Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wybory w USA 2026

Wybory połówkowe w USA. Relacja na żywo

|
Wybory połówkowe w USA, 3 listopada 2026 roku
Piotr Kraśko z Nowego Jorku o wyborach połówkowych w USA
Źródło zdj. gł.: Sarah Yenesel/PAP/EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Amerykanie w tak zwanych wyborach połówkowych wybierają cały skład Izby Reprezentantów, 35 ze 100 senatorów, a także władze 36 stanów. O północy na antenie TVN24 i w TVN24+ rozpocznie się program specjalny, a już teraz w portalu prowadzimy relację na żywo.

"CZAS DECYZJI. AMERYKA WYBIERA" - PROGRAM SPECJALNY W TVN24 i TVN24+ JUŻ OD PÓŁNOCY

Wyniki wyborów do Izby Reprezentantów na żywo:

Wyniki wyborów do Senatu na żywo:

Relacja na żywo:

Sortowanie:
12 minut temu

Szef Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Markwayne Mullin podkreślił na antenie Fox News, że agenci Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) nie pojawią się w lokalach wyborczych.

23:22

Przewodniczący Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries wyraził we wtorek optymizm co do szans wyborczych swojej partii w wyborach do Kongresu. Jak podał serwis Politico, Jeffries oświadczył, że "Amerykanie położą kres ekstremizmowi MAGA".

Lider demokratów Hakeem Jeffries
Lider demokratów Hakeem Jeffries
Źródło zdjęcia: GRAEME SLOAN/PAP/EPA
23:22

Wczesne głosowanie jest bardzo popularne w USA.

Według danych opublikowanych przez Laboratorium Wyborcze Uniwersytetu Florydy, 31 897 521 Amerykanów zagłosowało osobiście przed dniem wyborów, a kolejnych 26 779 541 oddało głosy korespondencyjnie. Łącznie prawie 58,7 miliona głosów oddano wcześniej.

Liczenie głosów oddanych korespondencyjnie w Southfield w stanie Michigan, 3 listopada 2026 roku
Liczenie głosów oddanych korespondencyjnie w Southfield w stanie Michigan, 3 listopada 2026 roku
Źródło zdjęcia: Ari Saperstein/PAP/EPA
23:13

Kandydat demokratów na senatora w Teksasie jest cukrzykiem. Jakie to ma znaczenie w wyborach? O tym warto przeczytać w artykule Michała Sznajdera.

"Sześciopłciowy Jimmy" doprowadza Trumpa do pasji
Dowiedz się więcej:

"Sześciopłciowy Jimmy" doprowadza Trumpa do pasji

Michał Sznajder
23:10

Aktor Tom Hanks już zagłosował.

23:00
WAŻNE

Stany Zjednoczone mają kilka stref czasowych. Pierwsze lokale na kontynentalnej części USA zostaną zamknięte o północy czasu polskiego - w niektórych częściach stanów Kentucky i Indiana. Wtedy też zaczną pojawiać się pierwsze wyniki.

22:50

Źródła CNN z otoczenia Donalda Trumpa podają, że czasami prezydent wyrażał nadzieję, że Partia Republikańska odniesienie większy sukces, niż wynika z sondaży. Ale miał też przyznać, że republikanie mogą jednak się mierzyć z "najgorszym możliwym scenariuszem".

22:16

Leżący na Pacyfiku Guam już opublikował wstępne wyniki wyborów.

Wynika z nich, że republikanin Tony Ada zostanie nowym gubernatorem, a demokratka Alicia Limtiaco - delegatem w Izbie Reprezentantów. Delegat Guamu nie ma jednak prawa głosu i nie wchodzi w skład 435-osobowej grupy reprezentantów. 

Co ciekawe, doszło do pewnego rodzaju zamiany miejsc, gdyż obecnie gubernatorem Guamu jest demokratka, a delegatem - republikanin.

22:13
WAŻNE

CNN podaje, że frekwencja przekroczyła w wielu miejscach tę z wyborów połówkowych cztery lata temu.

22:11

Departament Sprawiedliwości wysłał pod koniec października listy do urzędników wyborczych we wszystkich 50 stanach, przypominając im o sankcjach karnych, jeśli nie zachowają oni dokumentacji wyborczej, w tym wszystkich kart wyborczych. Zgodnie z prawem federalnym muszą one być przetrzymywane przez 22 miesiące.

21:58

Drożyzna jest kluczowym tematem dla wyborców obu partii w USA. O tym, jak wpływa to na poparcie dla republikanów, także w "czerwonych" stanach, warto przeczytać w artykule Michała Sznajdera.

"Martwimy się", mówi Donald Trump. A on rzadko mówi, że się martwi
Dowiedz się więcej:

"Martwimy się", mówi Donald Trump. A on rzadko mówi, że się martwi

Michał Sznajder

Demokraci sondażowymi faworytami wyborów w USA

Lokale wyborcze zostały otwarte we wtorek, ale Stanach Zjednoczonych bardzo duża liczba osób głosuje wcześniej, w tym korespondencyjnie. Według danych NBC News, do poniedziałku zagłosowało ponad 57 milionów Amerykanów.

Główną stawką wyborów jest nowy układ sił w Kongresie. Obywatele USA wybierają wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów oraz 35 ze 100 senatorów (kadencja senatora trwa sześć lat, co dwa lata do wyborów staje około jedna trzecia z nich).

Według sondaży demokraci są faworytami do przejęcia kontroli nad obiema izbami. O ile przejęcie Izby Reprezentantów przez opozycję od dawna było spodziewane, o tyle w przypadku Senatu taki wynik jeszcze na początku kampanii wydawał się niemal niemożliwy z uwagi na mapę wyborczą: większość wyścigów o urząd senatora odbywa się w "czerwonych" stanach, czyli tradycyjnie głosujących na kandydatów Partii Republikańskiej. Obecnie w Senacie zasiada dwóch senatorów niezależnych: Bernie Sanders oraz Angus King, którzy współpracują z demokratami.

W 36 z 50 stanów USA odbywają się wybory na urząd gubernatora. Według ośrodka Cook Political Report demokraci są faworytami w 20, a w ich zasięgu są co najmniej trzy kolejne.

Źródło: tvn24.pl, Reuters, CNN, PAP
Udostępnij:
Tagi:
USAKongres USAPartia Demokratyczna USAPartia Republikańska USA
Czytaj także:
Sędzia Anna Koriwn-Piotrowska
Oświadczenie Korwin-Piotrowskiej. Chodzi o sędziego Sochańskiego
Polska
imageTitle
Działo się we wtorek w Lidze Mistrzów. Podsumowanie otwiera polski gol
EUROSPORT
04.09.2026 Warszawa, Jarosław Kaczyński i Donald Tusk
"Idzie ku dobremu". Wpis Tuska i odpowiedź Kaczyńskiego
Polska
imageTitle
Dramat Polki na mistrzostwach świata. Aż wiła się z bólu
EUROSPORT
2810_hiszpania_katastrofa_kolejowa_2
Dymisja po katastrofie kolejowej w Hiszpanii. "To kwestia godności"
Świat
GettyImages-2302925163
Barcelona zrobiła swoje. Cash miał szansę na coś więcej
EUROSPORT
Karol Nawrocki podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego
"Przełomowy dzień" w sprawie Trybunału? "Spodziewam się już wszystkiego"
Marcin Złotkowski
Wybory połówkowe w USA
Wszystko, co musisz wiedzieć o wyborach w USA
Wybory w USA 2026
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot w górę
BIZNES
Włochy
Samochód stał się dla niej pułapką bez wyjścia
METEO
Drogowcy chcą kupić trzy nowe fotoradary i wymienić cztery
Sześć nowych fotoradarów i dwa odcinkowe pomiary prędkości
WARSZAWA
Polskie myśliwce F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Odwołany alert RCB. "Brak zagrożenia"
Polska
imageTitle
Djoković przetrwał ciężkie chwile i znów napisał historię
EUROSPORT
Lotnisko Warszawa-Radom
Jedyna oferta. Lotnisko w Radomiu z nowym połączeniem
BIZNES
Premier Donald Tusk na konferencji prasowej w siedzibie kancelarii premiera
Propozycja Tuska dla Nawrockiego. "Powinien skorzystać z tej oferty"
Polska
Włodzimierz Czarzasty
Monolog prezydenta na RBN. Czarzasty: nie miał na tyle odwagi...
KROPKA NAD I
imageTitle
W ślady ojca. Przełomowe powołanie syna Ronaldo?
EUROSPORT
03 2000 kropka cl-0050
Tusk: włożyliśmy dużo wysiłku, żeby rozładować emocje
RELACJA
Żerują na właścicielach i zadłużają ich mieszkanie
Lokatorzy nie płacą od miesięcy. "Wykończyli mnie psychicznie i fizycznie"
Kraków
Policja, Niemcy
Miał wysłać dwóch sabotażystów do Polski. Mężczyzna trafił do aresztu
BIZNES
Szczecin, Polska – sklep sieci Biedronka, szyld reklamowy.
Biedronka przegrywa w sądzie. Musi zapłacić kilkadziesiąt milionów kary
BIZNES
"Światełko dla Trybunału" przed Pałacem Prezydenckim
"Światełko dla Trybunału". Manifestacje w wielu polskich miastach
Polska
Kierwiński
Kierwiński o kulisach RBN: atmosfera momentami była napięta
Fakty po faktach
Gęsta mgła
Przed nami bardzo mgliste dni. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Włodzimierz Skalik, Jarosław Sachajko i Adrian Zandberg na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Człowiek Brauna na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Polska
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
Szykują zmiany w centrach danych. Chodzi o zużycie energii
BIZNES
Ernest Bejda
Były członek zarządu na celowniku PZU. Spółka będzie dochodzić odszkodowania
BIZNES
Senator Wojciech Konieczny
Spór o zarobki medyków. Senatorowie krytycznie o ustawie
Piotr Wójcik
Binance
Fałszywa rekrutacja i złośliwy kod. Tak zaatakowano Binance
BIZNES
Mrówki wyczuwają zbliżający się deszcz, ale też i zagrożenie powodziowe
Mrowisko zniknęło z rezerwatu. Policja szuka złodzieja
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica