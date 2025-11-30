Ty śpisz, a mózg? Zwalnia, przyspiesza i sprząta

W trakcie snu mózg pozbywa się rzeczy, które mogą być dla niego szkodliwe

Kluczowe fakty: Nawet jeśli poziom aktywności mózgu w trakcie snu się obniża, to mózg nigdy nie zasypia.

W trakcie snu mózg "się sprząta" - pozbywa się pozostałości po najróżniejszych procesach neurochemicznych - oraz przepracowuje niektóre z doświadczeń emocjonalnych.

Cykl rozmów "Był sobie mózg" powstał na zakończenie Mięsiąca Świadomości Zdrowia Psychicznego - obchodzonego co roku w listopadzie.

Sen odpowiada za bardzo wiele procesów fizjologicznych w naszym organizmie. Nic więc dziwnego, że w naukowczynie i naukowcy podkreślają, że zdrowy sen ma ogromne znacznie dla naszego codziennego funkcjonowania: również z perspektywy emocjonalnej i psychicznej.

Zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym, co dzieje się w mózgu, gdy człowiek śpi? Albo: dlaczego niektórym ludziom śnią się różne rzeczy i jakie ma to znaczenie w codziennym życiu? Okazuje się, że stan snu z perspektywy mózgu jest szalenie fascynujący. Przede wszystkim jest niejednorodny: składa się ze snu NREM i snu REM.

Gdy śpimy, przyspiesza działanie układu glimfatycznego, który jest dla naszego mózgu niczym myjnia samochodowa. Jak on działa dokładnie? Wyjaśnia to dr. Anna Duszyk-Bogorodzka z Katedry Psychologii Biologicznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie w rozmowie z cyklu "Był sobie mózg".

Tomasz-Marcin Wrona: Czym jest sen? dr Anna Duszyk-Bogorodzka: To bardzo trudne pytanie, chociaż mogłoby się nam wydawać, że każdy z nas zna odpowiedź. W rzeczywistości mamy do czynienia z bardzo skomplikowanym zjawiskiem. Można byłoby powiedzieć, że sen jest stanem fizjologicznym, w którym jesteśmy nieświadomi. Natomiast jest to jedynie część prawdy, ponieważ pacjenci w śpiączce również są nieświadomi, ale oni nie są w stanie się wybudzić i wrócić do stanu czuwania. Dlatego sen definiujemy jako stan nieświadomości, z którego możemy się wybudzić - na przykład w w sytuacji awaryjnej, kiedy rano dzwoni budzik - wracamy do świadomości i stanu czuwania.