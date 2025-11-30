Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
"BYŁ SOBIE MÓZG"
|

Ty śpisz, a mózg? Zwalnia, przyspiesza i sprząta

Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
W trakcie snu mózg pozbywa się rzeczy, które mogą być dla niego szkodliwe
W trakcie snu mózg pozbywa się rzeczy, które mogą być dla niego szkodliwe
Źródło: Katarzyna Korzeniowska / TVN24+
Sen może wydawać się czymś oczywistym. W końcu każdy człowiek śpi i musi spać, żeby móc funkcjonować. Co dzieje się w mózgu, gdy zasypiamy? Wyjaśnia to w rozmowie z cyklu "Był sobie mózg" doktora Anna Duszyk-Bogorodzka z Katedry Psychologii Biologicznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Badaczka opisuje działanie układu glimfatycznego, za pomocą którego mózg pozbywa się najróżniejszych śmieci. Dosłownie. Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Nawet jeśli poziom aktywności mózgu w trakcie snu się obniża, to mózg nigdy nie zasypia.
  • W trakcie snu mózg "się sprząta" - pozbywa się pozostałości po najróżniejszych procesach neurochemicznych - oraz przepracowuje niektóre z doświadczeń emocjonalnych.
  • Cykl rozmów "Był sobie mózg" powstał na zakończenie Mięsiąca Świadomości Zdrowia Psychicznego - obchodzonego co roku w listopadzie.Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Sen odpowiada za bardzo wiele procesów fizjologicznych w naszym organizmie. Nic więc dziwnego, że w naukowczynie i naukowcy podkreślają, że zdrowy sen ma ogromne znacznie dla naszego codziennego funkcjonowania: również z perspektywy emocjonalnej i psychicznej.

Zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym, co dzieje się w mózgu, gdy człowiek śpi? Albo: dlaczego niektórym ludziom śnią się różne rzeczy i jakie ma to znaczenie w codziennym życiu? Okazuje się, że stan snu z perspektywy mózgu jest szalenie fascynujący. Przede wszystkim jest niejednorodny: składa się ze snu NREM i snu REM.

Gdy śpimy, przyspiesza działanie układu glimfatycznego, który jest dla naszego mózgu niczym myjnia samochodowa. Jak on działa dokładnie? Wyjaśnia to dr. Anna Duszyk-Bogorodzka z Katedry Psychologii Biologicznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie w rozmowie z cyklu "Był sobie mózg".

dr. Anna Duszyk-Bogorodzka
dr. Anna Duszyk-Bogorodzka
Źródło: fot. archiwum prywatne / TVN24+

Tomasz-Marcin Wrona: Czym jest sen?  dr Anna Duszyk-Bogorodzka: To bardzo trudne pytanie, chociaż mogłoby się nam wydawać, że każdy z nas zna odpowiedź. W rzeczywistości mamy do czynienia z bardzo skomplikowanym zjawiskiem. Można byłoby powiedzieć, że sen jest stanem fizjologicznym, w którym jesteśmy nieświadomi. Natomiast jest to jedynie część prawdy, ponieważ pacjenci w śpiączce również są nieświadomi, ale oni nie są w stanie się wybudzić i wrócić do stanu czuwania. Dlatego sen definiujemy jako stan nieświadomości, z którego możemy się wybudzić - na przykład w w sytuacji awaryjnej, kiedy rano dzwoni budzik - wracamy do świadomości i stanu czuwania. 

Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
"Musiałem". Postrzelony w brzuch zawodnik wrócił do szpitala
Najnowsze
Auto dachowało
Auto dachowało, ranny kierowca trafił do szpitala
Szczecin
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany dla pracowników. "To byłby prawdziwy przewrót kopernikański"
BIZNES
Ocieplenie i odwilż
Idzie zmiana. "Zimowy epizod przejdzie do historii"
METEO
Wypadek pod Warszawą
Zderzenie pod Warszawą, ranni byli zakleszczeni w aucie
WARSZAWA
Do katastrofy śmigłowca Robinson R44 doszło na Podkarpaciu
Dwaj mężczyźni zginęli w katastrofie śmigłowca. Byli ze sobą spokrewnieni
Rzeszów
imageTitle
Poranne problemy w Ruce. Kwalifikacje odwołane
EUROSPORT
Pożar wieżowców w Hongkongu
146 ofiar śmiertelnych pożaru wieżowców w Hongkongu
Świat
Seniorka została odnaleziona w stawie w Nowym Lublińcu
Zaginioną seniorkę odnaleźli w stawie
Rzeszów
Śmiertelny wypadek w Krzywiźnie
Tragiczny wypadek na Opolszczyźnie, nie żyje 66-latek
Opole
Open'er 2025
Quo vadis, letnie festiwale? Co nas czeka w przyszłym roku
Martyna Nowosielska-Krassowska
Black Friday
Ruch wzrósł o 800 procent. Padł rekord
BIZNES
noworosyjsk port rosja shutterstock_1991073257
Ukraińcy atakują kluczowy port. Kazachstan grozi konsekwencjami
Świat
imageTitle
Inter Miami zagra o mistrzostwo. Messi wyprzedził Puskasa
EUROSPORT
Rowery Veturilo
Rowery Veturilo znikają z ulic. Kończy się tegoroczny sezon
WARSZAWA
Donald Tusk
Stopnie alarmowe w Polsce. Jest decyzja premiera
BIZNES
imageTitle
Przełamanie Mavericks. Bohaterem fenomenalny 18-latek
EUROSPORT
Świerk pospolity (Picea abies)
Zagrażają im korniki. Za 10 lat może ich tu nie być
METEO
Na miejscu była policja (zdjęcie ilustracyjne)
Zabarykadował się z partnerką i półtorarocznym dzieckiem. Policja weszła siłowo do mieszkania
Kraków
imageTitle
Perfekcyjny bilans. O której dziś drugi mecz Polek na mistrzostwach świata?
EUROSPORT
imageTitle
Niecodzienny obrazek po meczu Barcelony. "Niepokojąca rozmowa"
EUROSPORT
Kontrowersyjna kampania w transporcie publicznym
W miejskiej kampanii pasażer z głową świni jest otyły, brudny i je. Organizacje społeczne interweniują
WARSZAWA
Mgła, wczesna jesień, poranek, zamglenie, Polska
Gdzie wciąż zalegają mgły i pada marznący deszcz
METEO
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto w górę
BIZNES
Tajscy mnisi sprzątają buddyjską świątynię po powodzi
Uszkodzona słynna świątynia. "Ludzie są pełni żalu i smutku"
METEO
Rosyjski pocisk RS-28 Sarmat (test z 20.04.2022)
Potężna broń Putina znów zawiodła. "Eksplodowała podczas testów"
Świat
Śmiertelny wypadek w powiecie garwolińskim
Uderzył w barierki, zginął na miejscu
WARSZAWA
Prezydent RP Karol Nawrocki
Nawrocki zmienia plany. Odwołuje spotkanie z Orbanem
Polska
27 min
Donald Tusk marsz 4. czerwca
Premiera"Ale my nie mamy tysiąca Tusków". Co teraz mówią ci, którzy za premierem krzyczeli najgłośniej?
Czarno na białym
Zakaz handlu w niedziele
Dwie duże zmiany w zakazie handlu
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica