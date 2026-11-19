Zdrowie Limity płac lekarzy zostają. Ustawa idzie do prezydenta Oprac. Piotr Dariusz Wójcik |

Zarobki lekarzy połączone z numerem PESEL. Ministra zdrowia o pierwszej zbiórce danych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Sejm przyjął podczas dzisiejszego posiedzenia większość poprawek Senatu do najważniejszej ustawy z tzw. pakietu naprawczego ochrony zdrowia.

Limity wynagrodzeń i czasu pracy medyków

Ustawa wprowadza ograniczenia dotyczące czasu pracy medyków, którego łączny wymiar nie będzie mógł przekraczać równoważnika dwóch etatów oraz maksymalną stawkę za godzinę - to jedna dwudziesta minimalnego wynagrodzenia brutto (ok. 240 zł).

Miesięczne wynagrodzenie - przy dwóch etatach - nie będzie mogło przekraczać szesnastokrotności płacy minimalnej brutto (ok. 76 900 zł). Ponadto ustawa m.in. poszerza możliwości kontrolne NFZ oraz kompetencje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Propozycja tak określanego limitu od początku wywoływała mieszane uczucia u polityków różnych opcji, w tym z koalicji rządowej. Zarzuty dotyczyły m.in. tego, że sztywne określenie stawki godzinowej spowoduje, że mniej zarabiający medycy będą oczekiwali podniesienia wynagrodzenia do takiego poziomu.

- To jest niebezpieczne. Wprowadzenie stawki 240 złotych za godzinę spowoduje, że nikt nie będzie chciał przyjść do pracy na SOR-ze. Likwidując zróżnicowanie, spowodujemy pewne perturbacje. Może jak ktoś zobaczy to na własne oczy, to uwierzy i będzie jakaś szybka nowelizacja - komentował senator Wojciech Konieczny z Lewicy, były wiceminister zdrowia.

"Lex K." wykreślone, a minimalny wymiar zatrudnienia niższy

Poparcie uzyskały poprawki usuwające w całości zapisy w sprawie zakazu pracy na NFZ dla lekarzy poświadczających nieprawdę, znane jako "Lex K." lub "Lex Cieszyński" - od nazwiska posła, który zaproponował taki zapis w Sejmie, jako poprawkę mniejszości (pierwotnie została przyjęta przez Sejm, ale senatorowie zaproponowali jej wykreślenie).

Sejm przyjął poprawkę Senatu w sprawie minimalnego wymiaru zatrudnienia. Ma to być nie pół, lecz jedna czwarta etatu.

- Nie wyobrażamy sobie tego, że lekarz będzie w przychodni przyszpitalnej na minimum pół etatu. Wszystkie AOS-y [poradnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - red.] w sieci nie pracują w takim wymiarze, by obstawić tyle godzin. Znikną lekarze walizkowi, ale pojawią się walizkowi pacjenci, bo ubędzie bardzo dużo poradni - tak w Senacie komentował pierwotnie zaprojektowany limit Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Poparcie posłów uzyskały także poprawki, na mocy których prezes NFZ miałby powoływać i odwoływać dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, ale dopiero po uzyskaniu akceptacji ministra zdrowia. Pierwotnie taka kontrasygnata nie była przewidziana.

Nowe zasady umów z medykami i wyjątki od limitów zatrudnienia

Kolejne poprawki dotyczą umów. Sejm przyjął zaproponowaną przez Senat zmianę, zgodnie z którą bez okresu wypowiedzenia mają być one rozwiązywane z medykami, którzy nie zgadzają się na dostosowanie wynagrodzenia do limitów określonych w ustawie.

Ponadto posłowie opowiedzieli się za poprawką, zgodnie z którą zmiany umów wynikające z dostosowania ich do nowych wymogów nie mogą obejmować obniżenia grupy zawodowej, do której zaliczono pracownika, ani zmiany kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy.

Sejm odrzucił natomiast zmianę polegająca na wykreśleniu z ustawy lekarzy geriatrów, patomorfologów i psychiatrów jako zwolnionych z obowiązku przestrzegania minimalnego czasu zatrudnienia. W to miejsce wprowadzono zapis, by zawody medyczne i specjalizacje lekarskie objęte tym zwolnieniem były określane w drodze rozporządzenia ministra zdrowia.

Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw stanowi część pakietu zmian zapowiedzianych w lipcu przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę.