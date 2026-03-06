Logo strona główna
Wrocław

Zaginiona polska aktorka Magdalena Majtyka nie żyje. Nowe informacje

MAGDA MAJTYKA 14930311_na-wspolnej-odcinek-3519_ORIGINAL
Wszczęto postępowanie w sprawie śmierci aktorki Magdaleny Majtyki
Źródło: TVN24
W piątek odnaleziono ciało poszukiwanej aktorki serialowej i teatralnej Magdaleny Majtyki. Kobieta 4 marca wyszła z domu i od tego czasu nie kontaktowała się z rodziną. Prokuratura Rejonowa w Oławie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 41-latki.

Policja odnalazła ciało poszukiwanej aktorki Magdaleny Majtyki w piątek w godzinach popołudniowych na terenie Biskupic Oławskich. Wcześniej w tej okolicy znaleziono jej auto.

Magdalena Majtyka nie żyje

Policja informowała, że kobieta w środę, 4 marca, oddaliła się z miejsca zamieszkania we Wrocławiu i do piątku nie nawiązała kontaktu z rodziną. W piątek po południu policja poinformowała w komunikacie, że aktorka nie żyje. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, ciało kobiety odnaleźli strażacy ochotnicy.

Magdalena Majtyka nie żyje
Magdalena Majtyka nie żyje

Prokuratura wszczęła śledztwo

- Spełnił się najczarniejszy scenariusz z możliwych - mówiła asp. szt. Anna Nicer z wrocławskiej komendy w trakcie wieczornego briefingu prasowego i złożyła kondolencje rodzinie kobiety. Poinformowała też, że Prokuratura Rejonowa w Oławie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 41-latki. Jak dodała, prokurator zlecił sekcję zwłok i do momentu uzyskania wyników "nie wyklucza i nie potwierdza udziału osób trzecich".

Nicer mówiła też o odnalezionym aucie aktorki. Samochód został zabezpieczony procesowo, ale policja nie udziela informacji, czy w momencie znalezienia był otwarty lub zamknięty. Policjantka podkreśliła, że z uwagi na dobro śledztwa służby nie będą podawały szczegółów sprawy.

Magdalena Majtyka w "Na Wspólnej"
Magdalena Majtyka w "Na Wspólnej"
Źródło: TVN

Magdalena Majtyka była aktorką teatralną i filmową oraz choreografką z Wrocławia. Grała między innymi w takich filmach jak "Pan Samochodzik i templariusze" oraz serialach: "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", "Breslau", "1670", "Skazana" czy "Na dobre i na złe".

Autorka/Autor: Martyna Sokołowska, Aleksandra Sapeta

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN

