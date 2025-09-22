Zginął operator walca drogowego. Został przygnieciony

Do tragedii doszło w poniedziałek, 22 września około godziny 11:30 podczas prac związanych z utwardzaniem pobocza na drodze Zawada - Drołtowice.
- Podczas utwardzenia pobocza 52-letni kierujący walcem za bardzo zjechał do spadu przy rowie, w wyniku czego walec się przewrócił. Mężczyzna próbował jeszcze wyskoczyć z tego pojazdu, niestety nie udało mu się, po czym został przygnieciony przez maszynę. Poniósł śmierć na miejscu - relacjonuje aspirant sztabowy Bernadeta Pytel, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.
Na miejscu trwają czynności policji, działa grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora.
Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Oleśnicy