Czym grozi noszenie "japonek"? Ekspertka ostrzega

Kluczowe fakty: Japonki nie zapewniają amortyzacji i stabilizacji. Nie chronią też przed mikrowstrząsami i urazami.

Długotrwałe noszenie japonek może sprzyjać wielu schorzeniom stóp i zwiększać przeciążenia całego układu mięśniowo-szkieletowego.

Jakie japonki warto wybrać aby chronić się przed kontuzjami?

Japonki, choć kojarzone przede wszystkim z plażą i wakacjami, coraz częściej stają się elementem miejskiej garderoby i dla niektórych są codziennym obuwiem. Eksperci jednak ostrzegają, że ich długotrwałe noszenie może mieć wiele negatywnych skutków. Są niestabilnym obuwiem, a to zmusza stopy do intensywnej pracy i nadmiernego obciążenia mięśni, ścięgien oraz tkanek. Może to prowadzić do dolegliwości bólowych, stanów zapalnych i przeciążeń, szczególnie przy długotrwałym noszeniu oraz zwiększać ryzyko skręceń i innych urazów stawu skokowego.