Są "krytycznie zagrożone wyginięciem". W zoo urodziło się ich pięć

Chomiki urodziły się 18 lipca, ale wrocławski ogród zoologiczny poinformował o tym dopiero po miesiącu. Trzy samce i dwie samiczki otrzymały imiona: Bryg, Bosman, Brzask, Burza i Bryza. Choć nie można ich zobaczyć na ekspozycji, ich narodziny to ogromny krok w stronę ochrony rodzimego gatunku, którego populacja w Polsce znajduje się na granicy przetrwania. Jak informuje ogród zoologiczny, chomik europejski jest gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem.

- Narodziny pięciu chomików europejskich w naszym zoo to ogromna radość i ważny krok w ratowaniu tego gatunku. Zoo Wrocław uczestniczy w programie ochrony chomika europejskiego prowadzonym między innymi przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jednym z założeń projektu jest powrót chomików do natury. Potomstwo naszych par będzie w przyszłości trafiać tam, skąd pochodzą ich rodzice - do środowiska naturalnego, a konkretnie pod Jawor - mówi lek. wet. Tomasz Jóźwik, prezes zarządu Zoo Wrocław.

Pięć chomików europejskich przyszło na świat w ZOO Wrocław Źródło: ZOO Wrocław

Chomik europejski to wyjątkowy i coraz rzadziej spotykany mieszkaniec polskich pól i łąk. Dorasta do ponad 30 centymetrów długości, prowadzi samotniczy tryb życia i zapada w sen zimowy. Niestety, jego liczebność dramatycznie spada - według prognoz, bez zdecydowanych działań ochronnych, może całkowicie zniknąć z naszego krajobrazu w ciągu kilku lat.

ZOO ratuje zagrożony gatunek

- Chomiki potrzebują spokoju i zapewnienia odpowiednich warunków hodowlanych. Stworzenie im odpowiednich okoliczności rozrodu jest sprawą kluczową. Hodowla jest typowo zachowawcza, a chomików nie można w naszym zoo zobaczyć na ekspozycji. Ich tryb życia i ciekawostki na temat gatunku są zaprezentowane przy zagrodzie żubrów, gdzie znajdują się tablice edukacyjne oraz przekrój przez model chomiczej nory - wyjaśnia Monika Górska, brygadzistka w Wydziale Małych Ssaków Zoo Wrocław.

W działania na rzecz ochrony chomika europejskiego może włączyć się każdy. 5 października odbędzie się kolejna edycja charytatywnego biegu Wild Run, organizowanego przez Zoo Wrocław. W tym roku uczestnicy pobiegną dla gatunków europejskich, w tym właśnie dla chomika. Można wziąć udział zarówno na miejscu, jak i w formie biegu wirtualnego.