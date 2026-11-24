Zdrowie Inflacja zamiast średniej płacy. Tak miałyby rosnąć zarobki w ochronie zdrowia Oprac. Piotr Dariusz Wójcik |

Michał Zabdyr-Jamróz o wynagrodzeniach lekarzy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest z zawodu lekarzem, do kwestii wynagrodzeń medyków odniósł się podczas Kongresu "Zdrowie Polaków", który odbywa się w dniach 23-25 listopada w Warszawie, Kajetanach i Chicago.

Zmiany w wynagrodzeniach medyków. Limit 247 złotych za godzinę

W swoim wystąpieniu wicepremier zadeklarował, że może być animatorem ponadpartyjnych działań, które doprowadziłyby do powiązania wynagrodzeń w służbie zdrowia - tak, jak podnoszone są w działach budżetowych. Według niego takie zmiany są nieuniknione, jeżeli chcemy utrzymać dostępny i szeroki system ochrony zdrowia.

Wyjaśnijmy, przyjęta przez Sejm w ubiegły czwartek ustawa ma wprowadzić górne limity zarobków medyków w publicznej ochronie zdrowia. Ma to być jedna dwudziesta płacy minimalnej, czyli 247 złotych za godzinę. W połączeniu z maksymalnym obciążeniem pracą, wynoszącym 320 godzin, medyk ma zarabiać nie więcej niż około 79 tys. złotych.

Intencją resortu zdrowia, który projektował ustawę, było ścięcie tzw. kominów płacowych, czyli nieproporcjonalnie wysokich zarobków części medyków. Jak licznej? Tego jeszcze nie wiadomo, bo Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest w trakcie zbierania danych o umowach i kontraktach osób pracujących w publicznej ochronie zdrowia, po raz pierwszy w powiązaniu z numerem PESEL.

Pozwoli to zidentyfikować i zsumować wszystkie umowy zawierane przez jedną osobę. Szacunkowo, jak podawał w listopadzie w Sejmie wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski, przekraczające milion złotych rocznie zarobki może wykazywać nawet 10 procent lekarzy. Oznaczać to może grupę około 14 tys. osób, a nie jak dotychczas szacowano 400-650.

W ocenie ekspertów, z którymi rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu na potrzeby artykułu dla TVN24+, ustawa może nie rozwiązać problemu kominów płacowych (maksymalne roczne zarobki, bez dodatków, sięgałyby do 950 tys. zł.).

- Jeśli weźmiemy pod uwagę maksymalną stawkę i obłożenie pracą oraz możliwe dodatki, to okaże się, że to wciąż będą kwoty sięgające miliona złotych rocznie, a nawet więcej. Paradoksalnie, lekarzy-milionerów może nam przybyć. Kolejnych milionów na ich wynagrodzenia zabraknie - powiedział Tomasz Kopiec, dyrektor Szpitala im. W. Orłowskiego w Warszawie.

"Ustawa podwyżkowa" kosztuje system ochrony zdrowia miliardy złotych

Ustawa reguluje górny pułap zarobków. Ekonomiści wskazują jednak, że jednym z czynników napędzających inflację w sektorze ochrony zdrowia (przyczyniającą się do nierównowagi wpływów i wydatków w kasie Narodowego Funduszu Zdrowia – w tym roku do zbilansowania wciąż brakuje 10,6 mld zł), jest sposób obliczania minimalnych wynagrodzeń medyków, zapisany w tzw. "ustawie podwyżkowej".

Wskaźnik jest skorelowany z tempem wzrostu średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W związku z tym, w tym roku podwyżki minimalnych płac medyków wyniosły 8,82 proc. w tym roku (licząc 12 miesięcy od lipca 2026, kiedy przeprowadzono podwyżki) koszt wzrostu płac sięgnął ponad 9 miliardów złotych. Skumulowany skutek od wprowadzenia "ustawy podwyżkowej" w obecnym kształcie (2022 r.) jest w tym roku szacowany na 71-72 mld zł. Zastosowanie wskaźnika o mniejszej dynamice jest postulowane już od dawna przez ekonomistów.

Kosiniak-Kamysz: Polska w czołówce wynagrodzeń personelu medycznego

Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że dotychczasowe podnoszenie wynagrodzeń w ochronie zdrowia było zasadne nawet w skokowy sposób, w momencie, kiedy nierówności europejskie pomiędzy Polską i innymi krajami były w znaczący sposób na korzyść tamtych państw.

- One zostały wyrównane przez skokowe podniesienie wynagrodzeń dla pielęgniarek, lekarzy i całego personelu medycznego. Ten etap mamy za sobą, dzisiaj doszliśmy do etapu, gdzie Polska jest w samej czołówce wynagrodzeń dla personelu medycznego - powiedział. - Utrzymanie ustawy, która ponad inflację podnosi wynagrodzenia w ochronie zdrowia sprawia, że wydatki szpitali, w tym szpitali powiatowych, czasem w 90 proc. są przekazywane na wynagrodzenia - dodał.

O tym, że płace medyków są już w Polsce na takim poziomie, że emigracja zarobkowa jest coraz rzadziej rozważaną opcją, pisaliśmy w TVN24+. Sprawdziliśmy też wówczas, jak wygląda w innych krajach europejskich tempo naliczania podwyżek.

Podczas gdy w Polsce płace minimalne medyków wzrosły o 8,82 proc. w tym roku, w Anglii lekarze od kwietnia zarabiają o 3,5 proc. więcej, a pielęgniarki o 3,3 proc. (dotyczy to całej siatki płac). W Norwegii podwyżki weszły od nowego roku, a waloryzacja wyniosła 4,4 proc. Z kolei w Danii obowiązuje wieloetapowa mapa podwyżek, rozpisana do 2028 roku. Od kwietnia 2026 płace wzrosły tam o 2,4 proc., a w październiku podwyżki sięgną 0,61 proc.

Podwyżki dla medyków według inflacji zamiast średniego wynagrodzenia

W ocenie Kosiniaka-Kamysza, na dłuższą metę żaden system nie wytrzyma dotychczasowej dynamiki wzrostu wynagrodzeń medyków, niezależnie, kto po przyszłorocznych wyborach będzie pełnił funkcję ministra zdrowia i jaki będzie skład parlamentu, czy kto za kilka lat będzie prezydentem.

- Ten problem nie zmniejszy się z roku na rok, tylko będzie się powiększał, będzie narastał. Nie wynika to z naszej niechęci w żaden sposób do ograniczenia możliwości godnego funkcjonowania pracowników ochrony zdrowia - zapewnił.

Przekonywał, że będzie wręcz przeciwnie. - Jeżeli przekroczymy barierę wypłacalności, a w konsekwencji niewypłacalności Narodowego Funduszu Zdrowia, to żaden system nie będzie realizował zobowiązań wobec podmiotów świadczących usługi w ochronie zdrowia - zaznaczył wicepremier.

- Dlatego z odwagą apelowałbym do wszystkich środowisk politycznych o to, żeby po uzyskaniu czołowej pozycji w wynagrodzeniach w ochronie zdrowia zastanowić się, czy nie przejść na moment podnoszenia wynagrodzeń dla personelu medycznego o wskaźnik inflacji, tak jak jest podnoszony w działaniach budżetowych w innych instytucjach budżetowych - powiedział.

Ponadpartyjne porozumienie w sprawie wynagrodzeń medyków. Czy to możliwe?

- Mogę być animatorem - udaje się to w niektórych kwestiach, jak bezpieczeństwo zrobić, że różne środowiska łączą swoje działania - ale to jest ostatni moment, kiedy taką poważną zmianę możemy zrealizować - podkreślił.

Jednak dotychczas to się nie udawało. Zmiany w "ustawie podwyżkowej" leżały na stole Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, ale nie było konsensusu co do ich kształtu. Wśród postulatów był ten, o którym mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Na szybko Ministerstwo Zdrowia chciało natomiast przesunięcia terminu podwyżek z lipca na styczeń.

Takie opóźnienie pozwoliłoby złapać finansowy oddech. Ministerstwu Zdrowia zależało na tym, by zmianę wprowadzić jeszcze przed tegoroczną waloryzacją. Zostało to jednak skutecznie zablokowane przez stronę społeczną Zespołu Trójstronnego.