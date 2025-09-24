Logo strona główna
Wrocław

Szarpanina podczas zatrzymania pijanego kierowcy

Pijany za kierownicą i agresywny wobec policjanta
Do zdarzenia doszło w powiecie ząbkowickim
58-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego na Dolnym Śląsku prowadził samochód mając 1,7 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany dzięki interwencji funkcjonariusza z Kłodzka, który w czasie wolnym wyczuł od kierowcy alkohol i podjął działania. Podczas zatrzymania doszło do szarpaniny. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym możliwe naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza oraz próbę wręczenia łapówki.

We wtorek, 23 września po godzinie 17 w gminie Ząbkowice Śląskie doszło do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy. 

- 58-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego prowadził samochód marki Volvo, mając w organizmie 1,7 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany dzięki reakcji funkcjonariusza z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, który w czasie wolnym przebywał w pobliżu sklepu i wyczuł od kierowcy woń alkoholu i podjął wobec niego interwencję, podczas której doszło do szamotaniny między mężczyznami - informuje tvn24.pl asp. szt. Katarzyna Mazurek z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. 

Funkcjonariusz powiadomił dyżurnego, a na miejsce skierowano patrol. 58-latek został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji.

Zatrzymanie, szarpanina i możliwa łapówka

- W tej chwili są wyjaśniane wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Na ten moment wiadomo, że mężczyzna otrzyma zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Ewentualne pozostałe zarzuty zależą od ustaleń śledczych - wyjaśnia Mazurek.

Policja bada, czy doszło do naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza oraz czy padła propozycja wręczenia łapówki. 

- Doszło pomiędzy nimi do szarpaniny. Nie mam informacji, żeby policjantowi była udzielana jakaś pomoc medyczna - relacjonuje.

Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

