Wybory połówkowe w USA. Relacja na żywo

Piotr Kraśko z Nowego Jorku o wyborach połówkowych w USA Źródło zdj. gł.: Sarah Yenesel/PAP/EPA

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Wyniki wyborów do Izby Reprezentantów na żywo:

Wyniki wyborów do Senatu na żywo:

Relacja na żywo:

Wszystkie wpisy (11) Najważniejsze (2) Sortowanie: od najnowszych od najnowszych od najstarszych 12 minut temu Szef Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Markwayne Mullin podkreślił na antenie Fox News, że agenci Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) nie pojawią się w lokalach wyborczych. 23:22 Przewodniczący Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries wyraził we wtorek optymizm co do szans wyborczych swojej partii w wyborach do Kongresu. Jak podał serwis Politico, Jeffries oświadczył, że "Amerykanie położą kres ekstremizmowi MAGA". Lider demokratów Hakeem Jeffries Źródło zdjęcia: GRAEME SLOAN/PAP/EPA 23:22 Wczesne głosowanie jest bardzo popularne w USA. Według danych opublikowanych przez Laboratorium Wyborcze Uniwersytetu Florydy, 31 897 521 Amerykanów zagłosowało osobiście przed dniem wyborów, a kolejnych 26 779 541 oddało głosy korespondencyjnie. Łącznie prawie 58,7 miliona głosów oddano wcześniej. Liczenie głosów oddanych korespondencyjnie w Southfield w stanie Michigan, 3 listopada 2026 roku Źródło zdjęcia: Ari Saperstein/PAP/EPA 23:13 Kandydat demokratów na senatora w Teksasie jest cukrzykiem. Jakie to ma znaczenie w wyborach? O tym warto przeczytać w artykule Michała Sznajdera. Dowiedz się więcej: "Sześciopłciowy Jimmy" doprowadza Trumpa do pasji Michał Sznajder 23:10 Aktor Tom Hanks już zagłosował. View this post on Instagram Rozwiń View this post on Instagram 23:00 WAŻNE Stany Zjednoczone mają kilka stref czasowych. Pierwsze lokale na kontynentalnej części USA zostaną zamknięte o północy czasu polskiego - w niektórych częściach stanów Kentucky i Indiana. Wtedy też zaczną pojawiać się pierwsze wyniki. 22:50 Źródła CNN z otoczenia Donalda Trumpa podają, że czasami prezydent wyrażał nadzieję, że Partia Republikańska odniesienie większy sukces, niż wynika z sondaży. Ale miał też przyznać, że republikanie mogą jednak się mierzyć z "najgorszym możliwym scenariuszem". 22:16 Leżący na Pacyfiku Guam już opublikował wstępne wyniki wyborów. Wynika z nich, że republikanin Tony Ada zostanie nowym gubernatorem, a demokratka Alicia Limtiaco - delegatem w Izbie Reprezentantów. Delegat Guamu nie ma jednak prawa głosu i nie wchodzi w skład 435-osobowej grupy reprezentantów. Co ciekawe, doszło do pewnego rodzaju zamiany miejsc, gdyż obecnie gubernatorem Guamu jest demokratka, a delegatem - republikanin. 22:13 WAŻNE CNN podaje, że frekwencja przekroczyła w wielu miejscach tę z wyborów połówkowych cztery lata temu. 22:11 Departament Sprawiedliwości wysłał pod koniec października listy do urzędników wyborczych we wszystkich 50 stanach, przypominając im o sankcjach karnych, jeśli nie zachowają oni dokumentacji wyborczej, w tym wszystkich kart wyborczych. Zgodnie z prawem federalnym muszą one być przetrzymywane przez 22 miesiące. 21:58 Drożyzna jest kluczowym tematem dla wyborców obu partii w USA. O tym, jak wpływa to na poparcie dla republikanów, także w "czerwonych" stanach, warto przeczytać w artykule Michała Sznajdera. Dowiedz się więcej: "Martwimy się", mówi Donald Trump. A on rzadko mówi, że się martwi Michał Sznajder Zobacz nowe wpisy ( ) Do góry

Demokraci sondażowymi faworytami wyborów w USA

Lokale wyborcze zostały otwarte we wtorek, ale Stanach Zjednoczonych bardzo duża liczba osób głosuje wcześniej, w tym korespondencyjnie. Według danych NBC News, do poniedziałku zagłosowało ponad 57 milionów Amerykanów.

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Główną stawką wyborów jest nowy układ sił w Kongresie. Obywatele USA wybierają wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów oraz 35 ze 100 senatorów (kadencja senatora trwa sześć lat, co dwa lata do wyborów staje około jedna trzecia z nich).

Według sondaży demokraci są faworytami do przejęcia kontroli nad obiema izbami. O ile przejęcie Izby Reprezentantów przez opozycję od dawna było spodziewane, o tyle w przypadku Senatu taki wynik jeszcze na początku kampanii wydawał się niemal niemożliwy z uwagi na mapę wyborczą: większość wyścigów o urząd senatora odbywa się w "czerwonych" stanach, czyli tradycyjnie głosujących na kandydatów Partii Republikańskiej. Obecnie w Senacie zasiada dwóch senatorów niezależnych: Bernie Sanders oraz Angus King, którzy współpracują z demokratami.

W 36 z 50 stanów USA odbywają się wybory na urząd gubernatora. Według ośrodka Cook Political Report demokraci są faworytami w 20, a w ich zasięgu są co najmniej trzy kolejne.