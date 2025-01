Schował pistolet w swoim pokoju

Tragiczny finał kłótni

Mówił, że to wypadek. Potem zmienił zdanie

Jak zaznaczyła prok. Łukasiewicz, 19-latek od początku nie ukrywał, że to on postrzelił mężczyznę. "W czasie pierwszych przesłuchań twierdził jednak, że strzały padły przypadkiem. Pokrzywdzony miał go nauczyć strzelać. Po to poszli do warsztatu, gdzie broń, gdy wziął ją w dłonie 'sama wypaliła'. W kolejnych wyjaśnieniach podawał też, że wprawdzie pisał do matki, że pokrzywdzony go denerwuje i ma go dość, jednak były to chwilowe emocje, które z niego uchodziły i generalnie nie żywił do pokrzywdzonego trwałej urazy" - czytamy w komunikacie rzeczniczki legnickiej prokuratury.