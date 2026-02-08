Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

"Jesteśmy w szczytowej fazie fali grypowej". Co mówią dane?

Coraz więcej zachorowań na grypę i koronawirusa
W tym sezonie z powodu grypy zmarło 1061 osób
Źródło: TVN24
W tym sezonie mierzymy się z nowym podtypem wirusa grypy. Bardzo silny ból głowy, ogromne osłabienie organizmu, niepozwalające niemalże wyjście z domu - takie objawy, zdaniem profesor Iwony Paradowskiej-Stankiewicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, mogą świadczyć o toczącej się w organizmie infekcji. Eksperci przekonują, że na zaszczepienie się na grypę, mimo trwającej fali zachorowań, wciąż nie jest za późno.

- Od 1 września 2025 roku do 1 lutego 2026 roku z powodu grypy zmarło 1061 osób. W analogicznym okresie w poprzednim sezonie grypowym liczba zgonów wyniosła 1538 - przekazał Główny Inspektor Sanitarny doktor nauk medyczynych Paweł Grzesiowski.

Jak wskazał mniej zgonów wynika z mniejszej liczby zachorowań, w porównaniu z sezonem 2024/2025. W ubiegłym roku odnotowano bowiem około 693 tysięcy przypadków zachorowań na grypę, tymczasem w trwającym sezonie jest ich około 430 tysięcy.

Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj >>

Wzrost liczby szczepień. "To ważna informacja"

Paweł Grzesiowski zwrócił uwagę na wzrost liczby szczepień. W sezonie 2025/2026 przeciwko grypie zaszczepiło się 2,2 mln osób - wynika z danych portalu ezdrowie.gov.pl. W poprzednim sezonie liczba ta wyniosła 1,8 mln. - To jest ważna informacja. Szczególnie dlatego, że szczepią się przede wszystkim osoby powyżej 50. roku życia, a wśród tych osób jest najwięcej zgonów i hospitalizacji - zaznaczył.

Grzesiowski dodał, że wciąż nie jest za późno na zaszczepienie się; nabycie odporności rozpoczyna się po okresie 10-14 dni od przyjęcia szczepionki.

- Istotny wpływ na liczbę zachorowań ma okres bez nauki w szkołach. W województwach, w których były w styczniu ferie przypadków grypy jest mniej niż w pozostałej części kraju - powiedział.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Coraz więcej chorych. "Myślałam, że to moje ostatnie dni"

Coraz więcej chorych. "Myślałam, że to moje ostatnie dni"

Agata Daniluk
Z tą chorobą nie ma żartów. Nawet czterdziestolatkowie mogą potrzebować respiratora

Z tą chorobą nie ma żartów. Nawet czterdziestolatkowie mogą potrzebować respiratora

Jakie dolegliwości powinny niepokoić?

W tym sezonie mamy do czynienia z nowym wariantem wirusa grypy H3N2, nazywanym wariantem K. Oprócz kaszlu, wysokiej gorączki i bólu mięśni, powinny nas zaniepokoić też inne objawy, między innymi biegunka, nudności czy wymioty.

- Bardzo silny, natężony ból głowy, ogromne osłabienie organizmu, niepozwalające niemalże wyjście z domu - radzi także profesor doktor habilitowana Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowa konsultant ds. epidemiologii z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, w rozmowie z reporterką TVN24 Martą Kolbus.

Choroba bez objawów, dramatyczne skutki. Kto jest najbardziej narażony zimą?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Choroba bez objawów, dramatyczne skutki. Kto jest najbardziej narażony zimą?

Co zrobić w razie wystąpienia objawów?

Jak radzą lekarze i eksperci, gdy dopadnie nas infekcja, nie ma na co czekać i należy zgłosić się do poradni. - Dlatego jest to tak ważne, szczególnie u osób nieszczepionych, że jeżeli się okaże, że mamy grypę, to mamy leki przeciwgrypowe, przeciwwirusowe - podkreśla profesor doktor habilitowany Jarosław Drobnik z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Zdaniem lekarz Anety Dolaty z Dolnośląskiego Centrum Medycznego "DOLMED" we Wrocławiu, najlepiej zgłosić się do lekarza "w ciągu dwóch dni od wystąpienia objawów".

O tym, czym może skończyć się zbagatelizowanie grypy ostrzega lekarz Andrzej Zapaśnik, kierownik gdańskiej przychodni "BALTIMED". - To, czego się najbardziej boimy, to powikłania grypy w postaci na przykład między innymi stanów zapalnych mięśnia sercowego, zapaleń płuc, również u starszych - zaznacza.

Lekarz zaznaczył, że "póki epidemia trwa, to można się szczepić, licząc, że przez kolejne dwa tygodnie nabierze się odporności".

Jak podkreśla z kolei Grzesiowski, osoba szczepiona, nawet jeśli zarazi się wariantem K, to "przebieg tej choroby będzie lżejszy". Według Głównego Inspektora Sanitarnego "jesteśmy w szczytowej fazie fali grypowej"

Z tą chorobą nie ma żartów. Nawet czterdziestolatkowie mogą potrzebować respiratora
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Z tą chorobą nie ma żartów. Nawet czterdziestolatkowie mogą potrzebować respiratora

Wirus grypy roznosi się metodą kropelkową podczas kaszlu, kichania lub rozmowy, Dlatego chorzy powinni unikać dużych skupisk ludzi, aby nie zarażać kolejnych osób. Dla bezpieczeństwa w niektórych szpitalach wprowadzono zakaz odwiedzin. Tak stało się między innymi w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Szczecinie.

