Ból brzucha po jedzeniu. Jak odróżnić niestrawność od poważnej choroby?

Anna Bielecka
Anna Bielecka
Warto mieć świadomość jakie są rodzaje bólów brzucha i na co mogą wskazywać
Warto mieć świadomość jakie są rodzaje bólów brzucha i na co mogą wskazywać
Źródło: Shutterstock
Świąteczny stół kusi aromatem pierogów, smażonej ryby i makowca, ale zdarza się, że po kilku dniach ucztowania przychodzi też mniej przyjemny "gość" - ból brzucha. Większość z nas uzna go za zwykłą niestrawność, jednak lekarze ostrzegają: nie każdy ból po obfitym posiłku to efekt przejedzenia. - Czasem może być objawem poważniejszych schorzeń - mówi w rozmowie z tvn24.pl Michał Sutkowski, lekarz rodzinny.
Kluczowe fakty:
  • Czasem to tylko niestrawność, ale ostry lub nasilający się ból brzucha może oznaczać poważny problem zdrowotny.
  • Poszczególne części brzucha odpowiadają za różne rodzaje bólu. Lekarz wyjaśnia jakie dolegliwości mogą być przyczyną?
  • Lokalizacja ma znaczenie - środkowe lub prawe nadbrzusze to często żołądek, dwunastnica albo pęcherzyk żółciowy.
  • O czym świadczą bóle brzucha zlokalizowane w śródbrzuszu i podbrzuszu?
  • Gwałtowny, przeszywający ból wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Podczas świąt Bożego Narodzenia jemy inaczej niż na co dzień - częściej, tłustej, bardziej obficie i w większej różnorodności. Zmiana rytmu posiłków, długie przerwy między nimi, a potem nagłe przeładowanie żołądka mogą prowadzić do uczucia ciężkości, wzdęć, zgagi i bólu w nadbrzuszu. To typowe objawy niestrawności, które zwykle mijają samoistnie po kilku godzinach lub po lekkostrawnej diecie i odpoczynku. Jednak ból brzucha może być także objawem poważniejszych schorzeń.

"To nie była niestrawność"

Kilka lat temu 31-letnia Hania przez kilka miesięcy zgłaszała lekarzowi rodzinnemu, że w jej brzuchu dzieje się coś dziwnego. - Czułam przelewanie, bulgotanie, ciężkość i charakterystyczne "warczenie" w okolicach żołądka. Mówiłam o tym mojej lekarce z osiedlowej przychodni, ale ona sugerowała, że to może być niestrawność lub nietolerancja na niektóre produkty. Jednak objawy nasilały się po różnych posiłkach, ale jako że nie były bardzo bolesne, początkowo zalecono mi dietę lekkostrawną - mówi w rozmowie z tvn24.pl Hania.

Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
