Wybory połówkowe w USA. Relacja na żywo
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Wyniki wyborów do Izby Reprezentantów na żywo:
Wyniki wyborów do Senatu na żywo:
Relacja na żywo:
Szef Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Markwayne Mullin podkreślił na antenie Fox News, że agenci Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) nie pojawią się w lokalach wyborczych.
Przewodniczący Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries wyraził we wtorek optymizm co do szans wyborczych swojej partii w wyborach do Kongresu. Jak podał serwis Politico, Jeffries oświadczył, że "Amerykanie położą kres ekstremizmowi MAGA".
Wczesne głosowanie jest bardzo popularne w USA.
Według danych opublikowanych przez Laboratorium Wyborcze Uniwersytetu Florydy, 31 897 521 Amerykanów zagłosowało osobiście przed dniem wyborów, a kolejnych 26 779 541 oddało głosy korespondencyjnie. Łącznie prawie 58,7 miliona głosów oddano wcześniej.
Kandydat demokratów na senatora w Teksasie jest cukrzykiem. Jakie to ma znaczenie w wyborach? O tym warto przeczytać w artykule Michała Sznajdera.
Aktor Tom Hanks już zagłosował.
Stany Zjednoczone mają kilka stref czasowych. Pierwsze lokale na kontynentalnej części USA zostaną zamknięte o północy czasu polskiego - w niektórych częściach stanów Kentucky i Indiana. Wtedy też zaczną pojawiać się pierwsze wyniki.
Źródła CNN z otoczenia Donalda Trumpa podają, że czasami prezydent wyrażał nadzieję, że Partia Republikańska odniesienie większy sukces, niż wynika z sondaży. Ale miał też przyznać, że republikanie mogą jednak się mierzyć z "najgorszym możliwym scenariuszem".
Leżący na Pacyfiku Guam już opublikował wstępne wyniki wyborów.
Wynika z nich, że republikanin Tony Ada zostanie nowym gubernatorem, a demokratka Alicia Limtiaco - delegatem w Izbie Reprezentantów. Delegat Guamu nie ma jednak prawa głosu i nie wchodzi w skład 435-osobowej grupy reprezentantów.
Co ciekawe, doszło do pewnego rodzaju zamiany miejsc, gdyż obecnie gubernatorem Guamu jest demokratka, a delegatem - republikanin.
CNN podaje, że frekwencja przekroczyła w wielu miejscach tę z wyborów połówkowych cztery lata temu.
Departament Sprawiedliwości wysłał pod koniec października listy do urzędników wyborczych we wszystkich 50 stanach, przypominając im o sankcjach karnych, jeśli nie zachowają oni dokumentacji wyborczej, w tym wszystkich kart wyborczych. Zgodnie z prawem federalnym muszą one być przetrzymywane przez 22 miesiące.
Drożyzna jest kluczowym tematem dla wyborców obu partii w USA. O tym, jak wpływa to na poparcie dla republikanów, także w "czerwonych" stanach, warto przeczytać w artykule Michała Sznajdera.
Demokraci sondażowymi faworytami wyborów w USA
Lokale wyborcze zostały otwarte we wtorek, ale Stanach Zjednoczonych bardzo duża liczba osób głosuje wcześniej, w tym korespondencyjnie. Według danych NBC News, do poniedziałku zagłosowało ponad 57 milionów Amerykanów.
Główną stawką wyborów jest nowy układ sił w Kongresie. Obywatele USA wybierają wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów oraz 35 ze 100 senatorów (kadencja senatora trwa sześć lat, co dwa lata do wyborów staje około jedna trzecia z nich).
Według sondaży demokraci są faworytami do przejęcia kontroli nad obiema izbami. O ile przejęcie Izby Reprezentantów przez opozycję od dawna było spodziewane, o tyle w przypadku Senatu taki wynik jeszcze na początku kampanii wydawał się niemal niemożliwy z uwagi na mapę wyborczą: większość wyścigów o urząd senatora odbywa się w "czerwonych" stanach, czyli tradycyjnie głosujących na kandydatów Partii Republikańskiej. Obecnie w Senacie zasiada dwóch senatorów niezależnych: Bernie Sanders oraz Angus King, którzy współpracują z demokratami.
W 36 z 50 stanów USA odbywają się wybory na urząd gubernatora. Według ośrodka Cook Political Report demokraci są faworytami w 20, a w ich zasięgu są co najmniej trzy kolejne.