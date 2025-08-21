Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Łuszczyca ma nie tylko podłoże genetyczne. Wiąże się też z otyłością

|
Łuszczyca jest przewlekłą nawracającą chorobą zapalną skóry. Może zajmować też stawy
Immunoterapia sprawdza się jako leczenie uzupełniające
Źródło: TVN24
Łuszczyca jest przewlekłą nawracającą chorobą zapalną skóry. U 30 procent pacjentów zajmuje też stawy. Najczęściej występuje na skórze owłosionej głowy, łokciach, kolanach, ale może pojawiać się w każdym obszarze ciała, również na paznokciach. Wyjątkowo uciążliwa jest również, kiedy zajmuje okolice intymne. Jak nowocześnie, skutecznie i bezpiecznie ją leczyć?
Kluczowe fakty:
  • Łuszczyca jest przewlekłą nawracającą chorobą zapalną skóry. W około 30 procentach przypadków zmianom skórnym towarzyszy łuszczycowe zapalenie stawów.
  • Łuszczyca powiązana jest z szeregiem innych chorób, między innymi układu sercowo-naczyniowego, z zespołem metabolicznym, otyłością, cukrzycą, niealkoholowym stłuszczeniem wątroby i depresją.
  • Po czym poznać łuszczycę? Jak wyglądają zmiany skórne u pacjentów z tą chorobą?
  • Łuszczycę w zależności od nasilenia leczy się różnymi metodami. Kto kwalifikuje się do leczenia biologicznego?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Zuzanna Kuffel: Po czym poznać łuszczycę?

Prof. Irena Walecka: Charakterystyczne dla tej jednostki chorobowej są zmiany rumieniowo-grudkowe pokryte srebrzystą łuską z tendencją do zlewania się w większe ogniska. Obraz kliniczny różni się w zależności od wieku pacjenta, lokalizacji zmian i typu łuszczycy. Najczęstszą postacią jest łuszczyca plackowata, która powstaje, kiedy zmiany łączą się ze sobą. Najrzadszą postacią jest łuszczyca krostkowa, w obrazie której dominują krostki na rumieniowym, zapalnym podłożu. Łuszczyca najczęściej występuje na skórze owłosionej głowy, łokciach, kolanach, ale może pojawiać się w każdym obszarze ciała, również na paznokciach. U młodszych dzieci najczęściej obserwujemy łuszczycę drobnogrudkową, która charakteryzuje się drobnymi rozsianymi grudkami. Im dziecko starsze, tym obraz bardziej przypomina łuszczycę plackowatą.  

Kuba usłyszał "nie będę pływać z tym czymś". Magdę przezwano "grzybem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kuba usłyszał "nie będę pływać z tym czymś". Magdę przezwano "grzybem"

Zuzanna Kuffel

Czyli na łuszczycę chorują zarówno dzieci, jak i dorośli?

Tak, mogą na nią zachorować wszyscy - od noworodków po seniorów, chociaż najczęściej pierwsze zmiany pojawiają się między dwudziestym a czterdziestym rokiem życia. Łuszczyca jest przewlekłą nawracającą chorobą zapalną skóry. W około 30 procentach przypadków zmianom skórnym towarzyszy łuszczycowe zapalenie stawów. Łuszczyca powiązana jest z szeregiem innych chorób, między innymi układu sercowo-naczyniowego, z zespołem metabolicznym, otyłością, cukrzycą, niealkoholowym stłuszczeniem wątroby i depresją. Najczęściej ma podłoże genetyczne i dodatni wywiad rodzinny (czyli występowała wcześniej w rodzinie, przyp. red). Ten typ z reguły ujawnia się wcześniej, ale u około 20 procent pacjentów łuszczyca pojawia się po sześćdziesiątym roku życia i wtedy często związana jest z zespołem metabolicznym (obejmującym m.in. otyłość brzuszną, podwyższone ciśnienie krwi, nieprawidłowy poziom lipidów we krwi - przyp. red). Na rozwój tej choroby wpływają liczne czynniki środowiskowe, takie jak stres, palenie papierosów i picie alkoholu. Często czynnikiem wyzwalającym reakcję immunologiczną jest infekcja bakteryjna czy wirusowa, która aktywuje proces zapalny prowadzący do zwiększonej proliferacji keratynocytów, czyli komórek naskórka, co prowadzi do powstania zmian łuszczycowych.

