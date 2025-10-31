Dlaczego boimy się zmierzyć z umieraniem? "O śmierci nikt nie chce słuchać"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Teoretycznie każdy z nas, żyjąc, zdaje sobie sprawę z tego, że śmierć jest momentem nieuniknionym, że kiedyś będzie się trzeba z nią zmierzyć, żegnając kogoś bliskiego. A nie jest tak, że w praktyce jednak ta świadomość znika, kiedy sami zderzamy się z taką sytuacją?

Uśmiecham się, słysząc to pytanie. Zaczął pan optymistycznie, zakładając, że w ogóle dopuszczamy fakt, że śmierć istnieje. Nie jest to zjawisko powszechne. Po ludzku mamy tendencję do uruchamiania mechanizmów, które bronią nas przed zagrażającymi informacjami, a ta właśnie taką jest. Jeśli natomiast jesteśmy gotowi zmierzyć się z myślą, że kiedyś będziemy musieli umrzeć, to już jest dobrze. Na pewno dużo trudniej jest osobom, które unikają tego tematu, a czasem są nim przerażone: "nie mów tak, nie chcę o tym słuchać i rozmawiać". Wydaje się, że unikanie nas ochroni, a niestety powoduje, że kiedy przychodzi czas żegnania kogoś bliskiego, jesteśmy do tego zupełnie nieprzygotowani.

Dużo w tym wszystkim chyba zależy też od tego, kogo i w jakiej sytuacji żegnamy. Inaczej pewnie będzie, kiedy ktoś bliski był już starszy i długo chorował, a inaczej, kiedy przychodzi nam się rozstać z kimś młodym, u kogo szybko postępowała choroba nowotworowa…

Rzeczywiście, dużo zależy od tego, kto jest osobą umierającą. Ma też znaczenie etap choroby, jak długo trwała. Ile mamy czasu, w którym możemy oswajać się z sytuacją i, jakkolwiek to brzmi, przygotowywać na zbliżającą się śmierć.

Na czym polega "zgoda na odejście"?

Ale trudno tu jednoznacznie odpowiedzieć. Śmierć młodych osób, matek, ojców małych dzieci, budzi naturalny sprzeciw i jest powodem niewyobrażalnego cierpienia. Ale z drugiej strony, wiele razy byłam świadkiem pożegnań, w których nie miało znaczenia to, ile lat miała osoba umierająca. Silna, zależna więź, obezwładniający lęk, niezgoda na to, że dzieje się coś, na co nie mamy wpływu i wiele innych kontekstów wpływa na to, że pożegnanie jest trudne.

W hospicjum pracujemy nad tym, by proces umierania, towarzyszenie i żegnanie bliskiej osoby, przebiegał spokojnie. Potrzeby jest czas, w którym zarówno osoba umierająca, jak i bliscy są zaangażowani w swego rodzaju przygotowanie do momentu śmierci. Obserwujemy czasem stan, który możemy określić mianem akceptacji sytuacji i "zgody na odejście". Nie znikają uczucia. Nadal jest smutek, żal, łzy, ale obserwujemy też jakiś rodzaj spokoju, pogodzenia, które wyraża się przekonaniem, że zrobiłem/łam wszystko, co było w mojej mocy. Najlepiej jak potrafiłem/łam.