Dane o zachorowalności i zalecenia sanepidu

Jak wynika z danych na portalu ezdrowie wskaźnik zachorowań na grypę (od 26 stycznia do 1 lutego) wyniósł 397,2 przypadków na 100 tysięcy osób. W sezonie grypowym w 2025 roku wskaźnik zachorowalności w najwyższym punkcie osiągnął 365,5 przypadków na 100 tysięcy osób.

Dostępna obecnie szczepionka przeciwko grypie chroni przeciwko czterem typom wirusa - dwoma podtypami grupy A i dwoma podtypami grupy B. W przypadku podtypu K wirusa grypy typu A (H3N2), który odpowiada za większość zachorowań w tym sezonie, skuteczność szczepionki wynosi około 50-70 procent.

W związku ze szczytowym okresem zachorowań na grypę, trwającym od stycznia do marca, Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid) zaleca szczepienia przeciw grypie, przede wszystkim osobom w grupach ryzyka: dzieciom do 14. roku życia, dorosłym powyżej 50. roku życia, osobom z przewlekłymi schorzeniami, kobietom w ciąży, a także pracownikom ochrony zdrowia, oświaty i placówek opieki długoterminowej.

Sanepid zaleca też częstsze mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu, zachowanie dystansu społecznego (1,5 m), noszenie masek ochronnych we wszystkich miejscach, gdzie występują duże skupiska osób o nieznanym statusie zdrowotnym, wprowadzenie pracy zdalnej w większym zakresie, pozostawanie w samoizolacji domowej osób chorych przez 5-7 dni.

OGLĄDAJ: Grypa przybiera na sile. Alarmujące dane
pc

Grypa przybiera na sile. Alarmujące dane

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta, Marta Kolbus /akw

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
GrypaZdrowieSzczepienia
Czytaj także:
rosyjscy zolnierze 001 milru
"Zabijali, niszczyli, gwałcili i rabowali". Już nie wjadą do tego kraju
Świat
imageTitle
Kaski Brytyjczyków zakazane na igrzyskach
EUROSPORT
akcja
Pękł pod nimi lód, na pomoc przyleciał śmigłowiec. Nagranie
METEO
imageTitle
Plan transmisji. Gdzie oglądać dzisiejsze starty Polaków?
EUROSPORT
imageTitle
Niedziela na igrzyskach i pierwsza medalowa szansa dla Polski
RELACJA
Marius Borg Hoiby w 2022 roku
Syn oskarżony o gwałty, ona wśród znajomych Epsteina. "Czy może być po tym królową?"
Maciej Wacławik
Powodzie w okolicach Kadyksu w Hiszpanii
Osiem burz jedna po drugiej. Straty liczą w setkach milionów
METEO
Moskwa, Rosja
Nowe informacje po zamachu w Moskwie
Świat
imageTitle
Sochan w końcu wrócił do gry. Kibice go docenili
EUROSPORT
The Washington Post HQ
Kolejne wstrząsy w "Washington Post". "Nadszedł moment, bym ustąpił"
Świat
Głosowanie w wyborach parlamentarnych w Bangkoku
Trzech premierów w trzy lata. Trwają przyspieszone wybory
Świat
Gołoledź, oblodzenie
IMGW ostrzega. Tam drogi będą oblodzone
METEO
Lindsey Vonn miała już nie wrócić na stok
Rzuca wyzwanie losowi. To na nią będzie patrzeć cały świat
EUROSPORT
imageTitle
Plan olimpijskich startów Polaków na dziś
EUROSPORT
Anna Twardosz
Pierwsze medale na igrzyskach, świetny debiut Polki, droga przez zamarznięty Bałtyk
TO WARTO WIEDZIEĆ
Zima, śnieg, auto, parasol
Wiatr spotęguje odczucie chłodu
METEO
imageTitle
Jagiellonia nie zwalnia tempa w grze o tytuł. Jest liderem tabeli
Najnowsze
imageTitle
Efektowny występ naszego solisty na pożegnanie z rywalizacją drużynową
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Hołownia w zarządzie Polski 2050. Kto jeszcze?
Polska
Policja
Pożar na czwartym piętrze. Policjanci wśród poszkodowanych
Szczecin
Brad Arnold
Brad Arnold nie żyje
Kultura i styl
imageTitle
Twardosz przeszczęśliwa. "Te igrzyska będą w moim sercu już na zawsze"
EUROSPORT
Atak na policję w Mediolanie
Protest w Mediolanie przeciw igrzyskom. Na koniec starcia z policją
Świat
3
Lawiny we Włoszech, są ofiary śmiertelne
METEO
imageTitle
Znakomity debiut Polki. Niespodzianka w walce o złoto
EUROSPORT
Adielija Pietrosian
Dopuszczeni do igrzysk mimo kontrowersji. "Jest jak jest"
Jakub Loska
Fakty po faktach - Paweł Kowal
"Polska jest szczególnie stratna i my te straty mamy prawo liczyć"
FAKTY PO FAKTACH
imageTitle
"Najgorszy sezon w życiu". Za to w urodziny złoto i rekord
EUROSPORT
Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Netanjahu spotka się z Trumpem
Świat
Świnoujście
Wóz strażacki ślizgał się po placu. Nagranie
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica