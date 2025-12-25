Ból brzucha po jedzeniu. Jak odróżnić niestrawność od poważnej choroby?

Warto mieć świadomość jakie są rodzaje bólów brzucha i na co mogą wskazywać

Kluczowe fakty: Czasem to tylko niestrawność, ale ostry lub nasilający się ból brzucha może oznaczać poważny problem zdrowotny.

Poszczególne części brzucha odpowiadają za różne rodzaje bólu. Lekarz wyjaśnia jakie dolegliwości mogą być przyczyną?

Lokalizacja ma znaczenie - środkowe lub prawe nadbrzusze to często żołądek, dwunastnica albo pęcherzyk żółciowy.

O czym świadczą bóle brzucha zlokalizowane w śródbrzuszu i podbrzuszu?

Gwałtowny, przeszywający ból wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Podczas świąt Bożego Narodzenia jemy inaczej niż na co dzień - częściej, tłustej, bardziej obficie i w większej różnorodności. Zmiana rytmu posiłków, długie przerwy między nimi, a potem nagłe przeładowanie żołądka mogą prowadzić do uczucia ciężkości, wzdęć, zgagi i bólu w nadbrzuszu. To typowe objawy niestrawności, które zwykle mijają samoistnie po kilku godzinach lub po lekkostrawnej diecie i odpoczynku. Jednak ból brzucha może być także objawem poważniejszych schorzeń.

"To nie była niestrawność"

Kilka lat temu 31-letnia Hania przez kilka miesięcy zgłaszała lekarzowi rodzinnemu, że w jej brzuchu dzieje się coś dziwnego. - Czułam przelewanie, bulgotanie, ciężkość i charakterystyczne "warczenie" w okolicach żołądka. Mówiłam o tym mojej lekarce z osiedlowej przychodni, ale ona sugerowała, że to może być niestrawność lub nietolerancja na niektóre produkty. Jednak objawy nasilały się po różnych posiłkach, ale jako że nie były bardzo bolesne, początkowo zalecono mi dietę lekkostrawną - mówi w rozmowie z tvn24.pl Hania.