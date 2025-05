Liczba nowotworów "spadłaby dziesięciokrotnie". Ekspert o znaczeniu pierwiastków

"Wywiad medyczny", podcast Joanny Kryńskiej Źródło: TVN24

Zdaniem profesora Jana Lubińskiego, wybitnego polskiego genetyka, utrzymanie we krwi odpowiedniego stężenia kilku kluczowych pierwiastków mogłoby nawet dziesięciokrotnie zmniejszyć zachorowalność na raka w Polsce. Mowa m.in. o selenie i arsenie. Badaniom na ten temat lekarz poświęcił ostatnie kilkanaście lat. - (To brzmi) bardzo prowokująco, (...) ale mamy takie liczby - mówi specjalista.

Kluczowe fakty: Badania zespołu prof. Jana Lubińskiego wykazały zależność między odpowiednim stężeniem kilku pierwiastków a zachorowalnością na raka.

O szczegółach wybitny genetyk opowiadał w podcaście Joanny Kryńskiej.

Mówił też m.in. o badaniach genetycznych pod kątem nowotworów i ich profilaktyce.

Prof. Jan Lubiński, wybitny polski genetyk, ostatnie kilkanaście lat spędził m.in. na badaniu zależności między stężeniem wybranych pierwiastków we krwi a zachorowalnością na nowotwory. Ekspert przekonuje, że dopilnowanie optymalnych stężeń przede wszystkim arsenu i selenu mogłoby sprawić, że liczba zachorowań na raka w Polsce znacząco by spadła.

- Gdybyśmy wykorzystali tę wiedzę, którą mamy, o wpływie środowiska poprzez żywienie na ryzyko zachorowania na raki, to tych (nowo diagnozowanych - red.) raków nie byłoby, tak jak teraz mamy, 150 tysięcy, tylko 10 razy mniej, 15 (tysięcy) - twierdzi. Choć przyznaje, że to, co mówi, brzmi "bardzo prowokująco", podkreśla, że właśnie takie "mamy liczby".

Prof. Jan Lubiński o wpływie selenu i arsenu na zachorowalność na raka

Opowiadając o prowadzonych przez jego zespół badaniach, genetyk tłumaczy, że koncentrowały się wokół ponad 20 pierwiastków. Spośród nich kilka "bardzo mocno się wybijało". Mowa przede wszystkim o selenie i arsenie. - Różnica jest przeogromna - mówi lekarz. Na potwierdzenie swoich słów przywołuje szacunki, zgodnie z którymi odpowiedni poziom obu pierwiastków wiąże się ze znaczącym obniżeniem ryzyka zachorowania na raka i zgonu z jego powodu. - Takie są liczby, to nie są jakieś pomysły, fantazje - mówi profesor.

Poza arsenem i selenem ekspert wspomina jeszcze o kilku pierwiastkach, które również są istotne dla profilaktyki nowotworów. Negatywne znaczenie dla zdrowia może mieć zarówno ich niedobór, jak i nadmiar. Ogólnie żywienie i suplementację Lubiński przedstawia jako "potężną rezerwę". Duże znaczenie w prewencji raka i innych chorób przypisuje też aktywności fizycznej i dobrostanowi psychicznemu. Możliwość sprawdzenia poziomu kluczowych pierwiastków i odpowiedniej zmiany diety postrzega on jako "niesamowitą", zwłaszcza że badania pod tym kątem kosztują stosunkowo niewiele.

Więcej o profilaktyce nowotworów i wpływie czynników środowiskowych na ich rozwój prof. Lubiński mówi w podcaście Joanny Kryńskiej. Wyjaśnia tam też, czy w genach zapisane są predyspozycje do rozwoju raka i co występowanie konkretnych mutacji może oznaczać.