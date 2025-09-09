Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

E-skierowania na szczepienia przeciw COVID-19 już dostępne

covid strzykawka lekarz shutterstock_2466627729
Lekarze nadal obserwują zachorowania na koronawirusa
Liczba zachorowań na COVID-19 rośnie, w ubiegłym tygodniu odnotowano 5 tysięcy zakażeń - przekazał Główny Inspektorat Sanitarny. Od 9 września rozpoczęło się wystawianie e-skierowań w Internetowym Koncie Pacjenta na bezpłatne szczepienia. Kiedy ruszają szczepienia?

Szczepionki zostały zakupione przez resort zdrowia, a Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje kwalifikację pacjenta i wykonanie szczepienia. Można się będzie na nie zapisać właśnie na podstawie e-skierowania dostępnego w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

Kto zaszczepi się bezpłatnie?

Szczepienia będą bezpłatne dla wszystkich chętnych, w różnych dawkach w zależności od wieku i stanu odporności. Dla osób od 12. roku życia zalecana jest jednodawkowa szczepionka Spikevax LP.8.1., produkowana przez Modernę. W przypadku osób z ciężkim niedoborem odporności podawane będą dwie dawki szczepienia - druga w odstępie minimum dwóch miesięcy, a zdecyduje o tym lekarz. Dzieci od 6. miesiąca życia będą mogły być zaszczepione w dawce pediatrycznej tej samej szczepionki. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie pacjent.gov.pl.

Poza refundowanym preparatem Moderny, będą też dostępne szczepionki komercyjne, które będzie można przyjąć w aptece lub w POZ.

Zapisy na szczepienia ruszają od 15 września. Same szczepienia rozpoczną się 22 września o godz. 16:00.

Kto powinien zaszczepić się?

Ministerstwo Zdrowia podkreśliło w komunikacie, że szczepienia są szczególnie istotne w przypadku osób o największym ryzyku przebiegu ciężkiego COVID-19, czyli kobiet i mężczyzn powyżej 60. roku życia, dzieci, młodzieży i dorosłych z chorobami współistniejącymi, tj. otyłością (BMI≥25), cukrzycą, przewlekłymi chorobami płuc, przewlekłą chorobą nerek, chorobami układu sercowo-naczyniowego, zaburzeniami neurorozwojowymi, aktywną chorobą nowotworową, z immunosupresją (wynikającą z choroby lub leczenia).

Tak zapobiegniesz cukrzycy. Chodzi o ważne szczepienie
Dowiedz się więcej:

Tak zapobiegniesz cukrzycy. Chodzi o ważne szczepienie

Szczepienia są też szczególnie wskazane dla pensjonariuszy placówek opieki długoterminowej i ich opiekunów, kobiet w ciąży, pracowników ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentami lub pensjonariuszami opieki długoterminowej.

Gdzie będzie można zaszczepić się?

Podobnie jak w poprzednich latach, punkty szczepień znajdą się w przychodniach szpitalach i aptekach, które przystąpiły do programu, czym pisaliśmy w tvn24.pl. Aptecznych jest około 1,5 tysiąca.

Pacjenci mogą zapisać się na szczepienie za pośrednictwem IKP, w przypadku, gdy punkt szczepień udostępni terminy w e-rejestracji lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Wykaz punktów POZ i aptek ogólnodostępnych zostanie opublikowany na stronie pacjent.gov.pl, natomiast informacji o terminach udziela punkt szczepień.

Przed czym chroni szczepienie?

Dane z Głównego Inspektoratu Sanitarnego wskazują, że zachorowań na COVID-19 w Polsce przybywa. W ciągu ostatniego tygodnia liczba zakażeń COVID-19 wzrosła z około 1200-1300 do niemal 5000. Według ekspertów tegoroczne subwarianty SARS-CoV-2 wywołują objawy przeziębieniowe podobne do anginy, a u starszych mogą doprowadzić do zapalenia płuc.

Nowe refundowane szczepienia w aptekach. Jest termin
Dowiedz się więcej:

Nowe refundowane szczepienia w aptekach. Jest termin

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) monitoruje dwa warianty SARS-CoV-2. Jednym z nich jest LP.8.1, a drugim XEC. Ryzyko dla zdrowia publicznego, które mogą wywołać wirusy, WHO oceniła jako niskie w skali globalnej.

Eksperci zachęcają do szczepienia się także przeciw grypie, która w sezonie jesienno-zimowym jest szczególnie aktywna. Są one bezpłatne dla dzieci (od 6 miesiąca), kobiet w ciąży i połogu oraz dla osób powyżej 65. roku życia i refundowane w 50 proc. dla dorosłych w wieku 18–64 lata. - Podanie sezonowe szczepionki przeciw COVID-19 wraz ze szczepionką przeciw grypie jest postępowaniem powszechnie zalecanym i bezpiecznym. Szczepionkę przeciw COVID-19 można podawać w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu innych szczepionek, w tym »żywych«, inaktywowanych, a także szczepionek zalecanych kobietom w ciąży - zaznaczył resort.

Ponad 5 lat pandemii

Pandemię COVID-19 wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 11 marca 2020 r. Trzy lata później, 5 maja 2023 r., WHO orzekła zakończenie stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC) w związku z COVID-19. Eksperci wyjaśniali wówczas, że WHO nie odwołała drugiego stanu, który dotyczy samej pandemii, czyli formalnie pandemia COVID-19 jeszcze się nie skończyła.

Pandemia oznacza pojawienie się w skali globalnej nowego patogenu, szybko się rozprzestrzeniającego, o znaczącym poziomie patogenności.

Autorka/Autor: annabie

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PeopleImages/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieSzczepienia
Czytaj także:
Armand Duplantis. Kosmita
Fortuna za każdy centymetr. Gdzie zatrzyma się fenomen tyczki? 
Rafał Kazimierczak
Władysław Kosiniak-Kamysz
Wojsko powinno zestrzeliwać drony zza wschodniej granicy? Szef MON odpowiada
Polska
Dziecko znajdowało się około 150 metrów od brzegu
Wiatr porwał dmuchańca, dziewczynka wpadła do wody. Wołanie usłyszał strażak
Lublin
matka dziecko wozek shutterstock_2315547949
800 plus po nowemu. Co zrobi Prawo i Sprawiedliwość?
BIZNES
27 min
pani ewelina - otyłość repo w plusie
"Bardzo nie chciałam tego jeść, ale czułam, że muszę"
TVN24+ Originals
Zamaskowani wandale zatrzymali tramwaj i zniszczyli go farbą
Zamaskowani wandale zatrzymali tramwaj i zniszczyli go farbą. Nagranie
Wrocław
shutterstock_2374506117
Microsoft wyda miliardy. Firma z Redmond stawia na sztuczną inteligencję
BIZNES
Drzewa, las
Las, drzewo, a pod nim mężczyzna z raną szyi. Poszło o kobietę
Rzeszów
Nawrocki i Trump - Biały Dom
"Wyborcza": tajna notatka do MSZ o spotkaniu z udziałem Cenckiewicza
Polska
Nowa Zelandia. Leśna kryjówka mężczyzny i jego dzieci
Policja publikuje zdjęcia kryjówki zastrzelonego mężczyzny. Tu trzymał swoje dzieci
Świat
Śmiertelny wypadek samolotu we wsi Lipowa
Spadł samolot we wsi pod Żywcem. Dwie osoby nie żyją
Katowice
Nie będzie zapowiadanego rodeo w Gliwicach (zdjęcie ilustracyjne)
To miało być największe rodeo w Europie. Miasto i Jarosław Kaczyński mówią "nie"
Katowice
Zachowanie opiekunek nagrała inna pracownica żłobka
"K...a, co on robi!". Opiekunki skazane za znęcanie się nad maluchami, ale bez więzienia
Kraków
Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu
Drogowcy wracają na Obozową, będą utrudnienia
WARSZAWA
Ihab Abu Jazar
Stracił 250 bliskich mu osób. "Najbardziej boimy się, co zobaczymy w telefonach"
EUROSPORT
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Pożar bloku w Ząbkach. Burmistrzyni interweniuje w sprawie wypłat odszkodowań
WARSZAWA
Egzaminy do SGH. "Całe sale Ukraińców"? Jest wyjaśnienie
Egzaminy do SGH. "Całe sale Ukraińców"? Uczelnia wyjaśnia
Jan Kunert
shutterstock_2156726179
Promocje wprowadzały w błąd. Popularna sieć i menadżerowie z zarzutami
BIZNES
ukraina
Stali w kolejce po emeryturę, spadły rosyjskie bomby. Nie żyje co najmniej 21 osób
Świat
imageTitle
Koniec sezonu dla siódmego tenisisty świata
EUROSPORT
Hiszpania
Załamanie pogody w Hiszpanii. Wiatr wyrywał drzewa
Anna Bruszewska
Skazany za pedofilię może ubiegać się o odszkodowanie, chociaż do przestępstwa się przyznał
Wjechał w małżeństwo autem. Decyzja sądu
Kujawsko-Pomorskie
Zatrzymania przemytników na szlaku bałkańskim
47 Syryjczyków w busie. Siatka przemytników ludzi rozbita
Rzeszów
Jarosław Kaczyński
Odwołali rodeo w Gliwicach. Kaczyński komentuje
Polska
Izraelski atak na miasto Gaza
Ewakuacja Gazy. Izrael grozi zrównaniem miasta z ziemią
Świat
Cukrzyca i otyłość
Leki na otyłość mogą być sfałszowane. GIF ostrzega
Zdrowie
Szymon Hołownia
"Nie odważyłbym się i panu też nie radzę"
Polska
Badania o wpływie prac domowych na wyniki uczniów
Czy prace domowe powinny wrócić? Wymowne wyniki sondażu
Polska
Nawrocki i Stubb
Nawrocki: mamy przekonanie, że Putin jest gotowy, by uderzyć na kolejne państwa
Świat
imageTitle
Niemcy gromią rywali. Trener ustępuje w środku turnieju
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica