Wrocław

Zakonnik z zarzutami przestępstw seksualnych

Były współpracownik papieża skazany. Sąd wymierzył osiem lat więzienia
Wrocław
Źródło: Google Earth
Zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych usłyszał zakonnik, profesor teologii z Wrocławia. - W postępowaniu występują dwie osoby pokrzywdzone - informuje prokuratura.

O sprawie jako pierwszy napisał portal Więź.pl.

Zakonnik ze zgromadzenia misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, profesor teologii, był podejrzewany o liczne nadużycia we wspólnocie "Umiłowany i umiłowana", którą założył i był jej liderem przez 33 lata.

Sprawą zajęła się wewnętrzna komisja w zakonie. Wówczas pojawił się też wątek molestowania seksualnego. Prowincjał oblatów powiadomił prokuraturę.

Jedną z ofiar miała być osoba małoletnia

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Wrocław Fabryczna. W trakcie postępowania Kazimierzowi L. postawiono zarzuty dotyczące dwóch czynów popełnionych w okresach: od marca 2017 roku do grudnia 2017 roku oraz od kwietnia 2019 roku do lutego 2023 roku.

- W postępowaniu występują dwie osoby pokrzywdzone - informuje Damian Pownuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

W pierwszym przypadku zarzuty dotyczą zgwałcenia i wymuszenia czynności seksualnej przy wykorzystaniu stosunku zależności lub krytycznego położenia na szkodę małoletniego. W drugim - doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia.

Dozór policyjny i zakaz zbliżania się

- Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi oraz zakazu opuszczania kraju - podaje Pownuk.

Zakonnikowi grozi do 12 lat pozbawienia wolności. 

- Postępowanie jest w toku i z uwagi na jego dobro, nie udzielamy dalszych informacji - zastrzegł Pownuk.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