Jak często zdarza się, że łuszczyca zajmuje stawy?

Najczęściej kolejność zdarzeń przedstawia się tak, że najpierw pojawiają się zmiany skórne, a po kilku latach dołączają się problemy ze stawami. Czasami zmiany skórne pojawiają się jednocześnie z obrzękiem i bólem stawów, w innych przypadkach najpierw obserwujemy łuszczycowe zapalenie stawów, a dopiero później zmiany skórne.

- ŁZS długo może przebiegać niezauważone, stąd uczulamy pacjentów, by nie bagatelizowali dolegliwości bólowych stawów, zapalenia przyczepu ścięgna Achillesa czy zapalenia rozcięgna podeszwowego stopy.
prof. dr hab. n. med. Irena Walecka, specjalistka dermatologii i wenerologii

Łuszczycowe zapalenie stawów może mieć różne postacie: obwodową, kiedy zajęte są małe stawy, albo centralną, kiedy zajęty jest kręgosłup. Nieleczone ŁZS może prowadzić do ciężkiej niepełnosprawności.

Jeśli ktoś ma łuszczycę ograniczającą się do skóry, jest coś, co może zrobić, żeby zapobiec rozwojowi ŁZS?

Niestety nie, nie mamy na to zbyt dużego wpływu. Oczywiście należy unikać czynników środowiskowych takich jak stres, używki czy infekcje, jednak podstawą jest prawidłowe i wcześnie włączone leczenie, które może wyhamować postęp choroby.

Jak się dziś leczy łuszczycę?

Mamy coraz bardziej skuteczne metody terapeutyczne. Łuszczycę o łagodnym nasileniu leczy się z reguły miejscowymi preparatami (maści, kremy, lotiony, żele, pianki) zawierającymi glikokortykosteroidy lub ich połączeniem z innymi substancjami oraz inhibitorami kalcyneuryny. Przy większym nasileniu zmian, kiedy zajęta jest duża powierzchnia skóry, taka terapia miejscowa jest bardzo uciążliwa i wymaga od pacjentów dużej samodyscypliny. Inaczej leczy się łuszczycę okolic szczególnych, czyli zajmującą miejsca takie jak skóra owłosiona głowy, okolice anogenitalne, twarz, dłonie i stopy czy paznokcie. Zmiany te są obszarami trudnymi do leczenia i przy większym nasileniu wymagają leczenia ogólnego. Zmiany w tych miejscach nie tylko bardzo utrudniają pacjentom funkcjonowanie, ale często wiążą się ze stygmatyzacją społeczną. W przypadku np. łuszczycy paznokci często wygląd paznokci przypomina zmiany grzybicze, gdyż paznokcie są uszkodzone, pokruszone i zrogowaciałe. Łuszczyca skóry owłosionej głowy często przypomina sypiący się łupież, a srebrne łuski od razu widać na ciemniejszych ubraniach. Poza tym, zmiany na skórze owłosionej głowy swędzą, co sprawia, że pacjenci się drapią i tym samym pobudzają powstawanie nowych zmian. Bardzo trudno jest normalnie żyć ze swędzącymi zmianami skórnymi np. w okolicach anogenitalnych czy okolicy szpary pośladkowej. Dlatego łuszczyca okolic szczególnych, podobnie jak łuszczyca o umiarkowanym bądź ciężkim nasileniu, jest wskazaniem do leczenia ogólnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Hejt z powodu trądziku. Jak poradzić sobie z tą chorobą?

Hejt z powodu trądziku. Jak poradzić sobie z tą chorobą?

Zuzanna Kuffel
Czy słońce naprawdę może uczulać? Lekarki wyjaśniają

Czy słońce naprawdę może uczulać? Lekarki wyjaśniają

Zuzanna Kuffel

Jakie mamy możliwości w tym zakresie?

