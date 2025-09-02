Sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje pracę okulistów? Polscy naukowcy badali innowacyjne narzędzie

Prof. Michał Chudzik mówił o witaminie D3 w podcaście "Wywiad Medyczny"

Naukowcy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego uczestniczyli w międzynarodowym projekcie badającym zastosowanie sztucznej inteligencji w okulistyce. Wyniki prac wskazują, że nowy model AI znacząco zwiększa trafność diagnozy i skuteczność decyzji klinicznych.

Trafniejsze diagnozy i lepsze decyzje terapeutyczne

Jak przekazała rzeczniczka uczelni Agata Pustułka, wyniki badań opublikowano w czasopiśmie "Nature Medicine". Opracowany system EyeFM to multimodalny model sztucznej inteligencji, który został wytrenowany na bazie 14,5 mln obrazów okulistycznych i 400 tys. tekstów klinicznych pochodzących z międzynarodowych i wieloetnicznych zbiorów danych.

Wyniki wskazały, że korzystanie z EyeFM podniosło trafność diagnoz z 75,4 proc. do 92,2 proc., a poprawność decyzji dotyczących kierowania pacjentów do dalszego leczenia - z 80,5 proc. do 92,2 proc. Według autorów badania lekarze wspierani przez model tworzyli bardziej ustandaryzowane raporty, a pacjenci częściej stosowali się do zaleceń terapeutycznych i dotyczących samokontroli.

Sztuczna inteligencja może realnie wspierać okulistów

Co istotne, EyeFM umożliwiał skuteczne wykorzystanie tańszych i powszechniej dostępnych badań obrazowych w sytuacjach, w których dotąd standardem były kosztowne techniki, takie jak optyczna koherentna tomografia.

- Badanie to stanowi ważny krok w kierunku klinicznej translacji modeli AI, pokazując, że sztuczna inteligencja może realnie wspierać okulistów, zwiększając precyzję i efektywność ich pracy oraz poprawiając wyniki zdrowotne pacjentów - mówi współautor publikacji, prof. Adrian Smędowski ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, cytowany w komunikacie uczelni.

Prof. Smędowski kieruje zespołem badawczym w Katedrze i Klinice Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu jaskry oraz dziedzicznych chorób siatkówki. "Nature Medicine" należy do grupy czasopism "Nature" i uznawane jest za jedno z najbardziej prestiżowych pism naukowych w dziedzinie medycyny.