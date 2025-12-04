Logo strona główna
Wrocław

Zabójstwo, rabunek i przełom po latach. Dwóch seniorów skazanych, trzeci zmarł

Proces rozpoczął się przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze
Zgorzelec (woj. dolnośląskie)
Źródło: Google Earth
Karę dożywocia i 25 lat więzienia wymierzył jeleniogórski sąd mężczyznom oskarżonym o napad rabunkowy i zabójstwo pracownika kantoru w Zgorzelcu w 1992 roku. Sprawcy zrabowali wówczas miliard ówczesnych złotych. Wyrok jest nieprawomocny.

Zabójstwo w Zgorzelcu pozostawało niewyjaśnione do 2024 roku. Wówczas - jak podkreślił rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji komisarz Krzysztof Wrześniowski - nastąpił przełom w sprawie.

- Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji pracujący pod nadzorem prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej dotarli do nowych, kluczowych informacji. Policjanci przeanalizowali obszerne archiwa, zweryfikowali zeznania sprzed lat i przeprowadzili liczne czynności operacyjne, które pozwoliły odtworzyć przebieg wydarzeń z 1992 roku - przypomniał w czwartek Wrześniowski.

Wychodzili z kantoru, zostali zaatakowani

W efekcie tej pracy zarzuty postawiono dwóm mężczyznom: 79-letniemu Romualdowi Ł. ps. "Szakal" i 72-letniemu Zbigniewowi K. Prokuratura oskarżyła ich o napad rabunkowy, zabójstwo pracownika kantoru i o usiłowanie zabójstwa właściciela.

Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w styczniu 1992 r. w Zgorzelcu. Sprawcy mieli dokładnie zaplanować napad na kantor w Domu Handlowym Centrum przy ul. Okrzei.

- Zaatakowali w momencie, gdy jego pracownicy wychodzili z budynku z utargiem. Zamaskowani napastnicy oddali strzały z broni palnej w kierunku obu mężczyzn, po czym zabrali torbę z pieniędzmi i ukryli się na terenie miasta - relacjonował komisarz Wrześniowski.

Na miejscu zginął pracownik kantoru. Zrabowano miliard ówczesnych złotych.

Zagadka głośnego morderstwa z początku lat 90. bliska rozwiązania
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zagadka głośnego morderstwa z początku lat 90. bliska rozwiązania

Nieprawomocnie skazani

Według prokuratury napadu dokonali Zbigniew K. oraz nieżyjący już Józef S. Romuald Ł. zaplanował zbrodnię, dostarczył broń, zorganizował kryjówkę po napadzie i podzielił łupy.

Komisarz Wrześniowski poinformował, że Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze skazał Zbigniewa K. na dożywocie, a Romualda Ł. na 25 lat więzienia. Wyrok jest nieprawomocny. 

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

dolnośląskie Policja CBŚP Zabójstwo Wyroki sądowe w Polsce Sprawy sądowe w Polsce
