bilansach zdrowia dzieci, które kończyły się w wieku 19 lat. Duże zainteresowanie potwierdza dobre założenia programu - dodaje Michał Sutkowski.

Zainteresowanie większe, niż w Profilaktyce 40+

Wygaszony z końcem kwietnia program Profilaktyka 40+ trudno w jednoznacznym ujęciu porównywać do Mojego Zdrowia, głównie z uwagi na to, że różnica w wieku uprawniającym do udziału wynosi między nimi 20 lat. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że ankietę w programie Moje Zdrowie wypełniło w ciągu tylko trzech dni niemal tyle samo osób, ile w ciągu pierwszych 9 dni działania programu Profilaktyka 40+. Z danych przekazanych nam przez MZ wynika, że zrobiło to już prawie 53 tys. pacjentów (z czego nieco ponad 20 tys. w wieku 40+). W połowie lipca 2021 roku ówczesny minister zdrowia Adam Niedzielski podawał, że ankietę pozwalającą wystawić skierowania na badania w ramach Profilaktyki 40+ kompletnie wypełniło 60 tys. osób.

- Nie skreślałbym tak zupełnie tego starego programu. Jego wadą było jednak to, że nie miał swojego końca. Ktoś robił badania, odkładał je ad acta i na tym często jego udział się kończył. Jeśli jednak odbywało się to w ścisłej współpracy z lekarzem, który egzekwował przyjście później na wizytę, to miało to sens - ocenia prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Moje Zdrowie - jak skorzystać?

Uruchomiony w maju 2025 roku program Moje Zdrowie jest przeznaczony do osób, które ukończyły 20 lat. Obejmuje on diagnostykę, porady zdrowotne oraz profilaktykę. Realizowany jest przez przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), które mają podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt na realizację świadczeń. Aby skorzystać z programu, należy wypełnić ankietę, a potem wykonać zlecone na jej podstawie badania. Na następującej później wizycie pacjent uzyskuje indywidualny plan zdrowotny (IPZ).