Kiedy są wybory na prezydenta Krakowa 2026?

Łukasz Gibała o swoim programie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W niedzielę 27 września odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Wystartuje w nich ośmioro kandydatów:

Michał Drewnicki (PiS),

Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców),

Daria Gosek-Popiołek (Lewica),

Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta),

Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej),

Aleksandra Owca (Razem),

Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL),

Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

By oddać ważny głos, trzeba będzie zamieścić znak "X" w kwadracie przy nazwisku wybranego kandydata.

Już w środę 23 września o godzinie 20:30 na antenie TVN24 i na portalu tvn24.pl debata kandydatów na prezydenta Krakowa.

Wybory na prezydenta Krakowa. Gdzie znaleźć swój lokal wyborczy?

Lokale wyborcze 27 września będą czynne w godzinach od 7 do 21. Będzie to pierwsza tura wyborów. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krakowie Barbara Golanko poinformowała, że na stronie KBW będzie można na bieżąco śledzić aktualizowane wyniki głosowania.

Jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50 procent poparcia, odbędzie się jeszcze druga tura, zaplanowana na 11 października. Weźmie w niej udział dwoje kandydatów z najwyższym poparciem.

By móc oddać głos, trzeba być osobą stale zamieszkującą w Krakowie. W przeciwieństwie do innych wyborów, w tym przypadku nie można jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Jedyną możliwością zmiany przypisanej sobie komisji wyborczej jest zaktualizowanie stałego adresu w Centralnym Rejestrze Wyborców. Swoje dane w CRW można sprawdzić na stronach rządowych. Komisję, do której jest się przydzielonym, można sprawdzić w aplikacji mObywatel.

Kraków jest podzielony na 454 obwody głosowania. 412 z nich to obwody stałe, a 42 są obwodami odrębnymi - takimi jak szpitale, domy pomocy społecznej czy areszty śledcze.

Kampania wyborcza kończy się oficjalnie 25 września. W sobotę 26 września rozpoczyna się cisza wyborcza, która potrwa do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę.

Ułatwienia dla osób starszych i z niepełnosprawnościami

Wyborcy z niepełnosprawnościami mogą poprosić o zmianę miejsca głosowania, jeśli właściwy dla nich lokal obwodowej komisji wyborczej nie jest dostosowany do ich potrzeb. Taki wniosek można złożyć w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa do 24 września. Mieszkańcy dzielnic o numerach od I do VII mogą załatwić formalności z tym związane w lokalizacji przy al. Powstania Warszawskiego 10, dla dzielnic VIII-XIII jest to budynek przy ul. Wielickiej 28a, a dla dzielnic od XIV do XVIII - na os. Zgody 2.

Jak informuje urząd miasta, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze, mające trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu obwodowej komisji wyborczej i odwiezienie do domu. Takie zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia do 25 września oraz w dniu wyborów przez cały okres działania lokali wyborczych.