Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

Dlaczego boimy się zmierzyć z umieraniem? "O śmierci nikt nie chce słuchać"

Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dlaczego boimy się zmierzyć z umieraniem?
Zwykle to, czego potrzebują umierający, to obecność. Bycie i towarzyszenie
Źródło: joel bubble ben/Shutterstock
Nie mów tak, nie myśl o tym - to najczęstsza reakcja, gdy rozmowa schodzi na temat śmierci. - Unikamy myśli o śmierci swojej lub kogoś bliskiego. Jeśli dopuszczamy ten fakt, że kiedyś i my będziemy musieli umrzeć, to już jest dobrze - mówi Anna Saletra, psycholożka, psychoterapeutka, psychoonkolożka z Puckiego Hospicjum im. św. Ojca Pio. W rozmowie z tvn24.pl opowiada o tym, dlaczego "pozwolenie na odejście" bywa największym wyrazem miłości.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Unikanie rozmów o umieraniu sprawia, że jesteśmy nieprzygotowani, gdy dotyka nas strata.
  • Akceptacja faktu, że śmierć jest częścią życia, pomaga lepiej przeżyć moment pożegnania i towarzyszyć bliskim z większym spokojem.
  • W towarzyszeniu umierającemu najważniejsze jest bycie obecnym, słuchanie i dawanie choremu prawa do decydowania o sobie.
  • Opieka nad umierającym wymaga siły i wsparcia. Po śmierci bliskiego warto pozwolić sobie na przeżycie żałoby w swoim tempie, bo to naturalny proces porządkowania życia po stracie.

Teoretycznie każdy z nas, żyjąc, zdaje sobie sprawę z tego, że śmierć jest momentem nieuniknionym, że kiedyś będzie się trzeba z nią zmierzyć, żegnając kogoś bliskiego. A nie jest tak, że w praktyce jednak ta świadomość znika, kiedy sami zderzamy się z taką sytuacją?

Uśmiecham się, słysząc to pytanie. Zaczął pan optymistycznie, zakładając, że w ogóle dopuszczamy fakt, że śmierć istnieje. Nie jest to zjawisko powszechne. Po ludzku mamy tendencję do uruchamiania mechanizmów, które bronią nas przed zagrażającymi informacjami, a ta właśnie taką jest. Jeśli natomiast jesteśmy gotowi zmierzyć się z myślą, że kiedyś będziemy musieli umrzeć, to już jest dobrze. Na pewno dużo trudniej jest osobom, które unikają tego tematu, a czasem są nim przerażone: "nie mów tak, nie chcę o tym słuchać i rozmawiać". Wydaje się, że unikanie nas ochroni, a niestety powoduje, że kiedy przychodzi czas żegnania kogoś bliskiego, jesteśmy do tego zupełnie nieprzygotowani.

OGLĄDAJ: Jak rozmawiać o umieraniu? Czy można przygotować się na śmierć?
pc

Jak rozmawiać o umieraniu? Czy można przygotować się na śmierć?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Dużo w tym wszystkim chyba zależy też od tego, kogo i w jakiej sytuacji żegnamy. Inaczej pewnie będzie, kiedy ktoś bliski był już starszy i długo chorował, a inaczej, kiedy przychodzi nam się rozstać z kimś młodym, u kogo szybko postępowała choroba nowotworowa…

Rzeczywiście, dużo zależy od tego, kto jest osobą umierającą. Ma też znaczenie etap choroby, jak długo trwała. Ile mamy czasu, w którym możemy oswajać się z sytuacją i, jakkolwiek to brzmi, przygotowywać na zbliżającą się śmierć.

Na czym polega "zgoda na odejście"?
Na czym polega "zgoda na odejście"?

Ale trudno tu jednoznacznie odpowiedzieć. Śmierć młodych osób, matek, ojców małych dzieci, budzi naturalny sprzeciw i jest powodem niewyobrażalnego cierpienia. Ale z drugiej strony, wiele razy byłam świadkiem pożegnań, w których nie miało znaczenia to, ile lat miała osoba umierająca. Silna, zależna więź, obezwładniający lęk, niezgoda na to, że dzieje się coś, na co nie mamy wpływu i wiele innych kontekstów wpływa na to, że pożegnanie jest trudne.

W hospicjum pracujemy nad tym, by proces umierania, towarzyszenie i żegnanie bliskiej osoby, przebiegał spokojnie. Potrzeby jest czas, w którym zarówno osoba umierająca, jak i bliscy są zaangażowani w swego rodzaju przygotowanie do momentu śmierci. Obserwujemy czasem stan, który możemy określić mianem akceptacji sytuacji i "zgody na odejście". Nie znikają uczucia. Nadal jest smutek, żal, łzy, ale obserwujemy też jakiś rodzaj spokoju, pogodzenia, które wyraża się przekonaniem, że zrobiłem/łam wszystko, co było w mojej mocy. Najlepiej jak potrafiłem/łam.

Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
pap_20250815_2IP
Fiasko spotkania Trumpa z Putinem. To miał być powód
Świat
Maria Żodzik ze srebrem mistrzostw świata
Mamę widuje rzadko, brata w ogóle. Tym medalem dziękuje Polsce
Rafał Kazimierczak
Trump
To była długa kolejka. Donald i Melania Trump rozdali cukierki
Świat
imageTitle
"Luksusowy transfer" w Barcelonie
EUROSPORT
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Ośmiu zatrzymanych, w tym adwokat i 126 zarzutów
WARSZAWA
Nożownik (zdjęcie ilustracyjne)
Atak nożownika. Policja zatrzymała mężczyznę
Lubuskie
Viktor Orban
Orban będzie negocjował z Trumpem. "Igrają z ogniem"
BIZNES
Narodziny leniwca w łódzkim Orientarium
W zoo narodził się leniwiec. Wybrał wyjątkową datę
Łódź
Waldemar Żurek
"Zgłaszajcie się, pokazujcie dowody". Apel Żurka
Polska
Posłowie Konfederacji Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen na sali obrad Sejmu w Warszawie
"Przekaz dnia" PiS? Konfederacja ma "konserwować wpływy Tuska", a Mentzen jest "niewiarygodny"
Polska
Z 17-latkiem w samochodzie jechały jeszcze trzy nieletnie osoby
17-latek potrącił pieszego i wjechał w przystanek
Rzeszów
Na sali zabaw w Lublinie doszło do licznych wypadków
Leżała w potwornym bólu, dzieci skakały dalej. "Jestem przerażona tym miejscem"
Polska
Toga sędziowska
Pił w pracy, spowodował kolizję i uciekł. Sędzia pozostaje bezkarny
Katarzyna Gozdawa-Litwińska
Protest ultraortodoksyjnych Żydów
Tragiczny wypadek podczas protestu w Jerozolimie
Świat
Usuwanie skutków powodzi w Hoi An w Wietnamie
Ponad tysiąc litrów deszczu w dobę. Woda sięgała dachów domów
METEO
imageTitle
Najpierw awantura, później wielki mecz reprezentanta Polski
EUROSPORT
imageTitle
Dymisja w Legii po blamażu
EUROSPORT
2910N104V CPK ZABLOTNIA 01
CPK nie powstanie. Projekt ma dostać nową nazwę
BIZNES
11 min
31102025 wielgomasa rozmowa cala knapik-0002
Wielgomas: nie chcę być wciągany w afery polityczne
Maciej Knapik
"Blair Witch Project"
Pięć sposobów, jak zmienić najbliższy wieczór w horror
Adam Michejda
Warszawa, 11.06.2025, premier Donald Tusk, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz
Sondaż zaufania do polityków. Duży wzrost jednego z liderów koalicji
Polska
Samochód wpadł w bariery na S2
Dwa auta w barierkach. Utrudnienia na S2
WARSZAWA
Mężczyzna trafił do aresztu
Z nożem na sąsiada
WARSZAWA
SW_MOZEMY TYLKO WALCZYC TVN24 PLUS-0007
"W boju odnajdują siebie"
Polska
Zakupy sklep pakowanie
Najnowsze dane o wzroście cen. Donald Tusk komentuje
BIZNES
Przyczyny śmierci chłopaka ma wyjaśnić sekcja zwłok
Tajemnicza śmierć nastolatka. "Wyglądało jakby próbował przed kimś uciekać"
Rzeszów
Cmentarz (zdjęcie ilustracyjne)
Jak dojechać na cmentarze w Lublinie? Zmiany w organizacji ruchu
Lublin
Książę Andrzej
"Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnej rodziny pokonała księcia"
Świat
Ma odpowiadać za usiłowanie zabójstwa
Pijany żołnierz strzelał do cywilów. Nie stanie przed sądem
Białystok
telegram
Jeden cel Rosjan i krwawe ataki. W to miasto uderzyli niemal 600 razy
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica