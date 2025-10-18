Boją się, że to początek alzheimera albo guz mózgu. A to menopauza

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Pogorszenie pamięci roboczej, problemy z koncentracją, zapominanie słów - kiedy kobiety w średnim wieku odczuwają takie objawy, boją się, że to poważna choroba albo początek otępienia. Ich mózg "przestaje nadążać". Winne mogą być hormony.

Estrogeny działają ochronnie na neurony i wspierają funkcje poznawcze. Kiedy poziom tych hormonów się obniża, może pojawić się mgła mózgowa. Jak się objawia?

Nie możemy też wszystkich problemów kobiet w tym wieku zrzucać na menopauzę, ponieważ to wiąże się z ryzykiem, że przeoczymy poważne choroby - mówi tvn24.pl neurolożka Joanna Piotrowska. Jakie inne przyczyny mgły mózgowej należy wykluczyć?

Menopauzalne pogorszenie sprawności umysłowej jest odwracalne. Co pomaga na ten problem?

Nagle brakuje im słów. Ciągle mają coś "na końcu języka". Zapominają nazwisk. Wcześniej szybko się uczyły i nie potrzebowały notować, co mają do zrobienia. Teraz wszystko muszą wpisywać w kalendarz. Kiedy ich sprawność umysłowa pogarsza się w taki sposób, kobiety boją się, że mają guza mózgu albo że to początek jakiejś choroby neurodegeneracyjnej, na przykład choroby Alzheimera. Niewiele z nich ma świadomość, że "mgła mózgowa" jest jednym z wielu możliwych objawów transformacji menopauzalnej.

- Szłam po coś do drugiego pokoju, a kiedy tam wchodziłam, nie pamiętałam już po co. Patrzyłam na jakiś przedmiot i zastanawiałam się, jak on się nazywa. Wcześniej miałam w małym palcu nazwiska znanych piosenkarzy czy aktorów. Nagle zupełnie wyleciały mi z głowy. Zaczęłam też się częściej zawieszać, a wcześniej mój umysł był jak brzytwa - mówi tvn24.pl Elżbieta Kosińska-Wappa.

Dziś ma 59 lat i jest już pięć lat po menopauzie. Około 50-tki zauważyła, że jej umysł nie działa tak jak wcześniej. Mgła mózgowa z czasem stopniowo się nasilała. Tąpnięcie w tej kwestii nastąpiło, kiedy już przestała miesiączkować. Długo jednak nie łączyła pogorszenia sprawności umysłu i problemów z pamięcią z menopauzą.

- Bardziej wiązałam to z pandemią i z tym, że byliśmy długo zamknięci w domach. Potem myślałam, że to po prostu przypadłość związana z wiekiem. Nie miałam wtedy jeszcze świadomości, że jest takie zjawisko jak perimenopauza i że spadek poziomu estrogenów może dawać różne objawy długo zanim skończymy miesiączkować - wspomina Elżbieta.