"Jesteśmy w szczytowej fazie fali grypowej". Co mówią dane?

- Od 1 września 2025 roku do 1 lutego 2026 roku z powodu grypy zmarło 1061 osób. W analogicznym okresie w poprzednim sezonie grypowym liczba zgonów wyniosła 1538 - przekazał Główny Inspektor Sanitarny doktor nauk medyczynych Paweł Grzesiowski.
Jak wskazał mniej zgonów wynika z mniejszej liczby zachorowań, w porównaniu z sezonem 2024/2025. W ubiegłym roku odnotowano bowiem około 693 tysięcy przypadków zachorowań na grypę, tymczasem w trwającym sezonie jest ich około 430 tysięcy.
Wzrost liczby szczepień. "To ważna informacja"
Paweł Grzesiowski zwrócił uwagę na wzrost liczby szczepień. W sezonie 2025/2026 przeciwko grypie zaszczepiło się 2,2 mln osób - wynika z danych portalu ezdrowie.gov.pl. W poprzednim sezonie liczba ta wyniosła 1,8 mln. - To jest ważna informacja. Szczególnie dlatego, że szczepią się przede wszystkim osoby powyżej 50. roku życia, a wśród tych osób jest najwięcej zgonów i hospitalizacji - zaznaczył.
Grzesiowski dodał, że wciąż nie jest za późno na zaszczepienie się; nabycie odporności rozpoczyna się po okresie 10-14 dni od przyjęcia szczepionki.
- Istotny wpływ na liczbę zachorowań ma okres bez nauki w szkołach. W województwach, w których były w styczniu ferie przypadków grypy jest mniej niż w pozostałej części kraju - powiedział.
Jakie dolegliwości powinny niepokoić?
W tym sezonie mamy do czynienia z nowym wariantem wirusa grypy H3N2, nazywanym wariantem K. Oprócz kaszlu, wysokiej gorączki i bólu mięśni, powinny nas zaniepokoić też inne objawy, między innymi biegunka, nudności czy wymioty.
- Bardzo silny, natężony ból głowy, ogromne osłabienie organizmu, niepozwalające niemalże wyjście z domu - radzi także profesor doktor habilitowana Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowa konsultant ds. epidemiologii z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, w rozmowie z reporterką TVN24 Martą Kolbus.
Co zrobić w razie wystąpienia objawów?
Jak radzą lekarze i eksperci, gdy dopadnie nas infekcja, nie ma na co czekać i należy zgłosić się do poradni. - Dlatego jest to tak ważne, szczególnie u osób nieszczepionych, że jeżeli się okaże, że mamy grypę, to mamy leki przeciwgrypowe, przeciwwirusowe - podkreśla profesor doktor habilitowany Jarosław Drobnik z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
Zdaniem lekarz Anety Dolaty z Dolnośląskiego Centrum Medycznego "DOLMED" we Wrocławiu, najlepiej zgłosić się do lekarza "w ciągu dwóch dni od wystąpienia objawów".
O tym, czym może skończyć się zbagatelizowanie grypy ostrzega lekarz Andrzej Zapaśnik, kierownik gdańskiej przychodni "BALTIMED". - To, czego się najbardziej boimy, to powikłania grypy w postaci na przykład między innymi stanów zapalnych mięśnia sercowego, zapaleń płuc, również u starszych - zaznacza.
Lekarz zaznaczył, że "póki epidemia trwa, to można się szczepić, licząc, że przez kolejne dwa tygodnie nabierze się odporności".
Jak podkreśla z kolei Grzesiowski, osoba szczepiona, nawet jeśli zarazi się wariantem K, to "przebieg tej choroby będzie lżejszy". Według Głównego Inspektora Sanitarnego "jesteśmy w szczytowej fazie fali grypowej"
Wirus grypy roznosi się metodą kropelkową podczas kaszlu, kichania lub rozmowy, Dlatego chorzy powinni unikać dużych skupisk ludzi, aby nie zarażać kolejnych osób. Dla bezpieczeństwa w niektórych szpitalach wprowadzono zakaz odwiedzin. Tak stało się między innymi w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Szczecinie.
Dane o zachorowalności i zalecenia sanepidu
Jak wynika z danych na portalu ezdrowie wskaźnik zachorowań na grypę (od 26 stycznia do 1 lutego) wyniósł 397,2 przypadków na 100 tysięcy osób. W sezonie grypowym w 2025 roku wskaźnik zachorowalności w najwyższym punkcie osiągnął 365,5 przypadków na 100 tysięcy osób.
Dostępna obecnie szczepionka przeciwko grypie chroni przeciwko czterem typom wirusa - dwoma podtypami grupy A i dwoma podtypami grupy B. W przypadku podtypu K wirusa grypy typu A (H3N2), który odpowiada za większość zachorowań w tym sezonie, skuteczność szczepionki wynosi około 50-70 procent.
W związku ze szczytowym okresem zachorowań na grypę, trwającym od stycznia do marca, Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid) zaleca szczepienia przeciw grypie, przede wszystkim osobom w grupach ryzyka: dzieciom do 14. roku życia, dorosłym powyżej 50. roku życia, osobom z przewlekłymi schorzeniami, kobietom w ciąży, a także pracownikom ochrony zdrowia, oświaty i placówek opieki długoterminowej.
Sanepid zaleca też częstsze mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu, zachowanie dystansu społecznego (1,5 m), noszenie masek ochronnych we wszystkich miejscach, gdzie występują duże skupiska osób o nieznanym statusie zdrowotnym, wprowadzenie pracy zdalnej w większym zakresie, pozostawanie w samoizolacji domowej osób chorych przez 5-7 dni.
Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta, Marta Kolbus /akw
Źródło: TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock