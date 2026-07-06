Wrocław Po ucieczce próbowała się ukryć w kukurydzy Oprac. Svitlana Kucherenko |

16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia Źródło wideo: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KPP SP w Jaworze

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Zgorzeleccy policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierującą pojazdem marki Alfa Romeo. Ta jednak przyśpieszyła i uciekała ulicami Zgorzelca.

"W trakcie pościgu 32-latka wjechała m.in. na ścieżkę rowerową, czym zmusiła pieszych i rowerzystów do zjeżdżania oraz schodzenia na bok, aby uniknąć potrącenia. Jej nieodpowiedzialne zachowanie stwarzało poważne zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu.

Po chwili kierująca zjechała z drogi w pole kukurydzy i porzuciła pojazd, uciekając pieszo razem z pasażerem. Po chwili policjanci odnaleźli oraz zatrzymali uciekinierów.

Wjechała na pole kukurydzy Źródło zdjęcia: KPP SP w Jaworze

Bez uprawnień i pod wpływem środków psychotropowych

"Sprawdzenia w policyjnych bazach danych potwierdziły, że 32-letnia mieszkanka powiatu zgorzeleckiego, nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Ponadto przeprowadzone badanie wykazało, że kobieta znajdowała się pod wpływem środków psychotropowych" - informuje policja.

32-latka trafiła do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w zgorzeleckiej komendzie, natomiast pojazd został odholowany na policyjny parking.

32-latka zatrzymana po ucieczce Źródło zdjęcia: KPP SP w Jaworze

Kobieta odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień oraz kierowanie pod wpływem narkotyków. 32-latce grozi do pięciu lat więzienia.

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