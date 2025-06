Polak w setce najlepszych lekarzy świata. "Inspiruje innych"

NIK: leczenie zębów na NFZ może przyprawić o ból głowy Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Doktor Maciej Michalak jako jedyny Polak znalazł się w gronie stu najlepszych lekarzy świata według Global Summit Institute.

Maciej Michalak jest dentystą. W pracy badawczej skupia się przede wszystkim na innowacyjnej implantologii.

Doktor Maciej Michalak to dentysta, chirurg i implantolog. Wyróżnienie odebrał podczas Gali Lekarzy Świata 2025 w trakcie Międzynarodowego Kongresu AIO "Decade of Dental Innovation", który odbył się 12-14 czerwca 2025 roku na Sardynii we Włoszech. Wydarzenie zorganizowane przez Global Summit Institute zgromadziło około tysiąca wybitnych umysłów medycznych z ponad 150 krajów.

- To niezwykłe uznanie to nie tylko nagroda za moją pracę, ale także motywacja do dalszego doskonalenia się w stomatologii. Dziękuję Global Summit Institute, Włoskiemu Stowarzyszeniu Stomatologicznemu i wszystkim, którzy mnie wspierali. Będę kontynuował pracę na rzecz zdrowia i uśmiechu moich pacjentów - mówi lekarz.

Kim jest dr Maciej Michalak?

Dr Maciej Michalak ukończył I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz studia – zarządzanie podmiotami leczniczymi na SGH w Warszawie. Pracował w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Prowadzi badania dotyczące implantologii - zarówno tytanowej, jak i implantów ceramicznych. Wykorzystuje terapie regeneracyjne oparte na komórkach macierzystych i czynnikach wzrostu. Rozwija też zagadnienia z zakresu stomatologii biologicznej.