"Jesteśmy w szczytowej fazie fali grypowej". Co mówią dane?

W tym sezonie z powodu grypy zmarło 1061 osób Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Od 1 września 2025 roku do 1 lutego 2026 roku z powodu grypy zmarło 1061 osób. W analogicznym okresie w poprzednim sezonie grypowym liczba zgonów wyniosła 1538 - przekazał Główny Inspektor Sanitarny doktor nauk medyczynych Paweł Grzesiowski.

Jak wskazał mniej zgonów wynika z mniejszej liczby zachorowań, w porównaniu z sezonem 2024/2025. W ubiegłym roku odnotowano bowiem około 693 tysięcy przypadków zachorowań na grypę, tymczasem w trwającym sezonie jest ich około 430 tysięcy.

Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj >>

Wzrost liczby szczepień. "To ważna informacja"

Paweł Grzesiowski zwrócił uwagę na wzrost liczby szczepień. W sezonie 2025/2026 przeciwko grypie zaszczepiło się 2,2 mln osób - wynika z danych portalu ezdrowie.gov.pl. W poprzednim sezonie liczba ta wyniosła 1,8 mln. - To jest ważna informacja. Szczególnie dlatego, że szczepią się przede wszystkim osoby powyżej 50. roku życia, a wśród tych osób jest najwięcej zgonów i hospitalizacji - zaznaczył.

Grzesiowski dodał, że wciąż nie jest za późno na zaszczepienie się; nabycie odporności rozpoczyna się po okresie 10-14 dni od przyjęcia szczepionki.

- Istotny wpływ na liczbę zachorowań ma okres bez nauki w szkołach. W województwach, w których były w styczniu ferie przypadków grypy jest mniej niż w pozostałej części kraju - powiedział.

Jakie dolegliwości powinny niepokoić?

W tym sezonie mamy do czynienia z nowym wariantem wirusa grypy H3N2, nazywanym wariantem K. Oprócz kaszlu, wysokiej gorączki i bólu mięśni, powinny nas zaniepokoić też inne objawy, między innymi biegunka, nudności czy wymioty.

- Bardzo silny, natężony ból głowy, ogromne osłabienie organizmu, niepozwalające niemalże wyjście z domu - radzi także profesor doktor habilitowana Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowa konsultant ds. epidemiologii z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, w rozmowie z reporterką TVN24 Martą Kolbus.

Co zrobić w razie wystąpienia objawów?

Jak radzą lekarze i eksperci, gdy dopadnie nas infekcja, nie ma na co czekać i należy zgłosić się do poradni. - Dlatego jest to tak ważne, szczególnie u osób nieszczepionych, że jeżeli się okaże, że mamy grypę, to mamy leki przeciwgrypowe, przeciwwirusowe - podkreśla profesor doktor habilitowany Jarosław Drobnik z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Zdaniem lekarz Anety Dolaty z Dolnośląskiego Centrum Medycznego "DOLMED" we Wrocławiu, najlepiej zgłosić się do lekarza "w ciągu dwóch dni od wystąpienia objawów".

O tym, czym może skończyć się zbagatelizowanie grypy ostrzega lekarz Andrzej Zapaśnik, kierownik gdańskiej przychodni "BALTIMED". - To, czego się najbardziej boimy, to powikłania grypy w postaci na przykład między innymi stanów zapalnych mięśnia sercowego, zapaleń płuc, również u starszych - zaznacza.

Lekarz zaznaczył, że "póki epidemia trwa, to można się szczepić, licząc, że przez kolejne dwa tygodnie nabierze się odporności".

Jak podkreśla z kolei Grzesiowski, osoba szczepiona, nawet jeśli zarazi się wariantem K, to "przebieg tej choroby będzie lżejszy". Według Głównego Inspektora Sanitarnego "jesteśmy w szczytowej fazie fali grypowej"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Z tą chorobą nie ma żartów. Nawet czterdziestolatkowie mogą potrzebować respiratora

Wirus grypy roznosi się metodą kropelkową podczas kaszlu, kichania lub rozmowy, Dlatego chorzy powinni unikać dużych skupisk ludzi, aby nie zarażać kolejnych osób. Dla bezpieczeństwa w niektórych szpitalach wprowadzono zakaz odwiedzin. Tak stało się między innymi w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Szczecinie.

Dane o zachorowalności i zalecenia sanepidu

Jak wynika z danych na portalu ezdrowie wskaźnik zachorowań na grypę (od 26 stycznia do 1 lutego) wyniósł 397,2 przypadków na 100 tysięcy osób. W sezonie grypowym w 2025 roku wskaźnik zachorowalności w najwyższym punkcie osiągnął 365,5 przypadków na 100 tysięcy osób.

Dostępna obecnie szczepionka przeciwko grypie chroni przeciwko czterem typom wirusa - dwoma podtypami grupy A i dwoma podtypami grupy B. W przypadku podtypu K wirusa grypy typu A (H3N2), który odpowiada za większość zachorowań w tym sezonie, skuteczność szczepionki wynosi około 50-70 procent.

W związku ze szczytowym okresem zachorowań na grypę, trwającym od stycznia do marca, Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid) zaleca szczepienia przeciw grypie, przede wszystkim osobom w grupach ryzyka: dzieciom do 14. roku życia, dorosłym powyżej 50. roku życia, osobom z przewlekłymi schorzeniami, kobietom w ciąży, a także pracownikom ochrony zdrowia, oświaty i placówek opieki długoterminowej.

Sanepid zaleca też częstsze mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu, zachowanie dystansu społecznego (1,5 m), noszenie masek ochronnych we wszystkich miejscach, gdzie występują duże skupiska osób o nieznanym statusie zdrowotnym, wprowadzenie pracy zdalnej w większym zakresie, pozostawanie w samoizolacji domowej osób chorych przez 5-7 dni.

OGLĄDAJ: Grypa przybiera na sile. Alarmujące dane