Doprowadziła do odwołania Potockiej, rywalka straszy ją sądem. Co obiecuje Aleksandra Owca?

Aleksandra Owca o regulacji najmu krótkoterminowego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jeszcze zanim ogłoszono termin wyborów i zanim kandydaci mogli zacząć zbierać podpisy pod listami poparcia doszło do konfliktu między Aleksandrą Owcą a Moniką Piątkowską, startującą z poparciem Koalicji Obywatelskiej.

Dziś o 20:30 w TVN24 i w tvn24.pl debata kandydatów na prezydenta Krakowa.

Współprzewodnicząca Razem zareagowała na obietnicę Piątkowskiej, że za jej kadencji uruchomione zostaną cztery nowe baseny. Przypomniała wówczas, że w latach 2006-2010 zamknięto trzy takie placówki w mieście (Polfę, Wisłę i Krakowiankę). I że dyrektorką Wydziału Strategii i Rozwoju Krakowa była wówczas właśnie Piątkowska.

Kandydatka KO zareagowała, publikując oświadczenie. "W przekazywanych przez Panią Aleksandrę Owcę treściach pojawiają się sugestie przypisujące mi odpowiedzialność za decyzje, na które nie miałam wpływu. Twierdzenia te podważają zaufanie do mojej osoby jako senatorki Rzeczypospolitej Polskiej. Tego rodzaju narracja, oparta na fałszywych i niezweryfikowanych treściach, prowadzi do utrwalenia w opinii publicznej nieprawdziwego obrazu mojej działalności. Wypowiedzi Pani Aleksandry Owcy zmierzają do celowego wprowadzania w błąd opinii publicznej, poprzez szerzenie dezinformacji" – napisała. Zadeklarowała też podjęcie "kroków prawnych w celu ochrony jej dobrego imienia". W mediach tłumaczyła, że infrastruktura sportowa nie leżała w jej kompetencjach.

W odpowiedzi Owca nagrała film, w którym przypomina, że "nie wolno mówić, że kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska w latach 2003-12 była dyrektorką Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa". – Pani Senator, (…) proszę nie odbierać sobie sprawczości – zachęca kandydatka Razem.

Uczniowie już wybrali

Owca była jedną z pierwszych kandydatek, których nazwiska zostały ogłoszone po referendum. Jest też najmłodsza w wyborczym wyścigu, ma 34 lata. Startuje z komitetu wyborczego Razem. Jest współprzewodniczącą partii.

Wiek mógł być jednym z czynników, który przekonał do Owcy licealistów, którzy w zeszłym tygodniu oddawali głosy w prawyborach organizowanych w szkołach. Owca zdobyła wówczas 19,78 proc. głosów, ustępując jedynie Łukaszowi Gibale (27,15 proc.).

- Młody Kraków wybrał, młody Kraków zdecydował […]. Te wyniki są bardzo jasne – Owca w drugiej turze – ocenił współprzewodniczący partii Razem poseł Adrian Zandberg. Jak podkreślił, "27 września Kraków ma szansę na prawdziwą prospołeczną zmianę".

Jak przekazał jeden z inicjatorów prawyborów Paweł Mrozek, prawybory miały pokazać młodzieży, jak w praktyce wygląda proces wyborczy i zainteresować sprawami lokalnej społeczności. Akcja przypominała rzeczywiste wybory – w szkołach powstały komisje, a uczniowie wypełnione karty wrzucali do urn.

Program wyborczy Aleksandry Owcy

Program wyborczy kandydatki Razem opiera się na pięciu filarach: "Mieszkania dla ludzi", "Pewna praca", "Nowoczesny transport", "Zdrowie na co dzień" i "Uczciwe miasto". Jak zaznaczyła podczas briefingu po złożeniu podpisów w komisji, ten pierwszy jest dla niej priorytetowy.

Owca chce między innymi uruchomić program wsparcia dla osób tracących pracę, obniżyć czynsze za miejskie lokale dla lokalnych biznesów, rozpocząć budowę nowych linii tramwajowych, zaplanować budowę metra, połączyć siec dróg rowerowych, zatrudniać lekarzy na umowę o pracę (jak zaznacza - tam, gdzie miasto ma na to wpływ), uruchomić program miejskiej opieki wytchnieniowej dla opiekunów i wprowadzić przejrzyste rekrutacje na miejskie stanowiska. Zapowiada też, że nie będzie zatrudniać radnych na miejskie stanowiska i "skończy z promowaniem polityków za miejskie pieniądze".