Mamy leczenie ogólne klasyczne, które u części pacjentów pomaga, ale niestety u części nie daje zadawalających efektów. Do takich klasycznych terapii ogólnych zalicza się leki immunosupresyjne, takie jak cyklosporyna i metotreksat, oraz leki immunomodulujące takie jak acytretyna. Mają one jednak swoje przeciwwskazania i ograniczenia. Na przykład acytretyna ma bardzo silne działanie teratogenne, czyli szkodliwe dla płodu. Nie wolno jej przepisywać kobietom w ciąży ani starającym się o ciążę, ani też karmiącym piersią. W przypadku metotreksatu zarówno kobiety, jak i mężczyźni nie powinni prokreować w trakcie leczenia i przez sześć miesięcy po jego zakończeniu. Inną możliwością leczenia jest terapia PUVA, inaczej fotochemioterapia z wykorzystaniem lamp z promieniowaniem UVA i tabletek, które uwrażliwiają skórę na promieniowanie. Terapia PUVA nie sprawdza się jednak dla wszystkich okolic. Nie jest odpowiednia na przykład w przypadku łuszczycy skóry głowy czy paznokci.

Kiedy terapie, które pani profesor wymieniła, zawodzą, sięga się po leki biologiczne?

Jeśli pacjent ma za sobą dwie nieskuteczne terapie ogólne (leki musza być ordynowane w odpowiednich dawkach i w określonym okresie), na przykład cyklosporyną i metotreksatem, to możemy go zakwalifikować do programu lekowego B 47. W programie mamy aż 11 leków biologicznych, które możemy stosować u osób chorych na łuszczycę, jeden z nich nawet u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Większość z tych leków ma rekomendacje zarówno do terapii zmian skórnych, jak i łuszczycowego zapalenia stawów. Leki biologiczne absolutnie zmieniły jakość życia pacjentów. Duża grupa chorych osiąga praktycznie stuprocentową poprawę stanu skóry. Leki biologiczne są bardzo skuteczną i bezpieczną terapią przeciwzapalną - działają bardziej wybiórczo niż leki immunosupresyjne, przez co mają mniej działań ubocznych. Oczywiście w ramach programu zlecamy pacjentom szereg badań laboratoryjnych i obrazowych i ściśle monitorujemy chorych w trakcie terapii.

Czy dostępność leczenia biologicznego łuszczycy w Polsce jest na satysfakcjonującym poziomie?

Nie odbiega od światowych rekomendacji. Powszechnym schematem jest to, że pacjent najpierw musi przejść wybrane klasyczne leczenie ogólne czy PUVA-terapię, nie mieć na nie adekwatnej odpowiedzi, mieć przeciwwskazania lub działania niepożądane. Dopiero po tych terapiach sięgamy po leki biologiczne. Kwalifikujemy pacjentów do leczenia, posługując się wskaźnikami nasilenia i rozległości zmian skórnych oraz wskaźnikiem jakości życia. Obecne kryteria kwalifikacji do programów lekowych są raczej przyjazne zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy i zgodne z rekomendacjami światowymi.

Jak nowocześnie leczyć łuszczycę?
Jak nowocześnie leczyć łuszczycę?

Poza leczeniem, jak duże znaczenie mają czynniki niefarmakologiczne, takie jak dieta, stres, sen, jeśli chcemy trzymać łuszczycę w ryzach?

Pacjenci z łuszczycą są często stygmatyzowani, co powoduje stres, a stres nasila zmiany skórne i tak spirala sama się nakręca. Jeżeli chodzi o dietę, najlepiej, żeby była to dieta śródziemnomorska, czyli dużo warzyw, owoców, tłustych ryb, owoców morza, ale najważniejsze jest to, aby pacjent nie miał otyłości lub nadwagi i nie palił tytoniu. Tkanka tłuszczowa jest rezerwuarem cytokin zapalnych. Im więcej jej mamy, tym predysponuje to do cięższego przebiegu choroby i gorszej odpowiedzi na leki biologiczne.

Prof. dr hab. n. med. Irena Walecka – specjalistka dermatologii i wenerologii. Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej CMKP w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie.

