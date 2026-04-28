Zakonnik z zarzutami przestępstw seksualnych
O sprawie jako pierwszy napisał portal Więź.pl.
Zakonnik ze zgromadzenia misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, profesor teologii, był podejrzewany o liczne nadużycia we wspólnocie "Umiłowany i umiłowana", którą założył i był jej liderem przez 33 lata.
Sprawą zajęła się wewnętrzna komisja w zakonie. Wówczas pojawił się też wątek molestowania seksualnego. Prowincjał oblatów powiadomił prokuraturę.
Jedną z ofiar miała być osoba małoletnia
Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Wrocław Fabryczna. W trakcie postępowania Kazimierzowi L. postawiono zarzuty dotyczące dwóch czynów popełnionych w okresach: od marca 2017 roku do grudnia 2017 roku oraz od kwietnia 2019 roku do lutego 2023 roku.
- W postępowaniu występują dwie osoby pokrzywdzone - informuje Damian Pownuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.
W pierwszym przypadku zarzuty dotyczą zgwałcenia i wymuszenia czynności seksualnej przy wykorzystaniu stosunku zależności lub krytycznego położenia na szkodę małoletniego. W drugim - doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia.
Dozór policyjny i zakaz zbliżania się
- Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi oraz zakazu opuszczania kraju - podaje Pownuk.
Zakonnikowi grozi do 12 lat pozbawienia wolności.
- Postępowanie jest w toku i z uwagi na jego dobro, nie udzielamy dalszych informacji - zastrzegł Pownuk.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock