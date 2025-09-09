E-skierowania na szczepienia przeciw COVID-19 już dostępne

Lekarze nadal obserwują zachorowania na koronawirusa

Szczepionki zostały zakupione przez resort zdrowia, a Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje kwalifikację pacjenta i wykonanie szczepienia. Można się będzie na nie zapisać właśnie na podstawie e-skierowania dostępnego w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

Kto zaszczepi się bezpłatnie?

Szczepienia będą bezpłatne dla wszystkich chętnych, w różnych dawkach w zależności od wieku i stanu odporności. Dla osób od 12. roku życia zalecana jest jednodawkowa szczepionka Spikevax LP.8.1., produkowana przez Modernę. W przypadku osób z ciężkim niedoborem odporności podawane będą dwie dawki szczepienia - druga w odstępie minimum dwóch miesięcy, a zdecyduje o tym lekarz. Dzieci od 6. miesiąca życia będą mogły być zaszczepione w dawce pediatrycznej tej samej szczepionki. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie pacjent.gov.pl.

Poza refundowanym preparatem Moderny, będą też dostępne szczepionki komercyjne, które będzie można przyjąć w aptece lub w POZ.

Zapisy na szczepienia ruszają od 15 września. Same szczepienia rozpoczną się 22 września o godz. 16:00.

Kto powinien zaszczepić się?

Ministerstwo Zdrowia podkreśliło w komunikacie, że szczepienia są szczególnie istotne w przypadku osób o największym ryzyku przebiegu ciężkiego COVID-19, czyli kobiet i mężczyzn powyżej 60. roku życia, dzieci, młodzieży i dorosłych z chorobami współistniejącymi, tj. otyłością (BMI≥25), cukrzycą, przewlekłymi chorobami płuc, przewlekłą chorobą nerek, chorobami układu sercowo-naczyniowego, zaburzeniami neurorozwojowymi, aktywną chorobą nowotworową, z immunosupresją (wynikającą z choroby lub leczenia).

Szczepienia są też szczególnie wskazane dla pensjonariuszy placówek opieki długoterminowej i ich opiekunów, kobiet w ciąży, pracowników ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentami lub pensjonariuszami opieki długoterminowej.

Gdzie będzie można zaszczepić się?

Podobnie jak w poprzednich latach, punkty szczepień znajdą się w przychodniach szpitalach i aptekach, które przystąpiły do programu, czym pisaliśmy w tvn24.pl. Aptecznych jest około 1,5 tysiąca.

Pacjenci mogą zapisać się na szczepienie za pośrednictwem IKP, w przypadku, gdy punkt szczepień udostępni terminy w e-rejestracji lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Wykaz punktów POZ i aptek ogólnodostępnych zostanie opublikowany na stronie pacjent.gov.pl, natomiast informacji o terminach udziela punkt szczepień.

Przed czym chroni szczepienie?

Dane z Głównego Inspektoratu Sanitarnego wskazują, że zachorowań na COVID-19 w Polsce przybywa. W ciągu ostatniego tygodnia liczba zakażeń COVID-19 wzrosła z około 1200-1300 do niemal 5000. Według ekspertów tegoroczne subwarianty SARS-CoV-2 wywołują objawy przeziębieniowe podobne do anginy, a u starszych mogą doprowadzić do zapalenia płuc.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) monitoruje dwa warianty SARS-CoV-2. Jednym z nich jest LP.8.1, a drugim XEC. Ryzyko dla zdrowia publicznego, które mogą wywołać wirusy, WHO oceniła jako niskie w skali globalnej.

Eksperci zachęcają do szczepienia się także przeciw grypie, która w sezonie jesienno-zimowym jest szczególnie aktywna. Są one bezpłatne dla dzieci (od 6 miesiąca), kobiet w ciąży i połogu oraz dla osób powyżej 65. roku życia i refundowane w 50 proc. dla dorosłych w wieku 18–64 lata. - Podanie sezonowe szczepionki przeciw COVID-19 wraz ze szczepionką przeciw grypie jest postępowaniem powszechnie zalecanym i bezpiecznym. Szczepionkę przeciw COVID-19 można podawać w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu innych szczepionek, w tym »żywych«, inaktywowanych, a także szczepionek zalecanych kobietom w ciąży - zaznaczył resort.

Ponad 5 lat pandemii

Pandemię COVID-19 wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 11 marca 2020 r. Trzy lata później, 5 maja 2023 r., WHO orzekła zakończenie stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC) w związku z COVID-19. Eksperci wyjaśniali wówczas, że WHO nie odwołała drugiego stanu, który dotyczy samej pandemii, czyli formalnie pandemia COVID-19 jeszcze się nie skończyła.

Pandemia oznacza pojawienie się w skali globalnej nowego patogenu, szybko się rozprzestrzeniającego, o znaczącym poziomie patogenności.