Zdrowie

Sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje pracę okulistów? Polscy naukowcy badali innowacyjne narzędzie

lekarz okulista badanie oko shutterstock_2266690753
Prof. Michał Chudzik mówił o witaminie D3 w podcaście "Wywiad Medyczny"
Do ponad 92 procent udało się okulistom podnieść trafność diagnoz i poprawność decyzji dotyczących kierowania pacjentów do dalszego leczenia dzięki zastosowaniu modelu sztucznej inteligencji. Algorytm został wytrenowany na bazie 14,5 mln obrazów okulistycznych i 400 tys. tekstów klinicznych. W zespole badawczym znaleźli się Polacy.

Naukowcy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego uczestniczyli w międzynarodowym projekcie badającym zastosowanie sztucznej inteligencji w okulistyce. Wyniki prac wskazują, że nowy model AI znacząco zwiększa trafność diagnozy i skuteczność decyzji klinicznych.

OGLĄDAJ: Zabieg, który ekspertowi "mrozi krew w żyłach". "Mamy przykłady celebrytów, którzy stracili wzrok"
shutterstock_1503082556

Zabieg, który ekspertowi "mrozi krew w żyłach". "Mamy przykłady celebrytów, którzy stracili wzrok"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Trafniejsze diagnozy i lepsze decyzje terapeutyczne

Jak przekazała rzeczniczka uczelni Agata Pustułka, wyniki badań opublikowano w czasopiśmie "Nature Medicine". Opracowany system EyeFM to multimodalny model sztucznej inteligencji, który został wytrenowany na bazie 14,5 mln obrazów okulistycznych i 400 tys. tekstów klinicznych pochodzących z międzynarodowych i wieloetnicznych zbiorów danych.

Wyniki wskazały, że korzystanie z EyeFM podniosło trafność diagnoz z 75,4 proc. do 92,2 proc., a poprawność decyzji dotyczących kierowania pacjentów do dalszego leczenia - z 80,5 proc. do 92,2 proc. Według autorów badania lekarze wspierani przez model tworzyli bardziej ustandaryzowane raporty, a pacjenci częściej stosowali się do zaleceń terapeutycznych i dotyczących samokontroli.

Liczba dzieci z tą wadą stale rośnie. Co na to eksperci?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Liczba dzieci z tą wadą stale rośnie. Co na to eksperci?

Polska

Sztuczna inteligencja może realnie wspierać okulistów

Co istotne, EyeFM umożliwiał skuteczne wykorzystanie tańszych i powszechniej dostępnych badań obrazowych w sytuacjach, w których dotąd standardem były kosztowne techniki, takie jak optyczna koherentna tomografia.

- Badanie to stanowi ważny krok w kierunku klinicznej translacji modeli AI, pokazując, że sztuczna inteligencja może realnie wspierać okulistów, zwiększając precyzję i efektywność ich pracy oraz poprawiając wyniki zdrowotne pacjentów - mówi współautor publikacji, prof. Adrian Smędowski ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, cytowany w komunikacie uczelni.

Co o edukacji zdrowotnej mówią lekarze? "Moje dzieci na pewno będą uczestniczyć w tych zajęciach"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co o edukacji zdrowotnej mówią lekarze? "Moje dzieci na pewno będą uczestniczyć w tych zajęciach"

Piotr Wójcik

Prof. Smędowski kieruje zespołem badawczym w Katedrze i Klinice Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu jaskry oraz dziedzicznych chorób siatkówki. "Nature Medicine" należy do grupy czasopism "Nature" i uznawane jest za jedno z najbardziej prestiżowych pism naukowych w dziedzinie medycyny.

Autorka/Autor: pwojc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

