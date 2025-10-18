Menopauzalne wypadanie włosów. Szampony i suplementy nie pomogą

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Estrogeny działają na cały organizm, między innymi na układ sercowo-naczyniowy, kości i mózg. Ich receptory znajdują się też w mieszkach włosowych. Jak zatem menopauza, w której stężenie estrogenów się obniża, wpływa na włosy?

W łysieniu androgenowym u kobiet nie jest tak, że przy przeczesaniu włosów ich garść zostaje w ręce albo na szczotce lub zatyka się odpływ w prysznicu. Kobiety z czasem obserwują poszerzenie przedziałka.

Czy na ten problem mogą pomóc suplementy "na skórę, włosy i paznokcie" albo szampony i odżywki "na wypadanie włosów"? Dermatolożka mówi, co ma potwierdzoną skuteczność, a co nie.

Menopauzalne wypadanie włosów jest złożonym problemem, na razie słabo przebadanym, podobnie jak wiele innych zagadnień związanych z kobiecym klimakterium. W ostatnich latach poświęca się mu jednak coraz więcej uwagi, szczególnie, że według szacunków zmaga się z nim nawet ponad połowa kobiet po menopauzie. Dla wielu z nich wypadanie włosów jest dużym obciążeniem psychicznym i powodem do wstydu.

U części kobiet po 40.-50. roku życia dominuje łysienie androgenowe typu żeńskiego (FPHL), ale w tym wieku mogą występować też inne typy łysienia - także te, których skutki nie są odwracalne, przez co ważna jest odpowiednia diagnostyka.