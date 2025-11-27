Antybiotyk nie działa, winne pestycydy. Naukowcy potwierdzili

Logo strona główna
Pestycydy i inne powszechnie stosowane chemikalia mogą przyczyniać się do antybiotykooporności. Dostając się do organizmu z żywnością, wodą i poprzez kontakt ze środowiskiem silnie szkodzą pożytecznym bakteriom jelitowym - wynika z badania opublikowanego w "Nature Microbiology". Niektóre z nich, próbując bronić się przed chemikaliami, zmieniają swoje funkcjonowanie.

Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge wykazali, że wiele popularnych środków ochrony roślin oraz związków używanych m.in. do produkcji tworzyw sztucznych hamuje wzrost bakterii jelitowych, a niektóre mogą dodatkowo sprzyjać rozwojowi oporności na antybiotyki.

Wpływ większy niż zakładano

Autorzy przeprowadzili analizy laboratoryjne łącznie 1076 substancji chemicznych, które testowali na 22 gatunkach bakterii jelitowych. Zidentyfikowali 168 związków toksycznych dla mikroorganizmów tworzących zdrowy mikrobiom.

Jak uchronić mikrobiom?

Autorzy zwrócili uwagę, że wciąż brakuje danych o stężeniach chemikaliów, które faktycznie docierają do ludzkiego jelita. Podkreślili potrzebę przeprowadzenia badań monitorujących ekspozycję organizmu na większą skalę. - Teraz, gdy już zaobserwowaliśmy takie interakcje w laboratorium, ważne jest, by zgromadzić więcej danych dotyczących rzeczywistego narażenia na substancje chemiczne i sprawdzić, czy podobne skutki występują w naszym ciele - podkreślił prof. Patil. Tymczasem zasugerował, że sposobem na ograniczenie kontaktu z chemikaliami jest mycie warzyw i owoców przed spożyciem oraz unikanie stosowania pestycydów w przydomowych ogrodach.

Naukowcy badają również, jak na mikrobiom jelitowy oddziałują różne typy mikroplastiku. Niedawno, podczas konferencji United European Gastroenterology Week 2025, specjalista gastroenterologii i hepatologii z Uniwersytetu w Graz przedstawił wyniki analizy, która wykazała wyraźny spadek pH w kulturach bakterii potraktowanych mikroplastikami. Świadczy o zmianach w aktywności metabolicznej mikroorganizmów. Zaobserwowano przesunięcia w składzie bakteryjnym, zależne od rodzaju mikroplastiku. Większość zmian zachodziła w obrębie typu Bacillota, kluczowego dla trawienia i zdrowia jelit. Zmianom tym towarzyszyły modyfikacje w produkcji związków chemicznych przez bakterie, m.in. kwasu walerianowego, 5-aminopentanowego, lizyny czy kwasu mlekowego.

- Mikroplastiki mogą zmieniać środowisko fizyczne i chemiczne w jelicie, tworząc nisze sprzyjające rozwojowi określonych bakterii. Na przykład na powierzchniach mikroplastików mogą tworzyć się biofilmy, które stwarzają nowe nisze szybciej zasiedlane przez niektóre drobnoustroje - tłumaczył główny autor badania Christian Pacher-Deutsch. Jak dodał, mikroplastik może również przenosić substancje chemiczne, które bezpośrednio wpływają na metabolizm bakterii. - Może prowadzić do zmian w produkcji kwasów, które mogą być odpowiedzią na stres bakteryjny, nieumyślnie zmieniając pH jelit. Te zmiany mogą następnie wywołać pętle sprzężenia zwrotnego, które dodatkowo wpływają na równowagę mikrobiomu - wyjaśniał.

Autorka/Autor: ap/pwojc

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