Owca podczas konferencji prasowej przed budynkiem Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej na Krowodrzy przypomniała, że w całym Krakowie studiuje blisko 140 tys. osób. W związku z tym chce uruchomić budowę miejskich akademików, a także nowych miejskich osiedli.

- Studenci są częścią tożsamości Krakowa. Przyjeżdżają tutaj z całej Polski i świata. Uczą się, pracują, tworzą kulturę, zakładają firmy i często zostają na całe życie. Ale żeby móc studiować w Krakowie, najpierw trzeba móc sobie pozwolić na mieszkanie w Krakowie. A to dla coraz większej liczby młodych ludzi i ich rodzin staje się barierą – mówiła kandydatka.

Według niej uczelnie dysponują niewystarczającą liczbą dostępnych miejsc w akademikach, a zamieszkanie w akademikach prywatnych przekracza możliwości finansowe większości studentów.

Podobnie jak inni kandydaci, Owca obiecuje uporządkowanie najmu krótkoterminowego i uwolnienie pustostanów

- Mamy garść gotowych propozycji, garść gotowych rozwiązań które częściowo już od wielu lat są w Sejmie procedowane i jako miasto musimy kompleksowo patrzeć na sprawę turystyki. Z jednej strony regulacja najmu krótkoterminowego, to jest coś, co w tym tygodniu będzie decydowane w Sejmie. Jestem w stałym kontakcie z posłami i posłankami Razem, którzy będą składać nasze przygotowane poprawki. Będziemy się domagać więcej narzędzi dla samorządów, będziemy się domagać takich rozwiązań, które są egzekwowalne, które będą miały realny wpływ na życie mieszkańców Krakowa.

Współprzewodnicząca Razem opowiada się też za wyższą opłatą turystyczną. - To jest oczywiście metoda na to, alby finanse miasta mogły zyskać i żeby można było te środki przekierować chociażby na naszą infrastrukturę, na nasze drogi, na potrzeby mieszkanek i mieszkańców – wylicza.

"Tu mieszkam całe życie"

Aleksandra Owca jest współprzewodniczącą Razem i radną Krakowa. Do rady startowała z listy Łukasza Gibały "Kraków dla mieszkańców", na początku tego roku ogłosiła opuszczenie tego klubu i pozostaje radną niezrzeszoną. Wcześniej w 2023 roku bez powodzenia próbowała dostać się do Sejmu z listy Razem, organizowała też kampanię wyborczą Darii Gosek-Popiołek, która również kandyduje w obecnych wyborach prezydenckich.

Podkreśla, że pochodzi z Krakowa i z tym miastem jest związana przez całe życie. "To tu urodziłam się 34 lata temu, w szpitalu na Siemiradzkiego. Tu mieszkam całe życie: na Zwierzyńcu, na Prądniku Białym, na Grzegórzkach. W Krakowie chodziłam do liceum, ukończyłam prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracowałam w sądzie czy w kancelariach i założyłam własną kancelarię radczyni prawnej" – wylicza.

W radzie miasta zasiada w komisjach: Mienia i Mieszkalnictwa (jako wiceprzewodnicząca), Kultury i Ochrony Zabytków, Zdrowia i Uzdrowiskowej, Polityki Społecznej i Senioralnej, Dyscyplinarnej, Planowania Przestrzennego oraz Inwentaryzacyjnej. W 2024 roku zawnioskowała do prezydenta Aleksandra Miszlaskiego o przeprowadzenie kontroli w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, która zakończyła się odwołaniem dyrektorki Anny Marii Potockiej w związku z mobbingiem.

Wybory w Krakowie

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, jak w maju w referendum odwołany został z tej funkcji Aleksander Miszalski (KO).

Oprócz Aleksandry Owcy (Partia Razem) w wyborach startują.: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (klub radnych Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Monika Piątkowska (popierana przez KO i PSL) i Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja).