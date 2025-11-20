Wypadek na A4. Samochód dostawczy wbił się w ciężarówkę

Wypadek na A4 w Zgorzelcu Źródło: KP PSP w Zgorzelcu, KPP w Zgorzelcu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w środę (19 listopada) około godziny 17 na autostradzie A4 na wysokości Zgorzelca.

"Po godzinie 17 na 2. kilometrze autostrady A4 w kierunku Niemiec doszło do wypadku drogowego. Kierujący busem marki Mercedes uderzył w tył zestawu ciężarowego" - podała Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu.

Wypadek na A4 na wysokości Zgorzelca Źródło: KP PSP w Zgorzelcu

Dwie osoby poszkodowane

Kierowca oraz pasażer busa z poważnymi obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala.

- Kiedy strażacy dojechali na miejsce, dwie osoby były uwięzione w pojazdach. Udzieliliśmy im pierwszej pomocy i z poważnymi obrażeniami zostały przetransportowane do szpitala – powiedział oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu starszy kapitan Grzegorz Fleszar.

Wypadek na A4 na wysokości Zgorzelca Źródło: KP PSP w Zgorzelcu

Odcinek trasy, na którym doszło do wypadku, prowadzi w kierunku przejścia granicznego z Niemcami w Jędrzychowicach. Na czas prowadzenia akcji ratowniczej oba pasy były zablokowane, później ruch kierowano na lewy pas i objazd drogą wojewódzką numer 296.

OGLĄDAJ: TVN24 HD