Autorka/Autor: Zuzanna Kuffel

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieLeki
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Czytaj także:
Zalążki trąb wodnych widoczne z miejscowości Darłówko
"Niesamowity widok" nad Bałtykiem
METEO
Dyrektor muzeum Waldemar Wilczewski uważa, że to najważniejsza tegoroczna ekspozycja
Zrabowali je Sowieci, przed Niemcami ukryli działacze polskiej konspiracji. Wyjątkowa wystawa 
Białystok
Władysław Kosiniak-Kamysz
Do Polski trafi kilkuset holenderskich żołnierzy
Paulina Hennig-Kloska
Ministra klimatu: weto prezydenta wbrew logice, ekonomii i interesowi państwa
BIZNES
Kobieta została raniona nożem. Nie przeżyła (zdj. ilustracyjne)
Prosił o pomoc w sklepie. Wcześniej został porwany
Poznań
imageTitle
Lider rankingu tenisistów chory. Co z jego startem w US Open?
EUROSPORT
rowery salon shutterstock_1493447537
"Tylu ciosów nie byliśmy w stanie przyjąć". Wniosek o upadłość po niemal 25 latach
BIZNES
Frank Caprio
Nie żyje "najmilszy sędzia na świecie"
Świat
39-latek został zatrzymany
"Duch" z Międzyrzecza zatrzymany. Kradł paliwo
Lubuskie
czechy zolnierze armia shutterstock_1215883540
Kolejne państwo nie wyklucza wysłania swoich wojsk na Ukrainę
Świat
imageTitle
"Nienasycony", "ognioodporny". Hiszpanie pod wrażeniem Lewandowskiego
EUROSPORT
Kobieta podczas porodu
Tak znikają porodówki. Są nowe dane
Zdrowie
Niewykluczone, że ktoś strzelał z wiatrówki
Czekał na światłach, ktoś do niego strzelił. Lekarze walczą o uratowanie oka
Kujawsko-Pomorskie
Awaria Boeinga 737 linii Delta. Skrzydło uszkodziło się podczas lotu
"Odsłoniłam okno i się przestraszyłam"
Świat
Andrzej Z. ps. "Słowik" na korytarzu Sądu Okręgowego w Warszawie
"Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" w areszcie
WARSZAWA
44-latek trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Rozmawiał z policjantami, z kieszeni wypadły mu narkotyki
Szczecin
Spotkanie Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami
Poruszony Trump i nagły telefon do Putina. Doniesienia o kulisach szczytu
Świat
Ojciec dziecka doprowadzony do prokuratury
Pięciomiesięczny Kacper trafił do szpitala. Jest wyrok dla rodziców
Szczecin
Huragan Erin przyniósł wysokie fale na wschodnie wybrzeże USA
Fale wtargnęły na wyspę
METEO
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąkcie Górnej
Proboszcz na mszy o głosowaniu "za ped**ami". Jest reakcja kurii
Kraków
Zorganizowana grupa przestępcza zakopywała odpady przez lata
21 osób z zarzutami. "Przez kilka lat zakopywali odpady"
Katowice
Jezioro Zegrzyńskie (zdjęcie ilustracyjne)
Wyskoczył z motorówki i zniknął pod wodą. Tragiczny finał poszukiwań
WARSZAWA
Służby w miejscowości Osiny
Prezydent Nawrocki w sprawie drona: będziemy wyjaśniać
loteria kupon usa shutterstock_1410810515
Setki milionów do wygrania. Najwyższa kumulacja w tym roku
BIZNES
Doberman przez dwa tygodnie błąkał się po wsi
Wyjechał na dwa tygodnie, zostawił psa
Opole
Liam Óg Ó hAnnaidh, czyli Mo Chara z grupy Kneecap przed budynkiem sądu w Londynie
Setki fanów wspierają rapera przed sądem. Za kilka dni wystąpi w Warszawie
Kultura i styl
Drzwi autobusu przytrzasnęły nogę dziecka (zdjęcie ilustracyjne)
Drzwi autobusu przytrzasnęły nogę czterolatki. Kierowca ruszył
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Weto prezydenta, błyskawiczna riposta premiera
BIZNES
Karol Nawrocki
Prezydent Nawrocki podpisał 21 ustaw
telefon smartfon shutterstock_1161956143
Czekała na nowy smartfon, dostała ziemniaki
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica