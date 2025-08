102-latek z protezą biodra. Już stanął na nogi

Pani Krystyna ma ponad 100 lat. Od pięciu lat cieszy się nowoczesnym rozrusznikiem serca Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN

Nowe dane GUS pokazują, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni w Polsce żyją coraz dłużej. W ubiegłym roku mężczyźni żyli przeciętnie 74,93 roku, a kobiety - 82,26 roku. Ten trend i starzenie się społeczeństwa rodzą pytanie o to, jaka jest górna granica wiekowa, zgodnie z którą lekarze powinni kwalifikować do różnego rodzaju operacji. Ortopedzi z Bełchatowa dali przykład, że sam wiek nie powinien przekreślać szansy pacjenta na operację. Wszczepili protezę stawu biodrowego 102-latkowi.

100-latkowie z protezą biodra

- Pan Tomasz przyszedł do nas z powodu złamania szyjki kości udowej. Po uprzednim przygotowaniu i konsultacjach internistycznych, ze względu na wiek, w możliwie najszybszym czasie zoperowaliśmy pacjenta. Pan Tomasz dość dobrze współpracował, dzięki czemu mogliśmy skrócić czas hospitalizacji i przyspieszyć jego powrót do zdrowia - mówi dr n. med. Michał Niemyjski, kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej szpitala w Bełchatowie. Kiedy 102-letni pacjent był już zdolny do samodzielnego chodzenia i wstępnie przygotowany do dalszego usprawniania w trybie ambulatoryjnym, czyli już poza szpitalem, lekarze wypisali go do domu w stanie dobrym.

Ortopedzi w Bełchatowie wszczepili protezę biodra 102-letniemu pacjentowi Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

W 2023 roku w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku ortopedzi wszczepili endoprotezę stawu biodrowego 99-letniej pacjentce. Jak wyjaśniał wówczas w mediach społecznościowych UCK szef tamtejszej Kliniki Ortopedii dr n. med. Lucjan Samson, protezoplastyki u pacjentów w tak zaawansowanym wieku wiążą się z większym ryzykiem zabiegu i okresu okołooperacyjnego. - Obecnie przy wykorzystaniu stosowanego przez ortopedów małoinwazyjnego dostępu przedniego (DAA) do stawu biodrowego oraz najnowocześniejszych implantów, mamy możliwości przeprowadzić tego rodzaju operację w bardzo krótkim czasie oraz przy minimalnej utracie krwi w trakcie zabiegu, co ma istotne znacznie podczas operowania pacjentów w tak zaawansowanym wieku - wyjaśniał specjalista.