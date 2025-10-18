Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

Boją się, że to początek alzheimera albo guz mózgu. A to menopauza

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Transformacji menopauzalnej może towarzyszyć mgła mózgowa
Transformacji menopauzalnej może towarzyszyć mgła mózgowa
Źródło: Shutterstock
Okres okołomenopauzalny to nie tylko koniec miesiączki, ale też szereg innych objawów, w tym mgła mózgowa. Co kryje się pod tym określeniem? Chodzi o pogorszenie funkcjonowania poznawczego oraz zdolności koncentracji i uwagi. Kobiety czują, że myślą wolniej, zapominają proste rzeczy. Czasem mają problem z wysłowieniem się i przetwarzaniem informacji. Chcą coś powiedzieć albo zrobić, ale ich mózg jakby nie nadąża. Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Pogorszenie pamięci roboczej, problemy z koncentracją, zapominanie słów - kiedy kobiety w średnim wieku odczuwają takie objawy, boją się, że to poważna choroba albo początek otępienia. Ich mózg "przestaje nadążać". Winne mogą być hormony.
  • Estrogeny działają ochronnie na neurony i wspierają funkcje poznawcze. Kiedy poziom tych hormonów się obniża, może pojawić się mgła mózgowa. Jak się objawia?
  • Nie możemy też wszystkich problemów kobiet w tym wieku zrzucać na menopauzę, ponieważ to wiąże się z ryzykiem, że przeoczymy poważne choroby - mówi tvn24.pl neurolożka Joanna Piotrowska. Jakie inne przyczyny mgły mózgowej należy wykluczyć?
  • Menopauzalne pogorszenie sprawności umysłowej jest odwracalne. Co pomaga na ten problem?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Nagle brakuje im słów. Ciągle mają coś "na końcu języka". Zapominają nazwisk. Wcześniej szybko się uczyły i nie potrzebowały notować, co mają do zrobienia. Teraz wszystko muszą wpisywać w kalendarz. Kiedy ich sprawność umysłowa pogarsza się w taki sposób, kobiety boją się, że mają guza mózgu albo że to początek jakiejś choroby neurodegeneracyjnej, na przykład choroby Alzheimera. Niewiele z nich ma świadomość, że "mgła mózgowa" jest jednym z wielu możliwych objawów transformacji menopauzalnej.

- Szłam po coś do drugiego pokoju, a kiedy tam wchodziłam, nie pamiętałam już po co. Patrzyłam na jakiś przedmiot i zastanawiałam się, jak on się nazywa. Wcześniej miałam w małym palcu nazwiska znanych piosenkarzy czy aktorów. Nagle zupełnie wyleciały mi z głowy. Zaczęłam też się częściej zawieszać, a wcześniej mój umysł był jak brzytwa - mówi tvn24.pl Elżbieta Kosińska-Wappa.

Dziś ma 59 lat i jest już pięć lat po menopauzie. Około 50-tki zauważyła, że jej umysł nie działa tak jak wcześniej. Mgła mózgowa z czasem stopniowo się nasilała. Tąpnięcie w tej kwestii nastąpiło, kiedy już przestała miesiączkować. Długo jednak nie łączyła pogorszenia sprawności umysłu i problemów z pamięcią z menopauzą.

- Bardziej wiązałam to z pandemią i z tym, że byliśmy długo zamknięci w domach. Potem myślałam, że to po prostu przypadłość związana z wiekiem. Nie miałam wtedy jeszcze świadomości, że jest takie zjawisko jak perimenopauza i że spadek poziomu estrogenów może dawać różne objawy długo zanim skończymy miesiączkować - wspomina Elżbieta.

