Zabójstwo, rabunek i przełom po latach. Dwóch seniorów skazanych, trzeci zmarł

Zabójstwo w Zgorzelcu pozostawało niewyjaśnione do 2024 roku. Wówczas - jak podkreślił rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji komisarz Krzysztof Wrześniowski - nastąpił przełom w sprawie.
- Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji pracujący pod nadzorem prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej dotarli do nowych, kluczowych informacji. Policjanci przeanalizowali obszerne archiwa, zweryfikowali zeznania sprzed lat i przeprowadzili liczne czynności operacyjne, które pozwoliły odtworzyć przebieg wydarzeń z 1992 roku - przypomniał w czwartek Wrześniowski.
Wychodzili z kantoru, zostali zaatakowani
W efekcie tej pracy zarzuty postawiono dwóm mężczyznom: 79-letniemu Romualdowi Ł. ps. "Szakal" i 72-letniemu Zbigniewowi K. Prokuratura oskarżyła ich o napad rabunkowy, zabójstwo pracownika kantoru i o usiłowanie zabójstwa właściciela.
Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w styczniu 1992 r. w Zgorzelcu. Sprawcy mieli dokładnie zaplanować napad na kantor w Domu Handlowym Centrum przy ul. Okrzei.
- Zaatakowali w momencie, gdy jego pracownicy wychodzili z budynku z utargiem. Zamaskowani napastnicy oddali strzały z broni palnej w kierunku obu mężczyzn, po czym zabrali torbę z pieniędzmi i ukryli się na terenie miasta - relacjonował komisarz Wrześniowski.
Na miejscu zginął pracownik kantoru. Zrabowano miliard ówczesnych złotych.
Nieprawomocnie skazani
Według prokuratury napadu dokonali Zbigniew K. oraz nieżyjący już Józef S. Romuald Ł. zaplanował zbrodnię, dostarczył broń, zorganizował kryjówkę po napadzie i podzielił łupy.
Komisarz Wrześniowski poinformował, że Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze skazał Zbigniewa K. na dożywocie, a Romualda Ł. na 25 lat więzienia. Wyrok jest nieprawomocny.
Autorka/Autor: ms/ tam
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: TVN24