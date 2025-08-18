Leki na ADHD ratują nie tylko zdrowie, ale też życie. Nowe badanie

Problemy z dostępem do leków na ADHD Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, może wiązać się z wieloma problemami, takimi jak zaburzenia lękowe i depresyjne.

Nowe badanie opublikowane na łamach "British Medical Journal" wykazało, że leki na ADHD mają szerokie spektrum pozytywnych skutków, które nie ograniczają się tylko do redukcji codziennych uciążliwych objawów.

Czy to oznacza, że każda osoba z ADHD powinna przyjmować leki? Pytamy psychiatrę.

Wokół leków na ADHD toczy się wiele dyskusji. Jedni się ich obawiają ze względu na skutki uboczne, takie jak bóle głowy czy problemy ze snem. Inni dzielą się spostrzeżeniami, jak bardzo leki zmieniły ich życie na lepsze. Nie chodzi tylko o doraźną poprawę samopoczucia i funkcjonowania, ale też o efekty długofalowe. Przeanalizowali je szwedzcy naukowcy.

Nowe badanie o lekach na ADHD

Nowe badanie opublikowane na łamach "British Medical Journal" wykazało, że leki na ADHD mają szerokie spektrum pozytywnych skutków, które nie ograniczają się tylko do redukcji codziennych uciążliwych objawów takich jak problemy z koncentracją.

Badanie objęło grupę aż 148 500 osób (41,3 procent z nich stanowiły kobiety) w wieku od sześciu do 64 lat z nowozdiagnozowanym ADHD. 57 procent z nich podjęło leczenie farmakologiczne w ciągu trzech miesięcy od diagnozy i je kontynuowała. Większość z nich zażywała metylofenidat. Badanie było retrospektywne, co oznacza, że naukowcy analizowali dane pochodzące z wcześniejszych lat i zgromadzone w różnych bazach i rejestrach.

Badacze sprawdzali, czy przyjmowanie leków na ADHD zmniejsza ryzyko prób samobójczych, nadużywania substancji uzależniających, wypadków komunikacyjnych, aktywności kryminalnej i przypadkowych urazów.

Analiza potwierdziła tę hipotezę. Przyjmowanie leków na ADHD - w szczególności stymulantów - zmniejsza ryzyko pierwszorazowych prób samobójczych, nadużywania substancji uzależniających, wypadków komunikacyjnych i aktywności kryminalnej. To samo zaobserwowano, patrząc na ryzyko występowania kolejnych zdarzeń tego rodzaju, a także kolejnych przypadkowych urazów.

Autorzy badania wyjaśniają w konkluzji, że przeanalizowane przez nich korzyści płynące z farmakologicznego leczenia ADHD można połączyć z faktem, że leki na ADHD zmniejszają impulsywność i poprawiają koncentrację. Potwierdzają to wyniki wcześniejszych randomizowanych badań.

- Często nie mówi się o tym, z jakim ryzykiem wiąże się nieleczone ADHD. Teraz mamy dowody na to, że leki mogą zmniejszyć to ryzyko - powiedział cytowany przez BBC prof. Samuele Cortese, jeden z autorów badania, profesor psychiatrii dzieci i młodzieży na Uniwersytecie w Southampton.

Każda osoba z ADHD musi przyjmować leki?

Dr n. med. Sławomir Murawiec, specjalista psychiatrii i psychoterapeuta z ponad 20-letnim doświadczeniem, autor wielu prac naukowych i popularno-naukowych, w rozmowie z tvn24.pl mówi, że ADHD można leczyć również niefarmakologicznie. Jak tłumaczy, nie każdy pacjent z takim rozpoznaniem musi przyjmować leki, chociaż większość osób z ADHD odczuwa dzięki nim dużą poprawę.

- To, czy włączamy leki, zależy od pacjenta. Terapię zawsze dobieramy indywidualnie. Niektóre osoby z ADHD mają wypracowane mechanizmy radzenia sobie z objawami na co dzień. Zwykle decydują się na leki ci pacjenci, którym ADHD - zwłaszcza zaburzenia koncentracji - utrudniają pracę. Kiedy zaczynają je stosować, mówią, że pojawia się cisza w głowie i nie mają tysiąca myśli w głowie jednocześnie. To dla nich przełom. Dr n. med. Sławomir Murawiec, specjalista psychiatrii i psychoterapeuta

Psychiatra zaznacza jednocześnie, że oczywiście, jeśli komuś ADHD przeszkadza bardziej w sferze relacji społecznych niż w pracy, to też można włączyć leki.

Odwołując się do nowego badania opublikowanego w BMJ, dr Murawiec potwierdza, że osoby z ADHD mają większą tendencję do wypadków i urazów, co jest związane z zaburzeniami koncentracji. Próby samobójcze mogą z kolei wynikać między innymi z braku akceptacji otoczenia, a aktywność przestępcza z większej impulsywności, jaka może wiązać się z ADHD. - Oczywiście, nie znaczy to, że osoby z ADHD są przestępcami - podkreśla dr Sławomir Murawiec. - Wymienione sytuacje takie jak próby samobójcze czy wypadki pokazują, że ADHD może odbijać się nie tylko na zdrowiu, ale też na życiu. Leczenie farmakologiczne może temu zapobiegać i warto mieć to na uwadze - podsumowuje psychiatra.