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Młody kierowca driftował na parkingu
Popisywał się driftem. Policjanci "nagrodzili" go mandatem
WARSZAWA
W kilku hotelach mieszka około 200 osób z kamienic, pod którymi toczą się prace
Od roku mieszkają w hotelach, w których mieli być dwa tygodnie. Proszą premiera o pomoc
Łódź
Fontanny lawy z wulkanu Kilauea
Efektowna erupcja. Nagranie
METEO
W domu mężczyzny znaleziono susz roślinny
Po fałszywym zgłoszeniu ma podwójne kłopoty
Kraków
Zohran Mamdani kandydatem na burmistrza Nowego Jorku
Wybory w Nowym Jorku. Faworyt prowadzi "niezwykłą kampanię"
Świat
imageTitle
"Forbes": Ronaldo najlepiej zarabiającym piłkarzem
EUROSPORT
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w nadchodzącym tygodniu. "Tendencja spadkowa"
BIZNES
Piknik Ufologiczny w Emilcinie organizowany przez Extra Terrestra
Potworaki, fałszywy zgon i hipnoza. Co wydarzyło się w "polskim Roswell"?
Anna Winiarska
Mosty Berdychowskie w Poznaniu
"Jaką mamy tolerancję na śmierć ptaków?". Radni apelują do prezydenta w sprawie "szklanych pułapek"
Poznań
Mahmoud Amin Ya'qub al-Muhtadi
Mieszkaniec USA oskarżony o atak na Izrael
Świat
imageTitle
Dwie siły i liczne znaki zapytania. Wschód NBA chce nawiązać walkę
EUROSPORT
Arkadag, Turkmenistan
20-latek w piwnicy, dziewczyny przymusowo wydawane za mąż. Terror w kraju
Świat
Libia jest pogrążona w chaosie od czasu obalenia Muammara Kadafiego
11 mln dolarów i syn Kaddafiego może wyjść z aresztu. "Niedopuszczalne"
Świat
imageTitle
Seria Francuza przerwana. Szalone tempo w chińskim wyścigu
EUROSPORT
Piotr Alexewicz podczas drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
Finał XIX Konkursu Chopinowskiego. W sobotę pierwsze koncerty
WARSZAWA
Menopauza - sprawdź, co o niej wiesz. Rozwiąż quiz
Menopauza to więcej niż koniec miesiączki. Sprawdź, co o niej wiesz
Zuzanna Kuffel
Menopauzalne wypadanie włosów
Co na menopauzalne wypadanie włosów? Nie szampony, suplementy i witaminowe koktajle
Zuzanna Kuffel
Nocna sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Ruszył zakaz sprzedaży alkoholu w centrum Łodzi
Łódź
Luis Marcelo Arce Mosqueira został zatrzymany w związku z doniesieniem o przemocy domowej
Czerwona nota Interpolu. Syn prezydenta zatrzymany
Świat
alkohol-wino-sklep-16
Jedna pensja, setki butelek. Policzono, ile można kupić alkoholu
BIZNES
Miasto Tivat w Czarnogórze
Czarnogóra prosi UE o pomoc
Świat
Kobieta od 27 lat nie wychodziła z domu
Sąsiedzi "zadawali pytania". Ale w pewnym momencie "włączyła się znieczulica"
Polska
Dolina Pięciu Stawów Polskich, 18.10
Ośnieżone stoki, oblodzenia. Warunki są trudne
METEO
imageTitle
"Koło kar" nie miało litości. Drogie gadżety dla kolegów za spóźnienie na trening
EUROSPORT
Planetarium Śląskie
"Chorzów się powiększył, w kosmosie"
METEO
W weekend odbędą się dwa dzielnicowe biegi (zjd. ilustracyjne)
W weekend dwa uliczne biegi
WARSZAWA
Izrael Hamas
Jego córka przeżyła, on nie. "Churchill" wrócił w trumnie
Świat
Piotr Pawlak podczas trzeciego etapu Konkursu Chopinowskiego
7 pytań o Konkurs Chopinowski przed finałem
Adam Michejda
Dobre informacje dla użytkowników telefonów komórkowych za granicą
To ma być prawdziwa rewolucja. "Konieczność, która wymknęła się spod kontroli"
Maja Piotrowska
imageTitle
Dziwaczny błąd sędziego. "Oszczędził mąk"
Najnowsze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica