Wrocław "W 10 trumnach znajdują się szczątki przedstawicieli Hochbergów, w tym najsłynniejszej postaci tego rodu" Oprac. Svitlana Kucherenko |

"Przystanek Europa". Zamek Książ w Wałbrzychu Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: Wojewódzki Dolnośląski Konserwator Zabytków

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W piątek poinformowano o odnalezieniu 25 trumien w grobowcu rodziny von Kramsta na cmentarzu komunalnym w Świebodzicach, w których zidentyfikowano pochówki XVIII-wiecznych i XIX-wiecznych członków rodu von Hochberg, dawnych właścicieli zamku Książ w Wałbrzychu.

Na cmentarzu w Świebodzicach znaleziono trumny członków rodu von Hochberg Źródło zdjęcia: Wojewódzki Dolnośląski Konserwator Zabytków

Odnaleziono szczątki Hochbergów

To przełomowe dla historii zamku Książ odkrycie. - Już teraz wiemy, że co najmniej w 10 trumnach znajdują się szczątki przedstawicieli Hochbergów, w tym najsłynniejszej postaci tego rodu, hrabiego Konrada Ernsta Maximiliana. To autor barokowej przebudowy zamku Książ i jedna z najważniejszych osób w historii tego obiektu - powiedział rzecznik Zamku Książ w Wałbrzychu i prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless Mateusz Mykytyszyn.

Na cmentarzu w Świebodzicach znaleziono trumny członków rodu von Hochberg Źródło zdjęcia: Wojewódzki Dolnośląski Konserwator Zabytków

Według ustaleń dr. Kamila Pawłowskiego z wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu trumny i sarkofagi ze szczątkami Hochbergów znajdowały się w górnej części mauzoleum, a te należące do znanej świebodzickiej rodziny fabrykantów von Kramsta - w krypie grobowej. - Dr Pawłowski zidentyfikował już ośmiu zmarłych, których szczątki znajdują się w tych trumnach. Prowadzona jest dalsza identyfikacja - powiedział Mykytyszyn.

Rzecznik dodał, że według najnowszych ustaleń trumny Hochbergów pierwotnie znajdowały się w kościele św. Mikołaja w Świebodzicach. - Według ustaleń historyka Rafała Wietrzyńskiego, ale też dokumentów znajdujących się w archiwum kurii metropolitalnej, w 1955 roku ówczesny proboszcz parafii św. Mikołaja w Świebodzicach zdecydował o remoncie kościoła i wówczas trumny zostały przeniesione do grobowca rodziny von Kramsta - przekazał rzecznik.

Odkrycie ważne dla historii zamku Książ

Położony w Wałbrzychu zamek Książ to jedna z największych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska. Historia zamku sięga XIII w. Wówczas z inicjatywy księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego powstały pierwsze zabudowania warowni.

Zamek Książ w Wałbrzychu Źródło zdjęcia: TVN24

Zamek pozostawał w rękach książąt piastowskich do końca XIV w., później przeszedł w ręce władców czeskich. Pod koniec XV w. na krótko warownia stała się własnością Władysława Jagiellończyka. Później zamek stał się własnością rodziny Hochbergów i pozostał w rękach tego rodu do 1941 roku., kiedy to został skonfiskowany przez hitlerowców.

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Hochbergowie mieli największy wpływ na dzisiejszy charakter Książa. Władali zamkiem przez ponad 400 lat. W 1908 roku książę Henryk XV wybudował największe południowo-zachodnie skrzydło zamkowe z dwiema wieżami w narożach. Projektantem tej rozbudowy był prawdopodobnie wiedeński architekt Humbert Walcher von Moltchein.

Podziękowania dla medyków od Zamku Książ Źródło zdjęcia: Zamek Książ w Wałbrzychu

Od wielu lat poszczególne części zamku poddawane są sukcesywnej renowacji. Turyści mają dziś możliwość zwiedzania zamkowych komnat, z których najpiękniejsze to Sala Maksymiliana, Salon Chiński, Salon Włoski, Salon Zielony i Hall Myśliwski.